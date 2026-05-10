جموں و کشمیر پولیس میں اے آئی ٹیکنالوجی کے وسیع استعمال کی ہدایت، ایل جی منوج سنہا کا مستقبل کے خطرات سے نمٹنے پر زور
سرینگر کے زیون میں واقع آرمڈ پولیس کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر نے 4000 بھرتی ہونے والے کانسٹیبلز میں تقرری نامے تقسیم کیے۔
Published : May 10, 2026 at 10:07 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 10:44 PM IST
سرینگر : منوج سنہا نے جموں و کشمیر پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے آپریشنز میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے استعمال میں نمایاں اضافہ کرے تاکہ بدلتے ہوئے سکیورٹی چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ داخلی سلامتی کا منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اب جنگ صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ڈیجیٹل دنیا تک پھیل چکی ہے۔
سری نگر کے مضافاتی علاقے زیون میں واقع آرمڈ پولیس کمپلیکس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے 4000 نئے بھرتی ہونے والے کانسٹیبلز میں تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس فورس کو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
منوج سنہا نے کہا کہ آج دنیا کے خطرناک مجرم اور دہشت گرد ہمیشہ ہتھیار نہیں اٹھاتے بلکہ کوڈ، ڈیٹا اور خفیہ ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے ذریعے سرحد پار کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق سائبر کرائم، نارکو ٹیررازم، ڈیجیٹل فراڈ اور پروپیگنڈا وارفیئر اب مستقبل کے نہیں بلکہ موجودہ دور کے سنگین خطرات بن چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ خطرات نہ صرف لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں بلکہ روزگار تباہ کرنے اور سماجی اعتماد کو کمزور کرنے کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے واضح کیا کہ دہشت گردی کی تمام شکلوں کا مکمل خاتمہ اور عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
ایل جی نے نئے بھرتی ہونے والے اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس میں شامل ہونا صرف ایک ملازمت نہیں بلکہ قربانیوں اور خدمات سے بھری ایک عظیم روایت کا حصہ بننا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی بھرتیاں دیانتداری، غیر جانبداری اور قومی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گی۔
منوج سنہا نے جموں و کشمیر پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج خطے میں جو امن اور ترقی دکھائی دے رہی ہے وہ پولیس اہلکاروں کی قربانیوں اور عزم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس قانون کی حکمرانی قائم رکھنے اور انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں ایک مثالی فورس کے طور پر جانی جاتی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے پولیس کے تمام شعبوں سے وابستہ اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے دور کے جرائم کا مقابلہ کریں۔