ریاستی درجہ قرارداد پر بیروکریٹس کے خطوط کا معاملہ اسمبلی میں گونجا، پرہ نے 'موشن آف پریولیج' پیش کی

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ریاستی درجہ قرارداد پر بیروکریٹس کے خطوط کا معاملہ اسمبلی میں گونجا، پرہ نے 'موشن آف پریولیج' پیش کی
رکن اسمبلی وحید پرہ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ انتظامی بیوروکریسی کے درمیان آئینی اختیارات کی تقسیم پر ایک سنگین سوال ہے۔
Published : September 30, 2026 at 2:47 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن جماعت کے ایک رکن نے چیف سیکریٹری اور لا سیکریٹری (Law Secretary)کے خلاف موشن آف پریولیج (Motion of Privilege) پیش کی ہے۔ یہ کارروائی اس وقت سامنے آئی جب دونوں افسران نے اسپیکر کو خط لکھ کر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے پیش کی گئی "ریاستی درجہ بحالی کی قرارداد" پر بحث نہ کرانے کی درخواست کی تھی۔ یہ قرارداد جمعہ کو پیش کی گئی تھی اور بی جے پی کی مخالفت کے باوجود تقریبا سبھی غیر بھاجپا پارٹیز اور آزاد اراکین کی حمایت کے ساتھ پیر کو اسمبلی نے اسے منظور کرلیا۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کے پلوامہ سے منتخب رکن اسمبلی (ایم ایل اے) وحید الرحمٰن پرہ نے اسمبلی کے خزان سیشن کے آخری روز اسپیکر عبدالرحیم راتھر کے سامنے یہ "موشن" پیش کی۔
پرہ نے اپنی موشن میں کہا: "اگر آنریبل وزیر اعلیٰ کی جانب سے بیان کیے گئے حقائق درست ہیں تو یہ معاملہ قانون ساز ادارے کے استحقاق اور منتخب مقننہ اور انتظامی بیوروکریسی کے درمیان آئینی اختیارات کی تقسیم پر ایک سنگین سوال اٹھاتا ہے۔ کسی بھی غیر منتخب افسر کو ایسی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے جہاں اس ایوان کے قانون سازی کے اختیار یا اس کے منتخب ارکان کے کسی معاملے کو ایوان میں پیش کرنے اور اس پر بحث کرنے کے حق کو بیوروکریسی کی منظوری سے مشروط کیا جائے۔"
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو اسمبلی میں بتایا تھا کہ "چیف سیکریٹری اور قانون سیکریٹری نے اسپیکر کو خطوط بھیج کر ریاستی درجہ بحالی کی قرارداد پر بحث کے خلاف رائے دی ہے۔"
پر کانگریس کے رکن اسمبلی عرفان حفیظ لون نے بھی آج ان خطوط کا معاملہ اسمبلی میں اٹھایا۔ لون نے جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ اور بھارتی آئین کی ان دفعات کا حوالہ دیا جو مقننہ کے بیوروکریسی پر اختیار سے متعلق ہیں۔ منگل کو کانگریس کے ایک اور رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے بھی ان خطوط پر بحث کرانے اور انہیں ایوان کے سامنے رکھنے کا مطالبہ کیا۔
اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے منگل کو ای ٹی وی بھارت کو بتایا تھا کہ انہوں نے ان خطوط کا نوٹس نہیں لیا، کیونکہ انہیں وزیر قانون کی منظوری حاصل نہیں تھی۔ قانون کا قلمدان خود وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے پاس ہے۔
پرہ نے کہا کہ وہ ایوان کے استحقاق کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مقننہ کا وقار اور آئینی اختیار محفوظ رہے۔ "ہمارے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا منتخب مقننہ کو اپنے قانون سازی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بیوروکریسی کی جانچ، منظوری یا پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں معزز اسپیکر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، ان اعتراضات کے اٹھائے جانے کے حالات کا جائزہ لیں اور ایوان کے طریقہ کار اور کاروبار کے قواعد اور مقننہ کے استحقاق سے متعلق نافذ قوانین کے مطابق مناسب کارروائی کریں۔"
ایم ایل اے وحید پرہ نے مزید کہا کہ مقننہ کے استحقاق کسی ایک رکن کے ذاتی استحقاق نہیں ہیں۔ "یہ ایوان کے اختیار اور عوام کے جمہوری مینڈیٹ کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔"
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