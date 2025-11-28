ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیاں 2006 قتل کیس: ہائی کورٹ نے دو ملزمان کی رہائی کا فیصلہ برقرار رکھا
ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ ’’شک خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ثبوت کا متبادل نہیں بن سکتا۔‘‘
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے سال 2006 میں ایک شہری کے قتل کے ملزمان کی رہائی کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے تقریباً پندرہ برس پرانی اسٹیٹ کی اپیل کو خارج کر دیا۔ دونوں ملزمان جنوبی کشمیر کے شوپیاں سے تعلق رکھتے ہیں۔
جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل ہائی کورٹ بینچ مشاہدہ کیا کہ ’’استغاثہ قابل اعتماد شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا، جبکہ ٹرائل کورٹ کے نتائج قانون کے مطابق درست تھے۔‘‘ ریاست جموں و کشمیر کی جانب سے دائر اس اپیل میں 2011 کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں سیشن جج، شوپیاں، نے مظفر احمد ملک اور محمد اسحاق پول کو دفعہ 302 اور 201 (رنبیر پینل کوڈ) اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 7/27 کے الزامات سے بری کیا تھا۔
یہ مقدمہ نذیر احمد وانی نامی ایک شہری کے قتل سے متعلق ہے۔ 24 ستمبر 2006 کو نذیر کا قتل گولی مار کر کیا گیا تھا اور ابتدائی ایف آئی آر زینہ پورہ پولیس اسٹیشن میں ’’نامعلوم مسلح افراد‘‘ کے خلاف درج ہوئی تھی۔ بعد ازاں ان دونوں کا نام بطور ملزم کے اضافہ کیا گیا۔ وہیں ہائی کورٹ کے 10 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ’’اگرچہ استغاثہ نے بعد میں دعویٰ کیا کہ ملک نے مقتول کو گھر سے باہر بلا کر اس پر گولی ماری، تاہم اس کا نہ تو ایف آئی آر میں ذکر ہے اور نہ ہی ابتدائی بیانات میں ان کا نام لیا گیا تھا۔‘‘
مقتول کے بھائی فاروق احمد وانی (PW-1) کے بیان کا جائزہ لیتے ہوئے بینچ نے کہا کہ ’’اس کی گواہی میں کافی زیادہ تضاد ہے، کیونکہ اگر وہ واقعی حملہ آور کو پہچانتا تھا تو اسے فوراً پولیس کو بتانا ایک فطری بات ہے۔‘‘
ریاست نے یہ موقف بھی اپنایا کہ اسپتال لے جاتے وقت مقتول نے ملک سے متعلق کچھ الفاظ کہے تھے جنہیں استغاثہ نے ’’آخری بیان‘‘ قرار دینے کی کوشش کی، تاہم عدالت نے نوٹ کیا کہ ’’یہ بات نہ تو ثابت ہوئی اور نہ ہی دیگر گواہوں کے بیانات سے مطابقت رکھتی ہے۔‘‘
عدالت کے مطابق اگرچہ دونوں ملزمان کو مئی 2007 میں گرفتار کیا گیا، مگر قتل میں استعمال ہونے والا ہتھیار کبھی برآمد نہ ہو سکا۔ جائے وقوعہ سے ملنے والے تین AK-47 کے خول بھی فارنزک تجزیے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تحقیقاتی افسر کے علاوہ کوئی ثبوت موجود نہ تھا جو یہ بتائے کہ یہ خول AK-47 سے فائر کیے ہوئے گولیوں کے ہیں۔
مقتول کی بیوہ ساجہ (PW-7) بھی اہم سرکاری گواہوں میں شامل تھی اور وہ دوران سماعت مخالف ہو گئیں۔ کئی رشتہ دار گواہوں نے یا تو لاعلمی ظاہر کی یا متضاد بیانات دیے۔
بینچ نے کہا کہ ’’گواہوں کے بیانات نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ کئی جگہ ایک دوسرے کی نفی بھی کرتے ہیں۔ ٹیسٹ آئیڈنٹیفیکیشن پریڈ کا نہ ہونا اور رات کے وقت حملہ آوروں کا پھیرن میں ہونا بھی استغاثہ کے دعوے کو کمزور کرتا ہے۔‘‘
دفاع کے موقف کو مضبوط کرنے والا ایک اہم عنصر ایس ایس پی پلوامہ کی جانب سے واقعے کے تین ماہ بعد جاری کیا گیا۔ جو کہ ایک گریشیا ویریفیکیشن رپورٹ تھی جس میں واضح طور پر درج کیا گیا تھا کہ نذیر احمد وانی کو ’’نامعلوم عسکریت پسندوں‘‘ نے قتل کیا۔
ہائی کورٹ نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد قرار دیا کہ سیشن جج، شوپیاں، نے شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور ٹھوس قانونی بنیادوں پر فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس پریہار نے فیصلے میں لکھا: ’’شبہ خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ثبوت کا متبادل نہیں بن سکتا۔ جب استغاثہ کے شواہد کمزور، متضاد اور غیر یقینی ہوں تو دفاع کا موقف مضبوط ہو جاتا ہے۔‘‘اس طرح ہائی کورٹ نے سال 2011 کی رہائی کو برقرار رکھتے ہوئے ریاست کی اپیل خارج کر دی۔
