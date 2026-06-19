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جموں و کشمیر میں پلاسٹک پر مکمل پابندی کے لیے ’سِکِم ماڈل‘ اپنانے کی سفارش

اسمبلی اسپیکر کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی کی قیادت ایم ایل اے کولگام ایم وائی تاریگامی کر رہے ہیں۔

کشمیر کے ایک سیگریگیشن شیڈ کا عکس
کشمیر کے ایک سیگریگیشن شیڈ کا عکس (فائل فوٹو)
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By Moazum Mohammad

Published : June 19, 2026 at 12:25 PM IST

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سرینگر: جموں و کشمیر میں پلاسٹک کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اس سے ہو رہی ماحولیاتی آلودگی اور ممکنہ خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جموں و کشمیر اسمبلی کی ایک قانون ساز کمیٹی نے حکومت کو خطے میں پلاسٹک (پالی تھین) تھیلوں، بیگز پر سخت پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔

رکن اسمبلی، کولگام، ایم وائی تاریگامی کی زیر قیادت کمیٹی نے ماحولیاتی تحفظ، عوامی صحت اور پائیدار ترقی کے وسیع تر مفاد میں نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ پابندی کے لیے ایک انتظامی حکم نامہ جاری کرے۔

تاریگامی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "ہم نے مطالعہ کرنے کے بعد سفارش کی ہے کہ حکومت ہماچل پردیش، سکم اور کیرالہ کے ماڈلز پر عمل کرے، جہاں پلاسٹک اور پولیتھین کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خطے کے تحفظ اور بقا کے لیے یہ مثبت اقدام یہاں بھی نافذ کیا جائیں۔"

اسمبلی اسپیکر کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی نے سرکاری تقریبات اور اسمبلی احاطے کے اندر بھی پلاسٹک کے استعمال پر پابندی عائد کیے جانے کی سفارش کی ہے۔

ہماچل، سِکم اور کیرالہ نے الگ الگ مراحل میں پلاسٹک کے استعمال پر پابندی نافذ کی ہے، جبکہ سکم پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی لگانے والی ابتدائی ریاستوں میں شامل ہے۔

جموں و کشمیر کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خطے میں پابندی نافذ ہونے کے بعد اب تک 11,700 ٹن پولیتھین اور سنگل یوز پلاسٹک ضبط کیا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود عمل درآمد کمزور رہا ہے اور آبی ذخائر، حساس سیاحتی مقامات، چراگاہیں اور پہاڑی علاقے پلاسٹک کے کچرے سے آلودہ نظر آتے ہیں۔

کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ "پلاسٹک کا بے دریغ استعمال ایک بڑا ماحولیاتی چیلنج بن چکا ہے، جو عوامی صحت کو متاثر کرنے، آبی ذخائر کو آلودہ کرنے اور خطے کے ماحولیاتی توازن کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہا ہے۔"

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