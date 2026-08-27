نیٖٹ2016پر ڈی سی آئی کا موقف مسترد، ہائی کورٹ نے بی ڈی ایس داخلوں کو رکھا برقرار

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نیٖٹ2016پر ڈی سی آئی کا موقف مسترد، ہائی کورٹ نے بی ڈی ایس داخلوں کو رکھا برقرار
ہائی کورٹ نے کہا کہ طلبہ کو خالی اسٹیٹ کوٹہ نشستوں پر مقررہ مدت میں داخلہ ملا، جنہیں NEET سے استثنیٰ حاصل تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 27, 2026 at 7:45 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعرات کو ڈینٹل کونسل آف انڈیا (DCI) کی جانب سے انسٹی ٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز (IDS) جموں میں تعلیمی سیشن 2016-17 کے دوران داخلہ لینے والے 10 بی ڈی ایس طلبہ کو کورس سے خارج کرنے کی ہدایت منسوخ کردی۔ عدالت نے قرار دیا کہ صرف اس بنیاد پر ان طلبہ کے داخلے غیر قانونی قرار نہیں دیے جا سکتے کہ انہوں نے NEET-2016 کوالیفائی نہیں کیا تھا۔
جسٹس سنجے پریہار نے 36 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ ان 10 طلبہ کو خالی اسٹیٹ کوٹہ نشستوں پر داخلہ دیا گیا تھا اور 2016-17 کے عبوری تعلیمی سیشن کے دوران جموں و کشمیر میں ان نشستوں کو NEET کی شرط سے استثنیٰ حاصل تھا۔
عدالت نے ان طلبہ کے داخلوں کو درست قرار دیتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ انہیں تمام تعلیمی مقاصد کے لیے باقاعدہ طالب علم تسلیم کیا جائے۔
عدالت نے کہا: "10 طلبہ کو تعلیمی سیشن 2016-17 کے دوران اسٹیٹ کوٹہ کی خالی نشستوں پر داخلہ دیا گیا تھا اور چونکہ ان نشستوں کو جموں و کشمیر کے لیے اس تعلیمی سیشن میں NEET سے استثنیٰ حاصل تھا، اس لیے صرف NEET-2016 کوالیفائی نہ کرنے کی بنیاد پر ان کے داخلے منسوخ نہیں کیے جا سکتے۔‘‘
یہ فیصلہ دو عرضداشتوں، OWP نمبر 1884/2017 اور OWP نمبر 1882/2017 پر مشترکہ طور پر سنایا گیا۔ ان مقدمات میں 10 طلبہ اور IDS درخواست گزار تھے، جبکہ یونین آف انڈیا، ڈینٹل کونسل آف انڈیا اور یونیورسٹی آف جموں کو فریق بنایا گیا تھا۔
سو نشستوں میں کوٹہ
یہ معاملہ 2016-17 کے تعلیمی سیشن میں IDS سیہورا، جموں میں بی ڈی ایس کورس میں داخلوں سے متعلق تھا۔ ادارے میں بی ڈی ایس کے لیے سالانہ 100 نشستیں منظور شدہ تھیں۔ ان میں 60 نشستیں مینجمنٹ کوٹہ اور 40 نشستیں اسٹیٹ کوٹہ کے لیے مختص تھیں۔
عدالت نے ریکارڈ کی بنیاد پر پایا کہ مینجمنٹ کوٹہ کی تمام 60 نشستیں NEET میرٹ کے ذریعے پُر کی گئی تھیں۔
تنازعہ 40 اسٹیٹ کوٹہ نشستوں سے متعلق تھا۔ ریکارڈ کے مطابق جموں و کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشنز (BOPEE) ان میں سے صرف 22 نشستیں پُر کر سکا، جس کے نتیجے میں 18 اسٹیٹ کوٹہ نشستیں خالی رہ گئیں۔
بعد میں ادارے نے ان 18 خالی نشستوں میں سے آٹھ نشستیں ایسے امیدواروں سے پُر کیں جنہوں نے NEET-2016 کوالیفائی کیا تھا۔ باقی 10 نشستیں حقیقی NRI امیدواروں کو کوالیفائنگ امتحان میں ان کے باہمی میرٹ کی بنیاد پر دی گئیں۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ اس طرح داخلوں کی مجموعی تعداد منظور شدہ 100 نشستوں سے زیادہ نہیں ہوئی اور تمام داخلے 15 اکتوبر 2016 کی مقررہ آخری تاریخ سے پہلے مکمل کر لیے گئے تھے۔
این آر آئی NRI امیدوار
فیصلے میں عدالت نے امیدوار کی حیثیت اور اس نشست کی قانونی حیثیت کے درمیان فرق کو اہم قرار دیا۔ عدالت نے یہ دلیل مسترد کردی کہ چونکہ 10 طلبہ NRI امیدوار تھے، اس لیے ان کے لیے استعمال ہونے والی نشستیں خود بخود NRI یا مینجمنٹ کوٹہ کی نشستیں بن گئیں۔
جسٹس پریہار نے کہا کہ کسی امیدوار کا NRI ہونا لازماً یہ مطلب نہیں رکھتا کہ اس کے زیر استعمال ہر نشست بھی قانونی طور پر NRI یا مینجمنٹ کوٹہ کی نشست بن جائے گی۔
عدالت کے مطابق نشست کی نوعیت کا تعین عام طور پر منظور شدہ سیٹ میٹرکس اور اس ضابطے سے ہوتا ہے جس کے تحت وہ نشست مختص کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ اسٹیٹ کوٹہ کی نشست صرف اس وجہ سے اسٹیٹ کوٹہ نہیں رہتی کہ ریاستی کونسلنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسے کسی مخصوص زمرے سے تعلق رکھنے والے اہل امیدوار کو دے دیا گیا ہو۔
عدالت نے واضح کیا کہ کسی نشست کو ایک کوٹہ سے دوسرے کوٹہ میں منتقل کرنے کے لیے قانون یا متعلقہ داخلہ قواعد میں بنیاد موجود ہونا ضروری ہے۔
مینجمنٹ کوٹہ کی نشستوں پر کوئی اثر نہیں پڑا
عدالت نے اصل سیٹ میٹرکس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ادارے میں 100 بی ڈی ایس نشستیں منظور شدہ تھیں۔ ان میں سے 60 مینجمنٹ کوٹہ کی نشستیں پہلے ہی پُر ہوچکی تھیں، جبکہ 40 اسٹیٹ کوٹہ نشستوں میں سے BOPEE کے ذریعے صرف 22 نشستیں پُر ہوئیں۔ اس طرح 18 نشستیں خالی رہ گئیں اور زیرِ تنازع 10 طلبہ کو انہی خالی نشستوں میں جگہ دی گئی۔
عدالت نے کہا کہ ان داخلوں سے مینجمنٹ کوٹہ کی نشستوں پر کوئی اثر نہیں پڑا اور نہ ہی اضافی نشستیں بنائی گئیں۔ عدالت نے کہا: ’’60 مینجمنٹ کوٹہ نشستیں پہلے ہی پُر ہوچکی تھیں۔ 10 طلبہ کو 18 موجودہ اسٹیٹ کوٹہ خالی نشستوں میں جگہ دی گئی اور منظور شدہ نشستوں کی مجموعی تعداد 100 ہی رہی۔‘‘
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ BOPEE کے ذریعے منتخب کسی امیدوار کو ان داخلوں کی وجہ سے ہٹایا نہیں گیا اور ہائی کورٹ نے ڈینٹل کورسز میں NEET کے نفاذ سے متعلق قانونی تبدیلیوں کا بھی جائزہ لیا۔
تاہم عدالت نے کہا کہ تعلیمی سیشن 2016-17 ایک عبوری دور تھا اور متعلقہ قانونی فریم ورک کے تحت بعض ریاستوں، جن میں جموں و کشمیر بھی شامل تھا، میں سرکاری اور اسٹیٹ کوٹہ کی نشستوں کو NEET کی شرط سے استثنیٰ حاصل تھا۔
عدالت نے وزارت صحت و خاندانی بہبود کی 12 جولائی 2017 کی ایک کمیونیکیشن کا حوالہ بھی دیا، جس میں جموں و کشمیر میں 2016-17 کے سیشن کے دوران سرکاری اور اسٹیٹ کوٹہ کی ڈینٹل نشستوں کو NEET سے حاصل استثنیٰ کی حمایت کی گئی تھی۔
عدالت نے قرار دیا کہ اگر متعلقہ نشست حقیقی طور پر مستثنیٰ اسٹیٹ کوٹہ کا حصہ تھی تو صرف اس وجہ سے کہ داخلہ بی ڈی ایس کورس میں تھا، NEET پاس کرنا لازمی شرط نہیں تھا۔
ہائی کورٹ نے DCI کا حکم منسوخ کردیا
ہائی کورٹ نے DCI کی وہ تمام کمیونیکیشن منسوخ کردیں جن کے ذریعے 10 طلبہ کو NEET-2016 کوالیفائی نہ کرنے کی بنیاد پر ادارے سے خارج کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ عدالت نے دونوں عرضداشتیں منظور کرتے ہوئے ان طلبہ کے داخلوں کو تمام تعلیمی مقاصد کے لیے درست قرار دیا۔
عدالت نے حکم دیا کہ متعلقہ حکام 2016-17 کے سیشن میں بی ڈی ایس کورس میں ان 10 طلبہ کے داخلوں کو باقاعدہ اور درست تسلیم کریں۔ یونیورسٹی آف جموں کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ طلبہ کے BDS ڈگریوں، سرٹیفکیٹس اور دیگر تعلیمی دستاویزات جاری کرنے کے معاملات پر کارروائی کرے۔
تاہم یہ ہدایت اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہر طالب علم نے BDS ڈگری کے لیے مقررہ تمام معمول کی شرائط، بشمول تعلیمی تقاضے، حاضری، انٹرن شپ، امتحانات اور دیگر لازمی شرائط پوری کی ہوں۔
عدالت نے مزید کہا کہ DCI کی منسوخ کی گئی کمیونیکیشن کی بنیاد پر اس دوران کیا گیا کوئی بھی نتیجہ خیز اقدام ختم تصور ہوگا اور اس کا طلبہ کے خلاف کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔
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