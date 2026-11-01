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کشمیری پنڈت ملازمین کا خواب پورا، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر سنہا نے رہائشی فلیٹس سونپے
اس اقدام کے ذریعے 'وزیر اعظم پیکیج' کے تحت کام کرنے والے کشمیری پنڈتوں کا ایک طویل عرصے سے زیر التوا مطالبہ پورا ہو گیا۔
Published : November 1, 2026 at 3:58 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وادی میں تعینات کشمیری پنڈت مہاجر ملازمین کے لیے ایک تاریخی اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے، سری نگر کے مضافات میں 1,416 ٹرانزٹ رہائشی فلیٹس کا افتتاح کیا اور 1000 سے زائد فلیٹس ملازمین کے حوالے کر دیے۔ اس اقدام کے ذریعے 'وزیر اعظم پیکیج' (PM Package) کے تحت کام کرنے والے کشمیری پنڈتوں کا ایک طویل عرصے سے زیر التوا مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔
اس اہم منصوبے اور تقریب کی تفصیلی تفصیلات درج ذیل ہیں:
افتتاح اور رہائشی مقامات کی تفصیلات
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وادی کے مختلف اضلاع میں کشمیری پنڈت ملازمین کے لیے نئے تعمیر شدہ ٹرانزٹ فلیٹس کا افتتاح کیا، جن میں بنیادی طور پر یہ مقامات شامل ہیں:
- زیون (Zewan): سری نگر کا مضافاتی علاقہ جہاں بڑی تعداد میں فلیٹس تیار کیے گئے ہیں۔
- کاکن مارن (Kakan Maran): ضلع بڈگام۔
- کولنگم باغ (Kulangam Bagh): ضلع کپواڑہ۔
حکومت کا وژن اور عزم
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس منصوبے کی اہمیت پر روشنی ڈالی:
- وقار اور امید کی علامت: انہوں نے کہا کہ یہ رہائشی منصوبہ محض عمارتیں نہیں بلکہ کشمیری پنڈت ملازمین اور ان کے خاندانوں کے لیے امید، وقار اور ایک روشن و محفوظ مستقبل کی علامت ہے۔
- محفوظ رہائش کا وعدہ: یہ منصوبہ انتظامیہ کے اس عزم کو ظاہر کرتا ہے جس کے تحت ان ملازمین کو محفوظ ماحول اور معیاری زندگی فراہم کرنی ہے۔
- وطن واپسی کا عزم: منوج سنہا نے واضح کیا کہ کشمیری پنڈت وادی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں۔ ان کا تحفظ، اعتماد اور وقار کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹنا خطے کے تاریخی ورثے اور انسانی اقدار کی بحالی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
'پی ایم پیکیج' منصوبے کے اعداد و شمار اور لاگت
یہ رہائشی منصوبہ ایک وسیع تر ہاؤسنگ اسکیم کا حصہ ہے جس کے تحت وادی کے تمام 10 اضلاع میں ملازمین کو چھت فراہم کی جا رہی ہے:
- مجموعی ہدف: وادی کے تمام دس اضلاع میں مجموعی طور پر 6,000 فلیٹس (342 رہائشی بلاکس) تعمیر کیے جانے ہیں، جو 2010 سے پی ایم پیکیج کے تحت مختلف سرکاری محکموں میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو الاٹ ہوں گے۔
- موجودہ پیشرفت: اس ہدف میں سے اب تک 5,200 فلیٹس مکمل ہو چکے ہیں، جن میں سے 3,800 فلیٹس پہلے ہی ملازمین کو الاٹ کیے جا چکے ہیں۔
- مالی بجٹ: اس منصوبے کی ابتدائی تخمینی لاگت 920 کروڑ روپے تھی، جسے بعد میں کام کی ضرورت اور وسعت کو مدنظر رکھتے ہوئے نظر ثانی کے بعد 1,325 کروڑ روپے کر دیا گیا۔
ملازمین کا ردعمل اور کشمیری مسلم برادری کا کردار
اس موقع پر پی ایم پیکیج کے تحت کام کرنے والے ملازمین نے خوشی کا اظہار کیا اور حکومت کا شکریہ ادا کیا:
- طویل انتظار کا خاتمہ: ملازم سشیل رینہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے کشمیری پنڈت ملازمین 2010 سے ان فلیٹس کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ اس کی تکمیل پر لیفٹیننٹ گورنر اور مرکزی حکومت کے بے حد شکر گزار ہیں۔
- گھر واپسی کا خواب: انہوں نے کہا کہ اپنے آبائی وطن واپسی مرکزی حکومت اور کشمیری پنڈتوں دونوں کا ایک مشترکہ "خواب" ہے جو اب پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
- مسلم برادری کا تعاون: سشیل رینہ نے وادی کے مقامی مسلمانوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پنڈت ملازمین گزشتہ 10 سے 15 سالوں سے کشمیر میں امن و امان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ سب مقامی مسلمانوں کی حمایت، محبت اور اعتماد کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے مزید امید ظاہر کی کہ دونوں برادریوں کے درمیان موجود خلیج کو ختم کرنے کے لیے مزید کوششیں کی جائیں گی۔