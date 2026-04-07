'ادائیگیاں نہ ہوئیں تو علاج بند': جموں کشمیر میں گولڈن کارڈ اسکیم خطرے میں
جموں کشمیر کے ہسپتالوں نے 295 کروڑ روپے بقایا بل ادا نہ کرنے پر گولڈن کارڈ کی خدمات بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔
Published : April 7, 2026 at 8:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے فہرست شدہ (امپینلڈ) طبی مراکز نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے بقایہ رقم ادا نہ کی تو وہ 15 اپریل سے آیوشمان بھارت صحت اسکیم (گولڈن کارڈ) کے تحت مریضوں کا علاج بند کر دیں گے۔
پرائیویٹ ہاسپٹلز اینڈ ڈائیلاسز سینٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت ایک سال سے زائد عرصے سے 135 فہرست شدہ طبی مراکز کے تقریباً 295 کروڑ روپے کی مقروض ہے، حالانکہ ان مراکز نے مریضوں کو سرجری، دل کے علاج اور ڈائیلاسز جیسی خدمات فراہم کی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ضروری طبی آلات اور استعمال ہونے والی اشیاء فراہم کرنے والی کمپنیوں نے 15 اپریل کی آخری ڈیڈ لائن مقرر کی ہے، جس کے بعد ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سپلائی بند کی جا سکتی ہے۔ فنڈز کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے طبی مراکز نے کہا ہے کہ "اگر ادائیگیاں نہ ہوئیں تو 15 اپریل سے 'گولڈن کارڈ' اسکیم کے تحت علاج بند کرنا پڑ سکتا ہے، جب تک بقایہ رقم ادا نہ کی جائے اور سپلائی چین بحال نہ ہو۔"
ایک نجی اسپتال مالک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "طویل عرصے سے ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سپلائرز نے ضروری طبی سامان، امپلانٹس اور آلات کی فراہمی روک دی ہے۔ اس سے ہماری کام کرنے کی صلاحیت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور ہم بنیادی طبی خدمات دینے میں تقریباً مجبور ہو گئے ہیں۔"
انہوں نے ایران-امریکہ اور اسرائیل جنگ کے باعث طبی سامان کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ "قیمتیں تقریباً 18 سے 22 فیصد تک بڑھ گئی ہیں، جس سے مالی دباؤ مزید بڑھ گیا ہے اور فوری ادائیگی کی ضرورت شدت اختیار کر گئی ہے۔" انہوں نے کہا: "قیمتوں میں اس اضافے نے بروقت ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سامان کی خریداری کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔"
اسپتال مالکان نے اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی جموں و کشمیر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) اننتھ دویویدی کو خط لکھ کر مطلع کیا ہے کہ اگر ادائیگیاں نہ کی گئیں تو وہ خدمات بند کر دیں گے۔ خط میں کہا گیا ہے: "ہمیں افسوس ہے کہ دستیاب طبی سامان ختم ہونے کی وجہ سے ہم 15 اپریل کے بعد اس اسکیم کے تحت طبی خدمات جاری رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔"
اس معاملے پر سی ای او اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی جموں و کشمیر اننتھ دویویدی اور وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ ادھر، ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی ضروری طبی سامان اور امپلانٹس فراہم کرے تو وہ خدمات جاری رکھ سکتے ہیں تاکہ علاج کا سلسلہ متاثر نہ ہو۔
اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کے مطابق جموں و کشمیر میں 85 لاکھ آیوشمان کارڈ رجسٹرڈ ہیں جبکہ 1 کروڑ 10 لاکھ 4 ہزار 488 افراد اس اسکیم کے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ایجنسی کے مطابق 13 لاکھ دعوؤں میں سے 82 فیصد نمٹائے جا چکے ہیں۔
گزشتہ سال بھی گولڈن کارڈ اسکیم کو بقایہ ادائیگیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے باعث حکومت نے پانچ فہرست شدہ اسپتالوں کو معطل کیا اور کارڈ ہولڈرز کو علاج سے انکار کرنے پر ان پر جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔
