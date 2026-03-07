ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر، قیدی کے لیے بھیجے گئے دو موبائل فون جیل حکام نے کیے ضبط
رپورٹس کے مطابق دونوں موبائل فون بانڈی پورہ ضلع کے ایک قیدی کے لیے بھیجے گئے تھے جو PSAکے تحت بند ہے۔
جموں (عامر تانترے): صوبہ جموں کے ضلع ڈوڈہ میں بھدرواہ علاقے میں واقع ڈسٹرکٹ جیل میں حکام نے ایک قیدی کے لیے آئے پارسل سے دو موبائل فون برآمد کیے ہیں۔
حکام کے مطابق یہ موبائل فون اس وقت ضبط کیے گئے جب جیل میں قیدیوں کے لیے آنے والے پارسلوں کی معمول کے مطابق تلاشی لی جا رہی تھی۔ تلاشی کے دوران پارسل کے اندر اچھی طرح پیک کیے گئے دو موبائل فون برآمد ہوئے۔
ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ جیل میں آنے والے ہر پارسل کو قیدیوں تک پہنچانے سے پہلے اچھی طرح چیک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارسل کشمیر وادی سے شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک قیدی کے لیے بھیجا گیا تھا جو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت جیل میں بند ہے۔
حکام کے مطابق دونوں موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں مقامی پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تاہم ڈوڈہ کے سینئر جیل حکام اور پولیس افسران کی جانب سے اس برآمدگی کے بارے میں ابھی تک کوئی وضاحتی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ملک کی مختلف جیلوں میں چھاپوں کے دوران قیدیوں کی تحویل سے موبائل فون ضبط کیے جا چکے ہیں۔
