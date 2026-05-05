ایل جی سنہا نے کی منشیات مخالف 'پدیاترا' کی قیادت
ایل جی منوج سنہا کی قیادت میں منعقدہ اس منشیات مخالف پیدل مارچ میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 5, 2026 at 3:25 PM IST
بڈگام (عارف بشیر وانی): منشیات کے خلاف جاری ’نشہ مکت ابھیان‘ کے تحت منگل کو وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں پیدل مارچ برآمد کیا گیا۔
’پد یاترا‘ کے نام سے منعقد یہ مارچ نئے بس اسٹینڈ سے شروع ہو کر پرانے بس اسٹینڈ پر اختتام ہوا۔ ریلی میں اسکولی طلباء، سرکاری ملازمین، سول سوسائٹی ممبران اور سیاسی و سماجی کارکنوں سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔
اس موقع پر جموں و کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر اور ایم ایل اے بیروہ ڈاکٹر شفیع احمد وانی، ایم ایل اے بڈگام آغا منتظر مہدی، ایم ایل اے خانصاحب ایڈووکیٹ سیف الدین بٹ، ڈی سی بڈگام، ایس ایس پی بڈگام 'پدیاترا' میں شریک رہے۔ مارچ کے دوران سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے گھے جبکہ قصبے میں بیشتر دکانیں بند تھیں۔
مارچ میں شرکت کرنے والے ایک مقامی شہری نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو میں منشیات مخالف مہم کو سراہتے ہوئے کہا کہ "اس اقدام سے منشیات کے خلاف بیداری میں اضافہ ہوا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کے باعث منشیات فروشوں میں خوف پیدا ہوا ہے۔"
انہوں نے اس برائی کو معاشرے سے مکمل طور پر ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سماج کے سبھی طبقہ ہائے فکر سے آگے آنے کی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ "ہمارا مستقبل ہماری نوجوان نسل ہے، اگر یہ منشیات میں مبتلا ہو گئ تو پوری قوم کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک شہر اس بدعت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کرے۔"
مزمل محمود نامی ایک اور شہری نے ای ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "سو روزہ نشہ مکت کے تحت جموں وکشمیر میں بڑے پیمانے پر پروگرامز منعقد کیے جو رہے ہیں، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ اس وقت کم و بیش یو ٹی میں پندرہ لاکھ سے زائد افراد منشیات کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یہ اعدادوشمار ہر گزرتے دن بڑھتے جا رہے ہیں، جو نہایت تشویش کا باعث بن چکا ہے۔"
انہوں نے کہا: "ہمیں اپنے گاؤں، قصبوں اور شہروں کو اس بدعت سے نجات دلانے میں ہر وقت اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔"
قابل ذکر ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 11 اپریل کو جموں سے 100 روزہ ’نشہ مکت ابھیان‘ کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد پولیس اور ضلع انتظامیہ نے منشیات فروشوں اور اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ متعدد گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں جبکہ کئی مشتبہ افراد کی جائیدادیں ضبط یا منہدم کی جا چکی ہیں۔
انتظامیہ کی جانب سے عوامی بیداری کے لیے مختلف اضلاع میں ریلیوں اور پروگراموں کا انعقاد بھی جاری ہے۔ ایل جی کے مطابق "منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے نئی پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے، جبکہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی، لائسنس اور پاسپورٹ کی منسوخی، گاڑیوں کی رجسٹریشن کی منسوخی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے جیسے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔"
"پد یاترا" سے قبل شرکاء کے سامنے مختلف رنگا رنگ پروگرامز بھی پیش کئے گئے جن میں روایتی رف، بانڈ پاتھر بھی شامل تھے۔
