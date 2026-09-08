ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: ڈیوٹی سے غیر حاضر 'سی آر ایم آئیز' کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری
جموں کشمیر میں میڈیکل انٹرنز ماہانہ مشاہرہ کو 12ہزار روپے ماہانہ سے تیس ہزار روپے بڑھائے جانے سے متلق احتجاج کر رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 8, 2026 at 4:19 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : سکمز میڈیکل کالج، بمنہ کے حکام نے گزشتہ ایک ہفتے سے مبینہ طور پر اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے جانے والے کلینیکل ریزیڈنٹ میڈیکل انٹرنز( سی آر ایم آئیز) کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔
سکمز حکام کی جانب سے جاری کی گئی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ "ان کی غیر موجودگی نے اسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال اور ہنگامی خدمات کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔"نوٹس کے مطابق انتظامیہ نے ' سی آر ایم آئیز' کی عدم حاضری کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے اور صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے خاص طور پر اس کے اثرات کے پیش نظر مریضوں کی معمول کی دیکھ بھال اور ہنگامی خدمات پر پڑ سکتے ہیں۔
نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ کلینیکل ریزیڈنٹ میڈیکل انٹرنز نے شمولیت کے وقت حلف نامہ جمع کرایا تھا ۔جس میں انہوں نے نظم و ضبط میں رہنے اور میڈیکل کالج کے قواعد و ضوابط کی پابندی کا عہد کیا تھا۔حلف ناموں میں یہ وعدہ بھی شامل تھا کہ انٹرنز ہڑتالوں، عدالتی مقدمات یا کسی بھی دوسری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے جنہیں نظم و ضبط کے خلاف سمجھا جاتا ہے ۔
نوٹس میں مزید نے کہا گیا ہے کہ ڈیوٹی سے غیر حاضری ان کی شمولیت کے وقت کلینیکل ریزیڈنٹ میڈیکل انٹرنز کی جانب سے دیے گئے وعدوں کے خلاف ہے۔ "اس طرح کا طرز عمل پر تادیبی کارروائی عمل میں لائی جاسکتی ہے جس میں اطلاق قواعد و ضوابط کے تحت عارضی معطلی یا انٹرن شپ کی منسوخی قابل ذکر ہیں۔"
اسپتال انتظامیہ نے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انٹرنز کو ہدایت کی ہے کہ "جو اپنی تفویض کردہ ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہو رہے ہیں وہیں انہیں ہدایت دی گئی ہے نوٹس جاری ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر وضاحت پیش کریں۔"اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ "ان کے خلاف قواعد کے تحت مناسب تادیبی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔"
نوٹس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ مقررہ مدت کے اندر وضاحت پیش کرنے میں ناکامی کو پیش نظر کوئی دفاع یا وضاحت نہ ہونے کے طور پر سمجھا جائے گا، جس کے بعد اس معاملے کو "قابل اطلاق قوانین کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔"
یہ بھی پڑھیں: