جموں و کشمیر میں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا راستہ صاف، بل کو ایل جی منوج سنہا کی منظوری
حکام کو امید ہے کہ نجی یونیورسٹیوں کے قیام سے طلبہ کو مقامی سطح پر اعلیٰ تعلیم اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 16, 2026 at 6:17 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں نجی یونیورسٹیوں کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی ہے، کیونکہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں و کشمیر پرائیویٹ یونیورسٹیز بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ یہ بل حال ہی میں جموں کشمیر اسمبلی میں پاس ہوا تھا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ ایل جی نے اس بل کو منظوری دی ہے، جسے 4 اپریل کو بجٹ اجلاس کے دوران نیشنل کانفرنس حکومت نے اسمبلی میں منظور کیا تھا۔ سکینہ ایتو نے کہا: "یہ جموں و کشمیر کے لیے ایک تاریخی پیش رفت ہے، جو ترقی اور روشن کیریئر کے نئے دروازے کھولے گی۔"
جموں و کشمیر اسمبلی نے 4 اپریل کو یہ بل منظور کیا تھا، جس کا مقصد یونین ٹیریٹری میں نجی یونیورسٹیوں کے قیام کو ممکن بنانا ہے۔ واضح رہے کہ خطے میں اب تک صرف سرکاری یونیورسٹیاں ہی ہیں۔
اسمبلی میں یہ بل وزیر سکینہ ایتو نے یہ بل پیش کیا تھا اور ان کے مطابق "اس بل کا مقصد اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینا، نظم و نسق اور ضابطہ کاری کا نظام قائم کرنا، تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنا، طلبہ کے مفادات کا تحفظ اور تعلیم کی کمرشلائزیشن کو روکنا ہے۔" اسمبلی سے منظوری کے بعد بل کو منظوری کے لیے ایل جی منوج سنہا کو روانہ کیا گیا اور اب ایل جی کی رضامندی کے بعد اب یہ قانون "جموں و کشمیر پرائیویٹ یونیورسٹیز ایکٹ 2026" کہلائے گا۔
نجی یونیورسٹیوں کا مطالبہ گزشتہ کئی برسوں سے طلبہ اور سول سوسائٹی کی جانب سے کیا جا رہا تھا، کیونکہ محدود نشستوں کے باعث سینکڑوں طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاست سے باہر جانا پڑتا تھا۔
یہ بل، جسے ایل اے بل نمبر 08 آف 2026 کہا جاتا ہے، عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کی منظوری کے بعد سرکاری گیزٹ میں بھی شائع کیا گیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں نجی یونیورسٹیوں کے قیام، ان کے نظم و نسق، انتظام اور تعلیمی معیار کو منظم کیا جائے گا تاکہ معیاری تعلیم کو یقینی بنایا جا سکے اور طلبہ کے مفادات کا تحفظ بھی ممکن ہو۔
جموں و کشمیر میں اس وقت پانچ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں: کشمیر یونیورسٹی، جموں یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، اور شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (سرینگر اور جموں)، جبکہ دو مرکزی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ ان یونیورسٹیوں میں نشستیں محدود ہونے کی وجہ سے سینکڑوں طلبہ بیرونِ ریاست جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے بانی جی این وار نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سول سوسائٹی کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "یہ قانون جموں و کشمیر میں نجی یونیورسٹیوں کے قیام کی راہ ہموار کرے گا، جس سے نہ صرف اعلیٰ تعلیم کو فروغ ملے گا بلکہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔"
