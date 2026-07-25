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'نوجوانوں کی جدوجہد کی کامیابی' پردھان کے استعفیٰ پر کشمیری رہنماؤں کا رد عمل
محبوبہ مفتی نے طلبہ کے احتجاج کو سراہا، وہیں طارق حمید قرہ نے پردھان کے استعفیٰ کو 'خود وضاحتی' قرار دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 25, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے نیٹ (NEET) پرچہ لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان کے استعفیٰ کو "نوجوانوں کی جدوجہد کی کامیابی" کے ساتھ تعبیر کیا۔
سرینگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران محبوبہ مفتی نے کہا کہ "طلبہ نے ایک ماہ سے زائد عرصے تک جنتر منتر پر گاندھی کے طرز پر پُرامن احتجاج کیا اور کسی قسم کے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔" ان کے مطابق "اس تحریک نے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی سیاست کو مسترد کرتے ہوئے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیا۔"
محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیری طلبہ کا دیگر ریاستوں سے آئے مظاہرین نے گرمجوشی سے استقبال کیا، جس سے انہیں امید پیدا ہوئی کہ مستقبل میں جموں و کشمیر کے طلبہ کے ساتھ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں امتیازی سلوک میں کمی آئے گی۔
انہوں نے نیٹ معاملے میں جان گنوانے والے طلبہ کے اہلِ خانہ کو ایک ایک کروڑ روپے معاوضہ دینے کی بھی اپیل کی۔ پُرامن مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آرز واپس لینے اور احتجاج کے دوران طلبہ پر طاقت کے استعمال پر مرکزی سے حکومت معافی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔
ادھر، جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور سنٹرل شالہ ٹینگ اسمبلی نشست سے منتخب ایم ایل اے طارق حمید قرہ نے بھی ملک کے نوجوانوں کو ان کی پرعزم اور جمہوری جدوجہد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ "آج کی پیش رفت، سچائی، استقامت اور لاکھوں طلباء اور نوجوان امیدواروں کی اجتماعی آواز کی فتح ہے۔"
قرہ نے مرکزی حکومت کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا: "مرکزی وزیر تعلیم کا استعفیٰ خود ایک وضاحت ہے۔ یہ ایک اعتراف کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جوابدہی اور انصاف کا مطالبہ کرنے والے لاکھوں نوجوان ہندوستانیوں کی آواز کو دبانے کی ہر کوشش کے باوجود حکومت ناکام رہی۔" قرہ نے نوجوانوں سمیت کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی سبھی ستائش کی۔
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ "آج کا دن طلبہ کی کامیابی کا دن ہے اور دھرمندر پردھان کا استعفیٰ ان کی پُرامن جدوجہد کی فتح ہے۔"
دریں اثناء، کشمیری نوجوانوں پر طاقت کے استعمال کو جائز ٹھہرانے اور این سی کی جانب سے معافی مانگنے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں محبوبہ نے رد عمل ظاہر نہیں کیا اور پریس کانفرنس ختم کرکے چلی گئیں۔
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