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کشمیر، منوج سنہا نے ہرموکھ - گنگ بل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا
منوج سنہا نے ہرموکھ گنگ بل یاترا کو بھکتی، پوترتا، فطرت سے قربت اور ماحولیاتی تحفظ کا ذریعہ قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2026 at 5:05 PM IST
گاندربل: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں پوتر ہرموکھ- گنگ بل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ "یہ یاترا بھکتی، پوترتا اور مختلف رنگوں میں اتحاد کی ایک علامت ہے۔ یہ انسان کے حوصلے کو مضبوط کرتی ہے، اسے فطرت کے ساتھ جوڑتی اور ہم آہنگی کا پیغام دیتی ہے۔"
ایل جی سنہا نے کہا کہ "ہرموکھ - گنگ بل یاترا بھارت کے شاندار ماضی اور تابناک حال کے درمیان ایک پوتر پل ہے۔" ان کے مطابق "جموں و کشمیر میں ہزاروں سال سے عقیدے کا ایک مسلسل سلسلہ جاری ہے اور اس خطے کی سرزمین کا ہر قدم روحانی توانائی سے بھرپور ہے، جس کا ذکر کلہن نے راج ترنگنی میں بھی کیا ہے۔"
نیلمت پران کا حوالہ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ "ماؤنٹ ہورموکھ جسے ہرمکٹ بھی کہا جاتا ہے، بھگوان شیو کا مسکن مانا جاتا ہے، جبکہ 14,500 فٹ کی بلندی پر واقع گنگ بل جھیل کو ماں گنگا کی مقدس موجودگی سے جوڑا جاتا ہے۔" انہوں نے کہا کہ دشوار گزار راستوں اور تاریخی اتار چڑھاؤ کے باوجود شردھالوؤں نے اس یاترا کے مقام سے اپنا روحانی رشتہ برقرار رکھا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ ہمالیائی یاترائیں انسان کو فطرت کے سامنے عاجزی کا سبق دیتی ہیں اور ہر سمت سے نیک خیالات حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، جس سے سماجی ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا: "میرا پختہ یقین ہے کہ ہرموکھ - گنگ بل یاترا اس لازوال عقیدے کا زندہ اظہار ہے۔ یاترا کے دوران کوئی برتر یا کمتر نہیں ہوتا، سب سچ کی تلاش میں نکلنے والے مسافر ہیں اور روحانیت انہیں متحد کرتی ہے۔ یہی ہماری ابدی ثقافت کی طاقت ہے۔"
ایل جی نے جاری سیوا سنکلپ ابھیان کا بھی حوالہ دیتے ہوئے شہریوں خاص کر ہرموکھ گنگ بل ٹرسٹ سے صفائی مہم، خون کے عطیے، صحت کیمپ، شجرکاری اور نوجوانوں سے متعلق پروگراموں میں فعال طور پر حصہ لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا، "ہرموکھ کی برف پوش چوٹیاں ہمیں بلند خیالات اپنانے کی ترغیب دیں اور بھگوان شیو کی برکت اور شفقت تمام یاتریوں کے ساتھ رہے۔"
اس موقع پر رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی، کنگن کے رکن اسمبلی میاں مہر علی، لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری، ہرموکھ- گنگا گنگ بل ٹرسٹ کے بانی چیئرمین و جنرل سیکریٹری ونود پنڈتا، ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ، آئی جی پی کشمیر سُجیت کمار، ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور، ٹرسٹ کے صدر انیل بھٹ اور دیگر ارکان، مذہبی رہنما، اعلیٰ سول و پولیس افسران، سکیورٹی حکام، سرکردہ شہری اور بڑی تعداد میں شردھالو موجود تھے۔
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