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جموں و کشمیر کے دور دراز علاقوں تک جدید طبی سہولیات پہنچانا ضروری: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا
سنہا نے کہا کہ ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ جدید اور خصوصی طبی سہولیات صرف بڑے شہری مراکز تک محدود نہ رہیں۔
Published : August 27, 2026 at 1:41 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جدید اور اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات کو بڑے شہروں اور مخصوص طبی اداروں تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ دور دراز، پہاڑی اور چھوٹے اضلاع میں رہنے والے لوگوں تک بھی جدید علاج کی سہولت پہنچائی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں "نیشنل سمٹ آن کواٹرنری ہیلتھ کیئر: اے نیشنل اسٹریٹیجی فار ایڈوانسڈ کیئر" کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
اجلاس میں ڈاکٹرز، محققین، سائنس دانوں، طبی ماہرین، صحت کے منتظمین اور مختلف اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ منوج سنہا نے کہا کہ جدید طبی سہولیات اور ان سے فائدہ اٹھانے والے مریضوں کے درمیان اب بھی ایک واضح خلا موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران صحت کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے، تاہم جدید طب کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات اور عام مریضوں کی ان تک رسائی کے درمیان فاصلہ اب بھی موجود ہے۔
انہوں نے کہاکہ "ایک خلا ہے اور ایک فاصلہ ہے۔" لیفٹیننٹ گورنر نے کورونا وبا کے دوران انتظامیہ کے بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت اکھنور کے قریب ایک صحت مرکز کے دورے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ان کے مطابق وہاں موجود ڈاکٹروں سے گفتگو کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا بچوں کے والدین تشخیص اور علاج کی امید میں انہیں صحت مرکز لاتے تھے، لیکن پیچیدہ امراض کی تشخیص کے لیے ضروری جدید آلات دستیاب نہ ہونے کے باعث ڈاکٹروں کے پاس علاج کے محدود وسائل رہ جاتے تھے۔
ایسے حالات میں دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کو خصوصی علاج کے لیے جموں، چندی گڑھ یا دہلی جیسے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ سنہا نے کہا کہ ملک بھر میں ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ جدید اور خصوصی طبی سہولیات صرف بڑے شہری مراکز تک محدود نہ رہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ گزشتہ 10 سے 12 برسوں میں ہندوستان میں صحت کے شعبے میں کئی اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان میں ہیلتھ انشورنس کی توسیع، ویکسینیشن پروگرام، طبی تعلیم میں اضافہ اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی شامل ہے۔
انہوں نے ملک میں نئے ایمس، میڈیکل کالجوں اور ایم بی بی ایس کی نشستوں میں اضافے کا بھی ذکر کیا۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر نے بھی طبی تعلیم اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کی توسیع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ صرف بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کافی نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے کہ جدید طبی سہولیات ان مریضوں تک پہنچیں جنہیں ان کی حقیقی ضرورت ہے۔
سنہا نے ایمس دہلی، پی جی آئی چندی گڑھ اور اسکمز سری نگر جیسے اداروں کو ملک کی بڑھتی ہوئی خصوصی طبی صلاحیت کی مثال قرار دیا، تاہم کہا کہ ان مراکز کو صحت کے ایک وسیع اور مربوط نظام سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ اسپتالوں کا کردار صرف مریضوں کے علاج تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں طبی تحقیق، جدت اور نئے علاج کی تیاری کے مراکز کے طور پر بھی ترقی دی جانی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ طبی علاج اور تحقیق کو ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ہندوستان اعلیٰ درجے کی کواٹرنری ہیلتھ کیئر کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق جدید طبی علاج کے لیے مسلسل سرمایہ کاری، جدید بنیادی ڈھانچہ اور اعلیٰ تربیت یافتہ ماہرین کی دستیابی ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ "اعلیٰ درجے کا علاج اعلیٰ تربیت یافتہ ڈاکٹروں کے بغیر ممکن نہیں۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مختلف سطحوں پر ڈاکٹروں اور ماہرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم مزید کوششیں ضروری ہیں تاکہ طبی مہارت دور دراز علاقوں کے مریضوں کے قریب بھی دستیاب ہو۔ انہوں نے نیتی آیوگ جیسے اداروں سے جدید طبی سہولیات کے لیے قومی حکمت عملی وضع کرنے اور خصوصی طبی خدمات کو موجودہ صحت کے نظام سے مربوط کرنے میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔
انہوں نے ٹیلی میڈیسن کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر بھی زور دیا، تاکہ دور دراز علاقوں کے صحت مراکز کو بڑے اسپتالوں اور ماہر ڈاکٹروں سے جوڑا جاسکے۔ خاص طور پر جموں و کشمیر جیسے دشوار گزار جغرافیہ رکھنے والے خطے میں، جہاں طویل فاصلے اور پہاڑی علاقوں کے باعث خصوصی علاج تک رسائی مشکل ہوسکتی ہے، ٹیلی میڈیسن مریضوں کو ماہرین سے مشورہ فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرسکتی ہے۔
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سنہا نے ہمالیائی ریاستوں کے درمیان طبی شعبے میں زیادہ تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے مشترکہ طبی مسائل کی بنیاد پر بایومیڈیکل تحقیق اور باہمی تعاون سے تحقیقی منصوبوں کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صحت کے شعبے کی ترقی کا اگلا مرحلہ صرف مزید ادارے قائم کرنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بات پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے کہ جدید طبی سائنس کی پیش رفت کا فائدہ عام شہریوں تک پہنچے۔