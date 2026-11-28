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جموں وکشمیر کے نجی اسپتال دیوالیہ ہونے کے در پے، صحت اسکیم کے601 کروڑ واجب الادا
حکومت نے سال 2024 میں تقریبا نصف رقم واگزار کی تھی، جبکہ گزشتہ دو برسوں سے کوئی بھی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 4:46 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : آیوشمان بھارت صحت اسکیم یعنی پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ( پی ایم جی اے آئی) جموں و کشمیر میں غریب اور ضرورت مند مریضوں کے لیے کافی سود مند ثابت ہورہی ہے، خاص کر ان مریضوں کے لیے جو مہلک امراض کی خاطر علاج کے اخراجات برداشت نہیں کرپاتے ہیں ۔تاہم رقم کی ادائیگیاں زیر التوا ہونے کے باعث جموں وکشمیر میں یہ صحت اسکیم کے دائرے میں نجی اسپتال شدید مالی بحران کا سامنا کررہے ہیں اور اندازے کے مطابق601 کروڑ روپے کی ادائیگیاں زیر التواء ہیں جس کے نتیجے میں صوبے کے نجی اسپتال اور ڈائیلاسز سینٹرز کا کام کافی حد تک متاثر ہورہا ہے۔
کشمیر صوبے کے 40 نجی اسپتال اور 90 ڈائلیسز سینٹرز اس مفت صحت اسکیم کے دائرے میں کام کر رہے ہیں ۔ جبکہ جموں کے 53 نجی اسپتال اور 13 ڈائلیسز سینڑز "گولڈن کارڈ" کے تحت مفت طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم جموں و کشمیر کے نجی اسپتال ایسوسی ایشن کے مطابق مفت علاج کو لے کر مسائل سال 2024 میں انشورنس کمپنی ایفکو ٹو کیو کے باہر پیدا ہونے سے پیدا ہوئے ہیں۔
سال 2024 میں احتجاج کے بعد حکومت نے 50 سے 60 فیصد واجب الادا رقومات واگزار کیں اور کام کو آگے جاری رکھنے کو کہا گیا، تاہم دو برس بعد دوبارہ رقومات کی ادائیگیاں نہ ہونے سے نجی اسپتالوں میں صحت اسکیم متاثر ہو رہی ہے۔
پرائیوٹ اسپتال اور ڈائلیسز سینٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق صحت اسکیم سے مستفیدین کو مفت صحت کی دیکھ بھال فراہم کی جاتی ہے تاہم مارچ 2024 سے ادائیگی میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے۔ طویل غیر یقینی صورتحال نے نجی صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کے ایک بڑے حصے کو مالی پریشانی میں دھکیل دیا ہے، کئی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ وہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔
اس سے قبل رقومات انشورنس کمپنی ایفکو ٹوکیو کے ذریعے نجی اسپتالوں اور ڈائیلسز سینٹرز کو منتقل ہوتے تھے، مزکورہ کمپنی، جس کا اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کے ساتھ تین سال کا معاہدہ تھا ۔ ایفکو ٹوکیو نے کیسوں کی جانچ کی اور فہرست میں شامل اسپتالوں کو ادائیگیوں پر کارروائی کی تھی۔تاہم مزکورہ کپمنی کے پینل سے باہر ہونے کے بعد سے رقومات کی ادائیگی میں نہ صرف تاخیر ہو رہی ہے بلکہ دیگر وقت پر ادائیگی پر منفی اثرات مرتب ہورہے ہیں۔
وہیں نجی اسپتالوں اور ڈائیلاسز مراکز کو دعوے کے تصفیے میں بار بار رکاوٹوں اور فائدہ اٹھانے والوں کو پہلے سے فراہم کردہ خدمات کے لیے معاوضے کی وصولی میں طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
پرائیویٹ اسپتالوں اور ڈائیلاسز سینٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مسعود الحسن نے کہا کہ بڑھتے ہوئے واجبات نے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے نجی طبی اسپتالوں پر مالی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "اسپتال اور ڈائیلاسز سینٹرز تاخیر اور زیر التواء ادائیگیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ مالی دباؤ میں ہیں اور ہم دیوالیہ پن کے شکار ہورہے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ اس مالی بحران کے باوجود بھی ہم اپنے طبی خدمات برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اس سکیم کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تاہم یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا کیونکہ یہ موجودہ صارتحال ہمارے مالی بوجھ سے تجاوز کر چکا ہے اور اس حوالے سے مزید مالی بوجھ ناقابل برداشت ہے۔
ڈاکٹر مسعود حسن نے الزام عائد کیا کہ فنڈز کا اجراء ایک بے قاعدہ طریقے پر عمل میں لایا جارہا ہے۔متعلقہ حکام نے گزشتہ برسوں کے دوران واجب الادا میں سے "آٹے میں نمک کے برابر' ہی رقم واگزار کی۔باقی مانندہ رقم کو جوں کا توں باقی رکھا گیا اور بقایہ جات پر مزید بوجھ بڑھتا جارہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نجی اسپتالوں کے شور و غوغا کے بعد حکومت کچھ دنوں کے لیے کچھ رقم جاری کرتی ہے اور پھر اسے دوبارہ روک دیتی ہے ایک ماہ یا اس کے بعد، پھر تھوڑی سی رقم جاری کی جاتی ہے اور پھر روک دی جاتی ہے اور یہ "سٹاپ اینڈ گو پیٹرن" (Stop and Go Pattern) مارچ 2024 سے جاری ہے۔
نئے سیکریٹری سے امید
ایسوسی ایشن نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے تعینات ہونے والے ہیلتھ سیکریٹری اور ریاستی ہیلتھ ایجنسی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر اس بحران کو حل کرنے کے لیے موثر اقدامات کریں گے ۔ ڈاکٹر حسن نے کہا کہ "ہمیں نئے سیکرٹری ہیلتھ اور نئے سی ای او سے بہت امیدیں ہیں اور امید ہے کہ وہ کام کر لیں گے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا گزشتہ تقریباً دو برس کے طویل عرصے سے واجبات کی عدم ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں جموں وکشمیر کے نجی اسپتالوں اور ڈائیلسز سینٹرز میں کام کاج نہ صرف متاثر ہورہا ہے بلکہ مفت صحت اسکیم کے فوائدے بھی مستفیدین تک بہتر طور نہیں پہنچ پارہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے نجی طبی ادارے ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو وقت پر تنخواہیں ادا کرنے میں قاصر ہیں جس سے نجی اسپتالوں اور ڈائلیسز مراکز میں کام کررہے ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور دیگر ملازمین میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب مالی بحران کی نتیجے میں اسپتالوں میں ضروری ادویات، طبی استعمال کی اشیاء، ڈائیلاسز کٹس، آکسیجن اور زندگی بچانے والے دیگر سامان کی خریداری اور سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ سپلائیرز مزید ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ اب پیشگی ادائیگیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر مسعود حسن کہتے ہیں کہ متعدد صحت کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں نے مبینہ طور پر اپنی خدمات کو جاری رکھنے کے لیے زیادہ سود والے بینک قرضوں کا سہارا لیا ہے۔ جبکہ چھوٹے اور درمیانہ درجے کے ڈائیلاسز مراکز کو بند ہونے کے قریب بتائے جا رہے ہیں۔ بار بار کی نمائندگیوں، ملاقاتوں اور یقین دہانیوں کے باوجود، ایسوسی ایشن نے کہا کہ زیر التواء تقریباً 601کروڑ روپے کی منظوری کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا جارہا ہے جو کہ ایسوسی ایشن نے متنبہ کیا کہ مسلسل تاخیر سے اسپتالوں اور ڈائیلاسز مراکز کو آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت خدمات معطل کرنے پر مجبور ہوسکتے ہیں اور یہ اقدام ان ہزاروں مریضوں کے علاج ومعالجہ کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے جو مفت علاج، سرجری اور باقاعدہ ڈائلیسز کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں۔
فوری مداخلت پر زور دیتے ہوئے، ایسوسی ایشن نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس سنگین معاملے کو اٹھائیں اور بغیر کسی تاخیر کے نجی اسپتالوں اور ڈائلیسز مراکز کے زیر التواء بقایا رقومات کی ادائیگیوں کو یقینی بنائیں۔
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