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منوج سنہا نے یاتری نواس کا کیا دورہ، سہولیات کا لیا جائزہ
لیفٹیننٹ گورنر نے افسران کو ہر ایک امرناتھ یاتری کو "بھگوان کا مہمان" سمجھ کر خدمات فراہم کرنے پر زور دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 15, 2026 at 7:46 PM IST
جموں:جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کو جموں کے بھگوتی نگر، یاتری نواس کا دورہ کر کے امرناتھ جی یاترا 2026 کے دوران شردھالوؤں کو فراہم کی جا رہی سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں و کشمیر پولیس، فوج، سکیورٹی فورسز، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور یاتریوں کے قیام، سفری انتظامات اور سکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔
ایل جی نے سبھی متعلقہ افسران اور اہلکاروں کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہر یاتری کو "بھگوان کا مہمان" سمجھ کر خدمات فراہم کی جائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ صرف 12 دنوں میں امرناتھ یاترا میں 3 لاکھ سے زائد یاتریوں کی شرکت ہو چکی ہے اور انتظامیہ کی اولین ترجیح یہ ہے کہ تمام شردھالوؤں کو بغیر کسی پریشانی کے محفوظ اور خوشگوار یاترا کا تجربہ فراہم کیا جائے۔
انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ یاتریوں کے لیے رجسٹریشن کے عمل کو مکمل طور پر ہموار بنایا جائے، آرام دہ رہائش، بہتر ٹرانسپورٹ اور دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنایا جائے۔ منوج سنہا نے جموں کے سیاحتی اور ثقافتی پہلوؤں کو فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ امرناتھ یاتریوں کے لیے جموں ڈویژن کے اہم مذہبی اور سیاحتی مقامات کی سیر کے پروگرام ترتیب دیے جائیں اور مقامی دستکاری و ہینڈلوم مصنوعات کو بھی فروغ دیا جائے۔
انہوں نے کہا:"ہمارا مقصد ہے کہ جب امرناتھ یاتری اپنے گھروں کو واپس جائیں تو وہ جموں کی خوبصورت یادوں کے ساتھ یہاں کی مقامی دستکاری کی مصنوعات بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے کمیونٹی کچن میں فوڈ سیفٹی افسران کی تعیناتی، ریسپشن سینٹرز، قیام گاہوں، موقع پر رجسٹریشن، ٹرانسپورٹ اور سکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ یاتریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے افرادی قوت کا بہتر استعمال کیا جائے تاکہ یاترا کے دوران کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔
انہوں نے محکمہ موسمیات کی پیشگوئیوں پر مسلسل نظر رکھنے اور خراب موسم کی صورت میں فوری اقدامات اٹھانے کی بھی ہدایت دی۔
ڈویژنل کمشنر جموں، رمیش کمار، نے اجلاس کو بتایا کہ فرضی طریقوں اور دھوکہ دہی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ہدایت دی کہ بدعنوانی یا بدعنوان رویے میں ملوث کسی بھی سرکاری اہلکار کے خلاف سخت انتظامی اور قانونی کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے امرناتھ یاتریوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں محفوظ، پرامن اور پوتر یاترا کے لیے نیک خواہشات پیش کیں۔
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