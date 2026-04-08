جموں کشمیر میں دہشت گرد روابط کے الزام میں مزید دو سرکاری ملازمین برطرف
لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط کے الزام میں ان سرکاری ملازمین کو ایل جی انتظامیہ نے برطرف کیا۔
Published : April 8, 2026 at 3:07 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بدھ کے روز لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مزید دو سرکاری ملازمین کو دہشت گرد تنظیموں سے مبینہ روابط کے الزام میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ یہ برطرفیاں آئین کے آرٹیکل 311(2)(c) کے تحت انجام دی گئیں جو ریاست کی سلامتی کے مفاد میں بغیر انکوائری کے برطرفی کی اجازت دیتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے محکمہ تعلیم میں کام کر ہرے فرحت علی کھانڈے (رام بن، جموں) اور دیہی ترقی محکمہ کے محمد شفیع ڈار (بانڈی پورہ) کو برطرف کر دیا۔
ذرائع کے مطابق، فرحت علی کھانڈے پر حزب المجاہدین کے لیے کام کرنے کا الزام ہے اور وہ اپنی سرکاری نوکری کو ضلع میں دہشت گردی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے 'بطور پردہ' استعمال کر رہا تھا۔ سال 2011 میں اسے سیکورٹی فورسز کی نظر میں آنے کے بعد دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔
ذرائع نے کہا: "اسے جیل بھیج دیا گیا تھا اور اکتوبر 2011 میں ضمانت پر رہا ہوا، لیکن اس نے دہشت گرد سرگرمیاں جاری رکھیں۔" دوسرا ملازم محمد شفیع ڈار شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع سے تعلق رکھتا ہے اور دیہی ترقی محکمہ میں چہارم درجہ (کلاس-IV) کا ملازم تھا۔ اسے اپنے والد کی وفات کے بعد ہمدردی کی بنیاد پر ملازمت دی گئی تھی، جو اسی محکمہ میں پلانٹیشن واچر تھے۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ محمد شفیع ڈار لشکرِ طیبہ کا معاون (ٹیرر ایسوسی ایٹ) تھا اور اسے دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے اور ان کی نقل و حرکت اور آمد و رفت میں مدد دینے کا کام سونپا گیا تھا۔
ذرائع کے مطابق: "اپریل 2025 میں شفیع اور اس کے ایک ساتھی رئیس احمد ڈار کو معمول کی چیکنگ کے دوران ایک ناکے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ شفیع کے قبضے سے ایک AK-56 رائفل، گرینیڈ اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔"
ان برطرفیوں کے بعد 2021 سے اب تک برطرف کیے گئے سرکاری ملازمین کی تعداد 90 سے تجاوز کر گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ نے خطے میں دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی برقرار رکھی ہے۔ اس نے نجی اداروں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو ملازمت دینے سے پہلے پولیس سے ان کا ریکارڈ چیک کرائیں، جس سے برطرف ملازمین کے لیے نجی سیکٹر میں بھی نوکری حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔
حکام کے مطابق، یہ برطرفیاں سرکاری نظام میں موجود دہشت گرد عناصر کو ختم کرنے کے مقصد سے کی جا رہی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: