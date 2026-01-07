جموں کشمیر کے کٹھوعہ میں انکاؤنٹر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کے کٹھوعہ میں انکاؤنٹر
صوبہ جموں کے کٹھوعہ ضلع میں تلاشی آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کا آمنا سامنا ہونے کی اطلاع ہے۔
January 7, 2026
کٹھوعہ: صوبہ جموں کے کٹھوعہ ضلع میں بدھ کی شام سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہوا۔ آئی جی پی جموں نے سماجہ رابطہ گاہ ایکس پر ’کنٹیکٹ‘ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا: ’’اندھیرے، گھنی گھاس اور دشوار گزار علاقے کے باوجود، ایس او جی (SOG) دہشت گردوں کے سامنے بہادری سے ڈٹے ہوئے ہیں، سی آر پی ایف کی ٹیمیں بھی مشترکہ آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔‘‘ آپریشن کے دوران ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم کسی بھی سیکورٹی ایجنسی نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے۔
قبل ازیں ضلع کے کمدھ نالہ نامی علاقے میں ملی ٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکورٹی فورسز نے تلاشی آپریشن شروع کیا تھا جو آج بھی جاری رہا اور شام کے وقت ملی ٹنٹس کے ساتھ گولیوں کا تبادلہ ہوا جو انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر دیا۔
اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔