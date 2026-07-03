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آغا روح اللہ کے خلاف درج دو ایف آئی آرز: ہائی کورٹ کا حکومت سے تین ہفتوں میں رپورٹ داخل کرنے کا حکم
ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کے خلاف بڈگام پولیس اسٹیشن اور سائبر پولیس میں دو الگ الگ ایف آئی آرز درج ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 3, 2026 at 5:25 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جموں و کشمیر انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ تین ہفتوں کے اندر آغا سید روح اللہ مہدی کی جانب سے دائر دو درخواستوں پر اپنا جواب داخل کرے۔ ان درخواستوں میں ان کے خلاف عوامی بیانات اور سوشل میڈیا سرگرمیوں سے متعلق درج الگ الگ ایف آئی آرز کو چیلنج کیا گیا ہے۔
جسٹس شہزاد عظیم نے جمعہ کو سرینگر میں ہائی کورٹ کی بنچ کے سامنے CRM(M) نمبر 418/2026 اور CRM(M) نمبر 417/2026 کی سماعت کے دوران یہ ہدایت جاری کی۔
ان درخواستوں میں بڈگام پولیس اسٹیشن کی ایف آئی آر نمبر 58/2026 اور سائبر پولیس کشمیر کی ایف آئی آر نمبر 02/2026 کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان مقدمات میں الزام ہے کہ سرینگر سے رکن پارلیمنٹ (آغا روح اللہ مہدی) نے اس سال مارچ میں اپنے عوامی بیانات اور آن لائن سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں میں خوف پیدا کیا، امن و امان متاثر کیا اور غیر قانونی سرگرمیوں پر اکسانے کی کوشش کی۔
سماعت کے دوران آغا روح اللہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی آرز میں درج الزامات کو اگر درست بھی مان لیا جائے تو بھی ان سے قانون کے تحت کوئی قابل دست اندازیِ پولیس جرم ثابت نہیں ہوتا۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ فوجداری کارروائیاں آئین کی جانب سے دیے گئے اظہارِ رائے کی آزادی کے بنیادی حق پر بلاجواز پابندی کے مترادف ہیں۔
دلائل سننے کے بعد جسٹس شہزاد عظیم نے جواب دہندگان کو تین ہفتوں کے اندر اپنا جواب عدالت میں داخل کرنے کی ہدایت دی۔ سماعت کے دوران حکومت نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی آرز درج ہونے کے بعد سے اب تک رکن پارلیمنٹ کے خلاف کوئی سخت یا جبری کارروائی نہیں کی گئی۔
عدالت نے اپنے حکم میں جواب دہندگان کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر لیا کہ "اب تک درخواست گزار کے خلاف کوئی سخت یا جبری اقدام نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی فی الحال ایسا کوئی اقدام زیر غور ہے۔"
جواب دہندگان نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ وہ درخواست گزار کے فیس بک اکاؤنٹ، جسے مبینہ طور پر ہٹا دیا گیا ہے، سے متعلق اسٹیٹس رپورٹ حاصل کرکے عدالت میں پیش کریں گے۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکیل این اے رونگا اور وکیل عمیر این رونگا پیش ہوئے۔
جبکہ جواب دہندگان کی نمائندگی سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل محسن قادری اور ڈپٹی ایڈووکیٹ جنرل بکرم سنگھ نے کی۔ عدالت نے معاملے کی اگلی سماعت 24 جولائی مقرر کی ہے، جس سے پہلے جواب دہندگان کو اپنا جواب عدالت میں داخل کرنا ہوگا۔
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