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مائگرنٹ پراپرٹی ایکٹ کے تحت بے دخلی کی کارروائی پر ہائی کورٹ کی روک، عرضی گزار کو عبوری تحفظ
جموں کشمیر ہائی کورٹ میں سال2002کے فروخت معاہدے کا حوالہ دیے جانے کے بعد کورٹ نے اگلی سماعت تک قبضہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 2, 2026 at 7:31 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعرات کو سوپور کے ایک رہائشی کے حق میں عبوری حکم جاری کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس کے زیر قبضہ زمین میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اسے یہ حق 2002 میں زمین کے رجسٹرڈ مالک، جو ایک کشمیری مہاجر ہیں، کی جانب سے کیے گئے فروخت کے معاہدے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔
جسٹس راہول بھارتی نے یہ عبوری حکم علی محمد حجام کی جانب سے دائر کی گئی عرضی کی سماعت کے دوران جاری کیا۔ عرضی میں ریونیو حکام کی جانب سے جموں اینڈ کشمیر مائگرنٹ امموویبل پراپرٹی (پرزرویشن، پروٹکشن، اینڈ ریسٹرینٹ آن ڈسٹرس سیلز) ایکٹ، 1997 کے تحت شروع کی گئی بے دخلی کی کارروائی کو چیلنج کیا گیا ہے۔
درخواست کے مطابق زمین کے رجسٹرڈ مالک دامودر بھٹ نے یکم اگست 2002 کو ایک فروختی معاہدہ کیا تھا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اس نے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کی مکمل رقم ادا کی، جس کے بعد سوپور کے علاقے پنڈیتیاں، بون میدان ملپورہ میں واقع چار کنال اور ساڑھے پانچ مرلہ اراضی کا قبضہ بھی اس کے حوالے کر دیا گیا۔
درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ مہاجر جائیداد ایکٹ کے تحت فروخت کے دستاویز پر عمل درآمد کا عمل کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ برسوں سے اس زمین پر مستقل قبضے میں ہے۔ یہ زمین پہلے خسرہ نمبر 513/322 کے نام سے درج تھی، جبکہ حالیہ بندوبست کے دوران اسے نیا خسرہ نمبر 402 دیا گیا۔
تنازع اس وقت پیدا ہوا جب تحصیلدار بومئی (زینہ گیر) نے 11 جون 2026 کو ایک مکتوب جاری کرتے ہوئے ریونیو افسران کی ایک ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت دی تاکہ سروے نمبر 402 پر بے دخلی کی کارروائی کی جا سکے۔ یہ کارروائی مرحوم دامودر بھٹ کے بیٹے بھارت بھٹ کی آن لائن درخواست کے بعد شروع کی گئی تھی۔
عدالت نے اپنے مشاہدے میں کہا کہ مذکورہ مکتوب میں نہ تو زمین کے اس حصے کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں کارروائی ہونی ہے اور نہ ہی ان افراد کے نام درج ہیں جنہیں بے دخل کیا جانا ہے۔
درخواست گزار کے خدشات کا ذکر کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس کا یہ اندیشہ بے بنیاد نہیں کہ تحصیلدار بومئی کے حکم کی آڑ میں اس کے حقوق اور زمین پر اس کے دعوے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ درخواست گزار کا دعویٰ اسی فروختی معاہدے پر مبنی ہے جو خود دامودر بھٹ نے اس کے حق میں کیا تھا، جبکہ نجی فریق اس حق کو مبینہ بدنیتی کے ساتھ مہاجر جائیداد ایکٹ 1997 کا سہارا لے کر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے کہا کہ بادی النظر میں درخواست گزار کا مقدمہ قابل سماعت معلوم ہوتا ہے۔ جسٹس راہول بھارتی نے فریقین نمبر 5 سے 8 کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست گزار کو ہدایت دی کہ وہ سات دن کے اندر رجسٹرڈ ڈاک کے لفافے فراہم کرے تاکہ نوٹس کی تعمیل کی جا سکے۔ عدالت نے اس سے منسلک متفرق درخواست میں بھی نوٹس جاری کیا۔
عبوری حکم میں عدالت نے ہدایت دی کہ 11 جون 2026 کے متنازع حکم کے حوالے سے، سوپور کے گاؤں بون میدان ملپورہ، پنڈیتیاں میں واقع چار کنال اور ساڑھے پانچ مرلہ اراضی، جو پرانے خسرہ نمبر 513/322 اور نئے خسرہ نمبر 402 پر مشتمل ہے، پر درخواست گزار کے موجودہ قبضے میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔
چار صفحات پر مشتمل اپنے حکم میں عدالت نے واضح کیا کہ یہ عبوری تحفظ جواب دہندگان کے اعتراضات سے مشروط ہوگا۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 17 اگست 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔
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