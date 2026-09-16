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جے کے بینک ملازم کی برطرفی کا معاملہ: ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل روک دیا
کورٹ نے شق 12.29 کے تحت بغیر انکوائری ملازم کی سروس ختم کرنے کے طریقہ کار پر مزید قانونی جانچ کا فیصلہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2026 at 5:44 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کی سرینگر بینچ نے جموں و کشمیر بینک کے افسران کے سروس مینوئل (OSM) کی شق 12.29 کے استعمال سے متعلق 'سنگل بینچ' کے فیصلے پر فی الحال عمل درآمد روک دی ہے۔ اس شق کے تحت محکمانہ انکوائری یا پیشگی نوٹس کے بغیر کسی ملازم کی سروس ختم کی جا سکتی ہے۔
دو صفحات پر مشتمل حکم نامے میں سری نگر میں چیف جسٹس ڈاکٹر پشپیندر سنگھ بھٹی اور جسٹس راجیش اوسوال پر مشتمل ڈویژن بینچ نے یہ حکم جاری کیا۔ یہ معاملہ LPA 218/2026 جموں و کشمیر بینک لمیٹڈ اور ایک اور درخواست گزار کی جانب سے سعدت حسین پمپور اور دیگر کے خلاف دائر کیا گیا ہے، جو WP(C) 2269/2024 سے پیدا ہوا ہے۔
عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے کو 18 نومبر 2026 کو سماعت کے لیے فہرست میں شامل کرنے کی ہدایت دی۔ چونکہ کیوی ایٹرز کی جانب سے وکلا پہلے ہی عدالت میں موجود تھے، اس لیے نوٹس کو تعمیل شدہ تصور کیا گیا۔
ڈویژن بینچ کے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ شق 12.29 نافذ کرنے سے پہلے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے۔ حکم نامے میں درج ہے کہ بینک کے وکیل نے اس شق کو "غیر معمولی اختیار" قرار دیا، جو بینک کو محکمانہ انکوائری یا تادیبی کارروائی کیے بغیر اور ملازم کو نوٹس دیے بغیر اس کی سروس ختم کرنے کا اختیار دیتی ہے۔
حکم کے مطابق بینک نے موقف اختیار کیا کہ شق 12.29 خود عدالت میں چیلنج نہیں کی گئی تھی۔ بینک نے کہا کہ سنگل بینچ نے اس بنیاد پر معاملہ متعلقہ حکام کو واپس بھیجا تھا کہ مطلوبہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے زیر اعتراض حکم قابلِ برقرار نہیں تھا۔
بینک نے یہ بھی نشاندہی کی کہ سنگل بینچ نے ایک متبادل راستہ بھی دیا تھا۔ اگر حکام شق 12.29 کے تحت کارروائی نہیں کرنا چاہتے تو وہ باقاعدہ انکوائری کر سکتے ہیں۔
جواب دہندگان نے بینک کے موقف کی مخالفت کی۔ ان کے وکیل نے دلیل دی کہ کسی طویل عرصے سے ملازمت کرنے والے شخص کو صرف بعض رپورٹس کی بنیاد پر شق 12.29 کے تحت کارروائی کا سامنا کرانا "سخت اقدام" ہوگا، خاص طور پر جب ان رپورٹس کی بنیاد بننے والی تحقیقات کا جائزہ ہی نہ لیا گیا ہو۔
حکم نامے میں جواب دہندگان کا موقف بھی درج ہے کہ یہ اختیار غیر معمولی نوعیت کا ہے اور اسے انتہائی احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ملازم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس میں روزگار، پنشن اور دیگر مالی مراعات سے محرومی بھی شامل ہے۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ زیرِ اعتراض حکم مختصر اور غیر واضح ہے اور رپورٹس پر مبنی ہے، جبکہ اصل تحقیقات ہی نہیں کی گئی ہیں۔
دونوں فریقوں کے دلائل ریکارڈ کرنے کے بعد ڈویژن بینچ نے کہا کہ اس معاملے پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ عدالت نے کہا کہ سنگل بینچ کے فیصلے کے عملی حصے میں جس طریقہ کار کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے تحت معاملہ واپس بھیجا گیا، وہ قانون اور اس کی تشریح سے متعلق ایک کھلا سوال ہے اور اس لیے اس معاملے کا جائزہ لینا ضروری ہے۔
اس کے بعد عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے عبوری طور پر سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا: "فی الحال سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد روکا رہے گا۔"
حکم نامے کے آغاز میں عدالت نے یہ بھی درج کیا کہ کیویٹ خارج کر دی گئی ہے۔ عدالت نے مزید نوٹ کیا کہ کیویٹ درخواست میں پہلے سے جواب دہندہ کی نمائندگی کر رہے وکیل ہی آئندہ بھی جواب دہندہ کی جانب سے پیش ہوتے رہیں گے۔
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