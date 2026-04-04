جموں و کشمیر اسمبلی نے 'پرائیویٹ یونیورسٹیز بل' کو کیا منظور
نجی یونیورسٹیز بل کی منظوری سے اعلیٰ تعلیم کے نئے مواقع پیدا ہونے، طلبہ کو باہر جانے کی کم ضرورت پڑنے کی امید ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 4, 2026 at 6:45 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی نے بجٹ سیشن کے آخری روز ایک تاریخی فیصلہ لیتے ہوئے "پرائیویٹ یونیورسٹیز بل 2026 "(ایل اے بل نمبر 8) کو منظور کر لیا۔ اس بل کی منظوری کے ساتھ ہی یونین ٹیریٹری میں نجی یونیورسٹیز کے قیام اور رجسٹریشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ وہ خواب تھا جو اب تک پورا نہیں ہو سکا تھا۔
سرکاری گیزٹ کے خصوصی شمارے میں شائع بل کے مطابق: "اس قانون کا مقصد جموں و کشمیر میں پرائیویٹ یونیورسٹیز قائم کرنا، ان کے نظام، انتظام اور تعلیمی معیار کو منظم کرنا ہے تاکہ معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ طلبہ کے مفادات کا بھی تحفظ ممکن ہو سکے۔ اس بل کا مقصد حکومت کی اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کی کوششوں کو مضبوط کرنا بھی ہے۔ ساتھ ہی یہ ضروری سمجھا گیا کہ نجی یونیورسٹیز کے لیے ایک واضح فریم ورک مرتب کیا جائے تاکہ معیار برقرار رہے اور تعلیم کو کاروبار بننے سے روکا جا سکے۔"
گیزٹ کی رو سے یہ قانون "جموں و کشمیر پرائیویٹ یونیورسٹیز ایکٹ 2026" کہلائے گا۔ گیزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق: "جو بھی ادارہ پرائیویٹ یونیورسٹی قائم کرنا چاہتا ہے، اسے کچھ شرائط کا پورا کرنا ناگزیر ہے۔ ان میں شامل ہے کہ ادارہ درخواست دینے سے کم از کم تین سال پہلے سے رجسٹرڈ ہو، اس کا بنیادی مقصد تعلیم کا فروغ ہو، اس کے پاس مطلوبہ مالی وسائل ہوں، اسے کسی حکومت یا ادارے نے بلیک لسٹ نہ کیا ہو، اس کی ساکھ پولیس اور دیگر ایجنسیز سے تصدیق شدہ ہو، اور اس پر کسی مالی ادارے یا حکومت کا قرض باقی نہ ہو۔"
اس کے علاوہ ادارے کے پاس کم از کم تیس سال کے لیے زمین اور عمارت کا قانونی حق ہونا چاہیے، جو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرامز، طلبہ کی تعداد، تحقیق اور سہولیات کے لیے کافی ہو۔ زمین اور عمارت متعلقہ قوانین جیسے منصوبہ بندی، فائر سیفٹی اور ماحولیاتی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ حکومت کی اجازت کے بغیر زمین کو فروخت کرنے، رہن پر رکھنے یا منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
The Jammu and Kashmir Legislative Assembly passed the Private Universities Bill today, marking a significant step towards shaping a brighter future for our youth.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) April 4, 2026
یونیورسٹی کو تعلیم کے لیے عمارتیں، لیبارٹریاں، لائبریریاں، ڈیجیٹل وسائل، طلبہ کی سہولیات اور انتظامی ڈھانچہ فراہم کرنا ہوگا۔ کچھ سہولیات دوسرے اداروں کے ساتھ معاہدے کے تحت بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس قانون کے تحت کتابوں، کمپیوٹرز یا کلاس روم کے سائز کی کوئی کم از کم حد مقرر نہیں کی گئی، سوائے ان معاملات کے جہاں مرکزی ادارے کی ہدایت ہو۔ اساتذہ کی تقرری یو جی سی کے معیار کے مطابق ہوگی۔
چونکہ پہلے کوئی قانون موجود نہیں تھا، اس لیے جموں و کشمیر میں کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں تھی اور طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب، ہریانہ یا دیگر ریاستوں کا رخ کرنا پڑتا تھا، جس سے اخراجات بڑھ جاتے تھے۔ محدود مواقع کی وجہ سے کئی نوجوان تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے تھے۔
کچھ اراکین اسمبلی جیسے این سی کے میر سیف اللہ، پیرزادہ فاروق احمد شاہ، تنویر صادق، کانگریس کے نظام الدین بھٹ اور بی جے پی کے بلونت سنگھ منکوٹیا نے ترامیم پیش کیں۔ منکوٹیا کے علاوہ سب نے اپنی ترامیم وزیر تعلیم سکینہ ایتو کی یقین دہانی پر واپس لے لیں، جبکہ بی جے پی ایم ایل اے نے اپنی ترامیم پر زور دیا۔ انہوں نے تدریسی عملے میں 75 فیصد اور غیر تدریسی عملے میں 100 فیصد مقامی نوجوانوں کے لیے ریزرویشن کا مطالبہ کیا، جسے ایوان نے مسترد کر دیا۔
بعد ازاں اسپیکر عبد الرحیم راتھر نے بل کو ایوان میں پیش کیا اور صوتی ووٹ سے اسے منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس بل کی منظوری کو "نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک اہم قدم" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ "اس سے معیاری اعلیٰ تعلیم کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، طلبہ کو باہر جانے کی ضرورت کم ہوگی اور معروف تعلیمی ادارے جموں و کشمیر میں سرمایہ کاری کریں گے۔"
قبل ازیں، پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے چند روز قبل پلوامہ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے قیام کے لیے پرائیویٹ ممبرز بل پیش کیا تھا، جس پر وزیر تعلیم نے اسی اجلاس میں قانون لانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔
