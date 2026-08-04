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دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر کی فروٹ انڈسٹری، سرکاری مدد کے باوجود چیلنجز برقرار
جموں کشمیر ہارٹی کلچر ڈیپارٹمنٹ نے مرکزی سرکار کی معاونت سے گزشتہ برسوں کے دوران کئی اسکیمیں متعارف کرائیں ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 4, 2026 at 10:02 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی ایک ایسے وقت میں ہوئی جب کشمیر میں سیب کی ہارویسٹنگ اور مارکیٹنگ اپنے عروج پر تھی۔ اس دوران عائد پابندیوں، مواصلاتی نظام کی بندش اور نقل و حمل میں مشکلات کے باعث باغبانوں کو اپنی فصل منڈیوں تک پہنچانے میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ متعدد باغبانوں کو اپنی پیداوار کم قیمت پر فروخت کرنا پڑی جبکہ کئی مقامات پر پھل بروقت منڈی نہ پہنچنے کے باعث بھی تاجروں کو نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔
بعد ازاں مرکزی حکومت نے باغبانی کے شعبے کو تقویت فراہم کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے۔ ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن پروگرام کو فروغ دیا گیا تاکہ فی ایکڑ پیداوار اور پھل کا معیار بہتر بنایا جا سکے۔ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی) کے تحت مالی معاونت فراہم کی گئی، کولڈ اسٹوریج اور کنٹرولڈ ایٹماسفیئر (سی اے) اسٹوریج کی گنجائش میں اضافہ کیا گیا، جدید گریڈنگ، پیکنگ اور مارکیٹنگ کی سہولیات کو وسعت دی گئی، مارکیٹ انٹروینشن اسکیم (ایم۔آئی ایس ) کے ذریعے سیب کی خریداری کو فروغ دیا گیا، برآمدات بڑھانے اور فروٹ منڈیوں کی جدید کاری پر توجہ دی گئی۔ جبکہ سڑکوں، سرنگوں اور قومی شاہراہوں کی تعمیر کے ذریعے نقل و حمل کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی کی گئیں۔
مثبت تبدیلیاں
ان اقدامات کے نتیجے میں حالیہ برسوں میں کئی مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ ہائی ڈینسٹی باغات کی تعداد میں اضافہ ہوا، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار اور پھل کے معیار میں کافی بہتری آئی، کولڈ اسٹوریج کی سہولیات میں اضافہ ہوا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور بہتر لاجسٹکس نے نئی منڈیوں تک رسائی آسان بنائی اور باغبانی کے شعبے میں سرکاری سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا۔
'مسائل برقرار'
کسانوں اور میوہ تاجرین کے مطابق اس کے باوجود کئی بڑے مسائل اب بھی برقرار ہیں۔ رینگر جموں قومی شاہراہ کی بار بار بندش کے باعث میوہ جات خاص کر سیبوں کی بروقت ترسیل متاثر ہوتی ہے، جس سے باغبانوں کو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، بے وقت برفباری، ژالہ باری، سیلاب اور غیر متوقع بارشیں پیداوار پر منفی اثر ڈال رہی ہیں۔
کولڈ اسٹوریج کی محدود گنجائش کے باعث بہت سے باغبان فوری فروخت پر مجبور ہوتے ہیں۔ کھاد، زرعی ادویات، مزدوری، پیکنگ، ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات میں مسلسل اضافہ کسانوں کے منافع کو کم کر رہا ہے، جبکہ درآمد شدہ سیب اور دیگر ریاستوں کے سیب سے بڑھتا ہوا مقابلہ بھی قیمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔
پھل دار درخت کاٹنے کا سلسلہ
وہیں گزشتہ کئی برسوں کے دوران وادی کشمیر میں میوہ دار درختوں کی غیر قانونی کٹائی اور باغات کو نقصان پہنچانے کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وادی کے مختلف علاقوں میں نامعلوم افراد کی جانب سے باغات کو تہس نہس کرنے اور میوہ دار درختوں کو کاٹ ڈالنے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں، جس کے باعث باغبانوں اور کسانوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ ان واقعات سے نہ صرف ان کی برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے بلکہ ان کے معاشی مستقبل پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
ہارٹیکلچر اور جموں کشمیر کی معیشت
سال 2026 تک باغبانی جموں و کشمیر کی معیشت کا سب سے اہم شعبہ بنی ہوئی ہے اور حکومت اس میں بنیادی ڈھانچے، برآمدات اور ویلیو ایڈیشن پر توجہ دے رہی ہے، تاہم باغبانوں کا کہنا ہے کہ بہتر سڑک رابطہ، بلا تعطل ٹرانسپورٹ، مناسب قیمت، زیادہ کولڈ اسٹوریج، مضبوط مارکیٹنگ نظام، فصل بیمہ اور بروقت حکومتی مدد کے بغیر اس شعبے کی پائیدار ترقی ممکن نہیں۔
حالیہ عرصے میں سرینگر جموں قومی شاہراہ پر پھل بردار ٹرکوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹوں نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ کشمیر کی فروٹ انڈسٹری کی کامیابی کا انحصار مؤثر انفراسٹرکچر، تیز تر نقل و حمل اور بہتر مارکیٹ رسائی پر ہے۔
مجموعی طور پر آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر کی فروٹ انڈسٹری نے ایک طرف ابتدائی مشکلات اور تجارتی رکاوٹوں کا سامنا کیا، جبکہ دوسری جانب جدید باغبانی، بنیادی ڈھانچے، سرکاری سرمایہ کاری اور مارکیٹنگ میں اصلاحات کے ذریعے ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ تاہم اس شعبے کی مکمل ترقی کے لیے موسمیاتی چیلنجز، نقل و حمل، اسٹوریج، قیمتوں کے استحکام اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے جیسے بنیادی مسائل کا مستقل حل ناگزیر ہے۔
ملا جلا رد عمل
کسانوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں باغبانی کا شعبہ گزشتہ چند برسوں کے دوران مختلف سرکاری اسکیموں کی بدولت کسی حد تک مستحکم ہوا ہے، تاہم اس شعبے کو درپیش بنیادی مسائل اب بھی جوں کے توں موجود ہیں، جن کی وجہ سے باغبانوں اور تاجروں کو ہر سال بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
جنوبی کشمیر کے جبلی پورہ کی فروٹ منڈی ایسوسی ایشن کے ترجمان اظہر ٹاک کے مطابق حکومت ہائی ڈینسٹی باغات کے قیام کے لیے کسانوں کو 50 فیصد سبسڈی فراہم کر رہی ہے، جبکہ سیزن کے عروج کے دوران سیب اور دیگر پھلوں کی ترسیل کے لیے ریل خدمات بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ ان کے مطابق "یہ اقدامات مثبت ضرور ہیں، لیکن باغبانی کے شعبے کو جس پیمانے پر تقویت دینے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے زمینی سطح پر ابھی بہت کام ہونا باقی ہے۔"
نیشنل ہائی وے کی بندش
انہوں نے کہا کہ سرینگر جموں قومی شاہراہ باغبانی کے شعبے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے، کیونکہ عروج سیزن کے دوران یہ شاہراہ اکثر لینڈ سلائیڈنگ، تعمیراتی سرگرمیوں یا دیگر وجوہات کی بنا پر بند رہتی ہے۔ ٹریفک کی بحالی میں تاخیر کے باعث پھلوں سے لدے ٹرک کئی دنوں تک درماندہ رہتے ہیں، جس سے بڑی مقدار میں پھل خراب ہو جاتے ہیں اور باغبانوں اور تاجروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
موسمیات تبدیلی کی مار
اظہر ٹاک نے مزید کہا کہ ژالہ باری، فلیش فلڈ، تیز آندھی اور سیلاب جیسی قدرتی آفات بھی ہر سال باغبانی کے شعبے کو شدید متاثر کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہارٹیکلچر کو مؤثر انداز میں کراپ انشورنس کے دائرے میں نہیں لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر معیاری زرعی ادویات کے استعمال سے بھی کسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ منڈیوں میں کولڈ اسٹوریج کی کمی ایک سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ وہیں غیر ملکی سیبوں پر کسٹم ڈیوٹی کم کرکے مارکیٹ میں اپنی ہی پیداوار کے لئے مقابلہ کھڑا کیا جاتا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ "باغبانی کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے اگر حکومت واقعی اس شعبے کو مضبوط بنانا چاہتی ہے تو زمینی سطح پر مزید مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔"
حکومتی اسکیمیں
تاجر اور کاشتکار محمد اشرف نے بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ہارٹیکلچر اور ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی ) کے تحت متعدد اسکیموں سے باغبان مستفید ہو رہے ہیں، تاہم وہ بنیادی مسائل جن پر اس شعبے کی ترقی کا انحصار ہے، ان کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق سرینگر جموں قومی شاہراہ پر بلا رکاوٹ ٹریفک کی بحالی اور پیداوار کے تناسب سے جدید کولڈ اسٹوریج مراکز کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔
شعبہ باغبانی کی کوششیں
ادھر، محکمہ ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کے اسسٹنٹ مارکیٹنگ آفیسر (اے ایم او ) مشتاق احمد نے کہا کہ حکومت مختلف اسکیموں کے ذریعے باغبانی کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی ) کے تحت کنٹرولڈ ایٹماسفیئر (سی اے) اسٹورز کے قیام کے لیے خواہشمند افراد کو سبسڈی اور تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق جنوبی کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران کئی نئے سی اے اسٹورز قائم کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید اسٹورز بھی تعمیر کئے جائیں گے ۔
انہوں نے کہا کہ مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر (MIDH/MIS) سمیت دیگر اسکیموں کے ذریعے بھی باغبانوں کو مختلف سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پھلوں کی بروقت ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت پڑنے پر جموں و کشمیر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (ایس آر ٹی سی ) اور ریلوے کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیاری پیداوار اور باغبانوں کی آمدنی میں اضافے کے لیے ہائی ڈینسٹی باغات کے قیام پر 50 فیصد سبسڈی دی جا رہی ہے، جبکہ مستقبل میں بھی باغبانی کے شعبے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مختلف اقدامات جاری رہیں گے۔
سات لاکھ کنبوں کا روزگار
کشمیر کی باغبانی صنعت، خصوصاً سیب کی کاشت، جموں و کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ اس شعبے کے ساتھ تقریباً سات لاکھ خاندان براہِ راست یا بالواسطہ وابستہ ہیں، جبکہ سیب، اخروٹ، چیری، ناشپاتی، بادام اور خوبانی یہاں کی اہم باغبانی فصلیں ہیں۔ کشمیر، بھارت میں سیب پیدا کرنے والا سب سے بڑا خطہ ہے اور ہر سال 20 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد سیب کی پیداوار ہوتی ہے، جو ملک کی مجموعی سیب پیداوار کا بڑا حصہ ہے۔
مزید بہتری کی ضرورت
سرکاری اسکیموں اور جدید باغبانی کے اقدامات سے ہارٹیکلچر شعبے میں بہتری ضرور آئی ہے، تاہم باغبانوں کے مطابق بلا رکاوٹ نقل و حمل، بہتر سڑک رابطے اور کراپ انشورنس جیسی اسکیموں اور بروقت حکومتی مدد کے بغیر میوہ صنعت کی پائیدار ترقی ممکن نہیں۔
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