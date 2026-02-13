ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کرگل کے قدآور سیاسی رہنما اور سابق وزیر قمر علی آخون کا انتقال

قمر علی آخون این سی کے ساتھ دہائیوں تک وابستہ رہے اور ٹرانسپورٹ اور محکمہ خوراک کے قلمدان بھی سنبھال چکے ہیں۔

قمر علی آخون
قمر علی آخون (فائل فوٹو: ای ٹی وی بھارت)
Published : February 13, 2026 at 11:11 AM IST

Updated : February 13, 2026 at 11:21 AM IST

سرینگر (نیوز ڈیسک) : کرگل کے سینئر سیاسی رہنما اور سابق ریاست جموں کشمیر کے کابینہ وزیر قمر علی آخون جمعہ کو انتقال کر گئے۔ نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی تنویر صادق نے قانون ساز اسمبلی میں آخون کے انتقال کی اطلاع دی۔ انتقال کے اعلان کے بعد اراکین نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی طویل سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔

یو ٹی لداخ کے ضلع کرگل کے سنگرا گاؤں سے تعلق رکھنے والے آخون طویل سیاسی تجربے کی وجہ سے پورے خطہ لداخ کی نمائندگی کے لیے جانے جاتے تھے۔ سال 2014میں این سی سے بغاوت سے قبل وہ طویل عرصہ تک نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ رہے اور نہ صرف دفعہ 370کی منسوخی سے قبل غیر منقسم جموں کشمیر میں کابینہ وزیر رہے بلکہ وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ آخون ٹرانسپورٹ اور کنزیومر افیئرز اینڈ پبلک ڈسٹری بیوشن جیسے اہم محکموں کی ذمہ داری سنبھال چکے ہیں اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری بھی مقرر ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (ایل اے ایچ ڈی سی)، کرگل کے پہلے چیف ایگزیکٹیو کونسلر بھی رہے ہے۔

