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ترنگا ریلی مہم  کی اختتامی تقریب پلوامہ میں منعقد، ایل جی منوج سنہا نے کیا خطاب

جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں گزشتہ دنوں آزادی کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ترنگا ریلیز برآمد کی گئیں۔

ترنگا ریلی مہم  کی اختتامی تقریب پلوامہ میں منعقد، ایل جی منوج سنہا نے کیا خطاب
ترنگا ریلی مہم  کی اختتامی تقریب پلوامہ میں منعقد، ایل جی منوج سنہا نے کیا خطاب (ای ٹی وی بھارت)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 17, 2026 at 9:10 PM IST

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پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ضلع پلوامہ میں ’ہر گھر ترنگا‘ مہم کے اختتامی روز اسپورٹس اسٹیڈیم سے ایک بڑی ترنگا ریلی برآمد کی گئ، جس میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شرکت کی اور ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریلی میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں، نوجوانوں اور مختلف طبقات سے وابستہ افراد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔

ترنگا ریلی مہم کی اختتامی تقریب پلوامہ میں منعقد، ایل جی منوج سنہا نے کیا خطاب (ای ٹی وی بھارت)

اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عوام کی بھرپور شرکت کو سراہتے ہوئے باہمی اعتماد، امن، بھائی چارے اور سماجی یکجہتی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے "سیو یوتھ وسیو فیوچر "کی جانب سے انجام دی جانے والی سماجی سرگرمیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنے، بھائی چارے کو فروغ دینے اور معاشرے کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ "حقیقی امن محض خاموشی کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، سننے اور احترام کرنے کا عمل ہے۔" انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ معاشرے کے محض تماشائی نہ بنیں بلکہ مستقبل کے معمار کا کردار ادا کریں۔ منوج سنہا نے بین المذاہب مکالمے، نوجوان امن سفیروں کی تیاری، ثقافتی ورثے کے تحفظ، کمیونٹی سروس اور ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔

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ترنگا ریلی مہم کی اختتامی تقریب پلوامہ میں منعقد (ای ٹی وی بھارت)

منوج سنہا نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں اور غلط معلومات کا مقابلہ حقائق، ذمہ دارانہ گفتگو اور مثبت سوچ کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کی صوفی روایت، کشمیریت اور مشترکہ ثقافتی ورثہ انسانیت، برابری اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ انتظامیہ اور عوام کو مل کر ایسا ماحول تشکیل دینا ہوگا جہاں انصاف، احترام اور ترقی کے مواقع سب کے لیے یکساں ہوں۔

لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نوجوان امن، ترقی اور تعمیرِ معاشرہ کے عمل میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے روشن مستقبل کی بنیاد مضبوط کر سکتے ہیں۔

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ایل جی منوج سنہا نے کیا خطاب (ای ٹی وی بھارت)

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR
TIRANGA RALLY
LG MANOJ SINHA
ترنگا ریلی پلوامہ
PULWAMA TIRANGA RALLY

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