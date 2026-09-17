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جموں و کشمیر اور لداخ کے ایل جی کے علاوہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پی ایم مودی کو 76 ویں سالگرہ پر مبارکباد دی
"سیوا سنکلپ ابھیان" کے تحت، مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں 12 سروس پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔
By PTI
Published : September 17, 2026 at 5:07 PM IST
سرینگر/ لیہہ: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی 76ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "محترم وزیر اعظم نریندر مودی جی کو سالگرہ کی بہت سی مبارکباد۔ آپ کی اچھی صحت اور لمبی زندگی کی خواہش۔"
Wising Hon PM @narendramodi ji a very happy birthday. Wish you good health and a long life.— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 17, 2026
لیہہ میں، سکسینہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر منائے جارہے 'سیوا دیوس' کے موقع پر 'نشا مکت بھارت ابھیان' (منشیات سے پاک ہندوستان مہم) کے ایک حصے کے طور پر 'پد یاترا' (پیدل مارچ) کی قیادت کی۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ خود انحصار، ترقی یافتہ اور ترقی پسند نئے ہندوستان کی تشکیل میں مودی کی بصیرت والی قیادت ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ سنہا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ہمارے عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کو سالگرہ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ایک خود انحصار، ترقی یافتہ اور ترقی پسند نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے آپ کا دور اندیشانہ نقطہ نظر ہم سب کو ترغیب دیتا رہے گا۔ میں آپ کی لمبی، صحت مند اور خوشگوار زندگی کے لیے دعا گو ہوں کیونکہ پورا ملک آپ کے عظیم وژن کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کرتا ہے۔"
Heartfelt birthday greetings to our Hon'ble Prime Minister, Shri @narendramodi Ji. Your visionary leadership in shaping a self-reliant, developed and progressive New India continues to inspire all of us. I pray for your long, healthy, and vibrant life as the nation collectively…— Manoj Sinha (@manojsinha_) September 17, 2026
17 ستمبر 1950 کو گجرات کے وڈ نگر میں پیدا ہوئے مودی جمعرات کو 76 سال کے ہو گئے۔ 7 اکتوبر کو، انہوں نے عوامی عہدے پر لگاتار 25 سال مکمل کیے۔ انہوں نے پہلے 2001 میں گجرات کے وزیر اعلی اور پھر 2014 میں وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا۔
نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اسے مودی جیسا لیڈر ملا۔ انہوں نے کہا، "ملک کا 'نازک پانچ' سے پہلی پانچ معیشتوں تک کا سفر یقینی طور پر ایک اچھی اور متاثر کن کہانی بیان کرتا ہے۔ ہندوستان کی موجودہ اقتصادی ترقی کی شرح 7.8 فیصد ہے، جو اسے دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشتوں میں سے ایک بناتی ہے۔"
Today, I celebrated the birthday of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji with the children of the ‘Palaash’ and ‘Pareesha’ children’s homes in Srinagar.— Manoj Sinha (@manojsinha_) September 17, 2026
It was a heartwarming experience interacting with them, distributing school bags, sports kits, and sweets, and… pic.twitter.com/O4ohf7ix4Z
انہوں نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم گزشتہ 10 سے 12 سالوں میں جموں و کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے کریڈٹ کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ، "جموں و کشمیر میں امتیازی سلوک ختم ہو گیا ہے۔ صرف سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے اور سرنگوں میں، اس وقت ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے منصوبے جاری ہیں۔ کشمیر کو ریل کے ذریعے جوڑنا ایک دیرینہ خواب تھا، اور وہ خواب اب پورا ہو گیا ہے۔"
سنہا نے کہا کہ ملک بھر میں جوش و خروش کا ماحول ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے تمام شہریوں سے پی ایم مودی کی سالگرہ سے متعلق مہینے تک چلنے والے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل بھی کی۔
On #SewaDiwas, marking the birthday of Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji, led a Padyatra in Leh city, along with nearly 1500 citizens including students and community leaders, under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. The Padyatra aimed at creating awareness against the menace of drug… pic.twitter.com/Na7DwUYfFl— LG Ladakh (@lg_ladakh) September 17, 2026
لیہہ میں، تقریباً پندرہ سو شہریوں نے، جن میں طلباء اور کمیونٹی رہنما شامل تھے، منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے لیے پیدل مارچ میں حصہ لیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا، "وزیر اعظم کی سالگرہ کے موقع پر سیوا دیوس، نشا مکت بھارت ابھیان کے حصے کے طور پر میں نے لیہہ شہر میں تقریباً 1500 شہریوں کے ساتھ واک میں حصہ لیا، جن میں طلباء اور کمیونٹی لیڈر شامل تھے۔ واک کا مقصد منشیات کے استعمال کے خطرات کے خلاف بیداری پیدا کرنا تھا۔"
انہوں نے کہا کہ واک صرف چہل قدمی نہیں تھی۔ یہ ایک صحت مند اور مضبوط معاشرے کے لیے بیداری، ذمہ داری اور اجتماعی عزم کا مضبوط پیغام تھا۔
انہوں نے کہا، "ایک مضبوط، خود کفیل ہندوستان کے لئے وزیر اعظم کا وژن ایک صحت مند، منشیات سے پاک معاشرے میں جڑا ہوا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا، "یو ٹی انتظامیہ منشیات کی لعنت کے خلاف صفر رواداری کے لئے پوری طرح پرعزم ہے۔" انہوں نے مقامی نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ صحت کا انتخاب کریں، منشیات سے گریز کریں، اور اپنی توانائی ملک کی تعمیر پر مرکوز رکھیں۔
#WATCH | Leh, Ladakh: Ladakh Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena says, " today marks the prime minister's birthday, and the entire nation is celebrating the occasion with great enthusiasm. numerous celebrations are taking place in ladakh as well, and to mark the occasion, we… pic.twitter.com/C2AMyRHruo— ANI (@ANI) September 17, 2026
قبل ازیں، پی ایم مودی کے نام اپنے یوم پیدائش کے پیغام میں، سکسینہ نے وزیر اعظم کو مبارکباد دی اور پسماندہ طبقات کی بہبود، خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کے لیے ان کی قیادت اور عزم کی تعریف کی۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا، "وزیر اعظم کو ان کی سالگرہ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔آپ کی شاندار قیادت اور پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود، خواتین کو بااختیار بنانے اور ہر نوجوان کے لیے روزگار کے مواقع کے لیے غیر متزلزل عزم ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے وسیع تر وژن میں صحیح معنوں میں حصہ ڈالنے کے لیے پوری نسل کے لیے تحریک ہے۔"
لداخ کے لوگوں کی طرف سے، سکسینہ نے لداخ کے نئے مرکز کے زیر انتظام علاقے کو مضبوط بنانے اور اسے ملک کی ترقی کی کہانی میں ضم کرنے کے لیے حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔
انہوں نے کہا، "میں آپ کی اچھی صحت اور نئے ہندوستان کی رہنمائی جاری رکھنے کی طاقت کی خواہش کرتا ہوں۔"
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 17 ستمبر سے شروع ہونے والا ایک ماہ طویل 'سیوا سنکلپ ابھیان' وزیر اعظم کے 25 سال وقف اور بے لوث عوامی خدمت کے لیے وقف کیا جائے گا۔ "سیوا سنکلپ ابھیان" کے تحت، مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 12 سروس پروگرام منعقد کیے جائیں گے، جن میں 'سیوا دیوس'، صفائی مہم، خون کا عطیہ کیمپ، میڈیکل کیمپ، 'ایک پیڑ ماں کے نام'، معذوروں کے لیے مدد اور نوجوانوں کے پروگرام شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ، میں شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور گناہ سے پاک معاشرے کے لیے خود کو وقف کر دیں۔
مودی کی سالگرہ کے موقع پر، انہوں نے شہر کے مضافات میں واقع نشاط میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے پالش اور پریشا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بچوں کے ساتھ تحائف تقسیم کرکے اور کیک کاٹ کر اس موقع پر جشن منایا۔
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