جموں کشمیر کے کٹھوعہ میں انکاؤنٹر

صوبہ جموں کے کٹھوعہ ضلع میں تلاشی آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کا آمنا سامنا ہونے کی اطلاع ہے۔

جنوبی کشمیر میں انکاؤنٹر کے دوران پولیس گاڑیاں قطار میں (فائل فوٹو)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 7, 2026 at 7:23 PM IST

کٹھوعہ: صوبہ جموں کے کٹھوعہ ضلع میں بدھ کی شام سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہوا۔ آئی جی پی جموں نے سماجہ رابطہ گاہ ایکس پر ’کنٹیکٹ‘ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا: ’’اندھیرے، گھنی گھاس اور دشوار گزار علاقے کے باوجود، ایس او جی (SOG) دہشت گردوں کے سامنے بہادری سے ڈٹے ہوئے ہیں، سی آر پی ایف کی ٹیمیں بھی مشترکہ آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔‘‘ آپریشن کے دوران ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم کسی بھی سیکورٹی ایجنسی نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے۔

قبل ازیں ضلع کے کمدھ نالہ نامی علاقے میں ملی ٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکورٹی فورسز نے تلاشی آپریشن شروع کیا تھا جو آج بھی جاری رہا اور شام کے وقت ملی ٹنٹس کے ساتھ گولیوں کا تبادلہ ہوا جو انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر دیا۔

اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

