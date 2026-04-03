گاندربل انکاؤنٹر کی تحقیقات کا حکم جاری
محکمہ داخلہ نے ایک حکمنامہ جاری کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ گاندربل کو ایک ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 3, 2026 at 2:42 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے گاندربل کے ارہامہ علاقے میں پیش آئے تصادم کی انکوائری کے احکامات صادر کیے ہیں۔ یہ حکمنامہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی جانب سے انکاؤنٹر پر اٹھائے گئے سوالات اور میڈیا رپورٹس کے ایک دن بعد جاری کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں تصادم کے دوران فوج کی جانب سے تصادم کے دوران ہلاک کیے گئے شہری کے بھائی کے حوالہ سے کہا گیا ہے کہ مقتول 'بے گناہ' تھا اور یہ کہ اس کا کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔
یاد رہے کہ فوج نے یکم اپریل کو وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں ایک انکاؤنٹر کے دوران ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اس کے ایک روز بعد ہی یعنی گزشتہ روز عمر عبداللہ اور آغا روح اللہ مہدی نے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ گرچہ دونوں رہنماؤں نے 'جعلی انکاؤنٹر' کا الزام عائد نہیں کیا تاہم متوفی کے اہل خانہ کے بیان حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے فوری اور شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا تھا۔
انکاؤنٹر پر اس وقت سوالات اٹھائے گئے جب جب میڈیا رپورٹس میں ہلاک ہونے والے شخص کے اہل خانہ کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بے گناہ تھا اور اس کا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جمعہ کو محکمہ داخلہ نے ایک حکمنامہ جاری کرتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر اندر ارہامہ انکاؤنٹر کی مجسٹیریل انکوائری کے احکامات صادر کیے اور ضلع مجسٹریٹ گاندربل کو سات دنوں کے اندر اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔
فوج کی چنار کور نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ اس نے گاندربل کے ارہامہ علاقے میں ایک ملی ٹنٹ مخالف آپریشن کے دوران ملی ٹنٹ کو ہلاک کیا۔ فوج کے مطابق: "31 مارچ 2026 کی رات جاری وقفے وقفے سے فائرنگ کے دوران فوج نے مؤثر حکمت عملی کے تحت ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا۔"
تاہم جموں و کشمیر پولیس نے اس حوالہ سے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا جس پر ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ نے خاص تذکرہ کرتے ہوئے "پولیس کی اس پر اسرار خاموشی" پر بھی سوالات اٹھائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق فوج کی جانب سے ہلاک کیے گئے شہری کا تعلق ضلع کے ہی 'چونٹی ولی وار علاقے سے تھا اور متوفی کی شناخت راشد احمد مغل کے طور پر ہوئی ہے۔ متوفی کے برادر اعجاز احمد نے میڈیا کو بتایا کہ راشد منگل کو اپنے گھر سے نکلا تاہم واپس نہیں لوٹا۔
