غوثیہ اسپتال اراضی معاملہ، ہائی کورٹ نے عمر عبداللہ کے رشتہ داروں کو 4 کروڑ معاوضہ دینے کا حکم کالعدم قرار دیا
Published : May 23, 2026 at 5:34 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے 2025 میں سنگل بنچ کی جانب سے دیے گئے اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا جس میں یو ٹی انتظامیہ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے قریبی رشتہ داروں کو سرینگر کے ایک معروف اسپتال سے وابستہ زمین تنازعہ میں 4 کروڑ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ "رِٹ پٹیشن قانونی اختیار کے بغیر دائر کی گئی تھی، اس لیے قابلِ سماعت نہیں تھی۔"
آٹھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل ڈویژن بنچ نے سرینگر میں یو ٹی انتظامیہ کی جانب سے دائر "لیٹر پیٹنٹ اپیل" (LPA) کو منظور کرتے ہوئے 20 مئی 2025 کو رِٹ کورٹ کی جانب سے جاری حکم کو منسوخ کردیا۔
یہ معاملہ سرینگر کے خانیار علاقے میں واقع تین کنال، سات مرلہ اور 6.5 مربع فٹ اراضی سے متعلق معاوضے کے دعوے سے جڑا تھا، جہاں اس وقت غوثیہ اسپتال قائم ہے۔ اس زمین پر 91 سالہ خواجہ نظام شاہ نے اپنے پاور آف اٹارنی ہولڈر 63 سالہ عمر خلیل نیڈو کے ذریعے دعویٰ کیا تھا۔
عمر خلیل نیڈو معروف نیڈوز ہوٹل کاروباری خاندان کے فرد اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے رشتہ دار (کزن) ہے۔ عدالت میں ان کی نمائندگی سینئر ایڈووکیٹ ایس ایف قادری نے ایڈووکیٹس ضمیر عبداللہ اور ظہیر عبداللہ کے ساتھ کی، جو وزیر اعلیٰ کے بیٹے ہیں۔
تاہم ڈویژن بنچ نے معاوضے کے پورے عمل اور عمر خلیل نیڈوز کے قانونی اختیار دونوں پر سنگین سوالات اٹھائے۔ عدالت نے ستمبر 2013 میں عمر خلیل نیڈوز کے حق میں جاری پاور آف اٹارنی کا جائزہ لیا اور قرار دیا کہ یہ دستاویز صرف خواجہ سلام شاہ نقاشبانی، جو درخواست گزار کے والد تھے، کی گلمرگ میں واقع جائیداد کے انتظام تک محدود تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ اس دستاویز میں خانیار اراضی کے معاوضے سے متعلق دعویٰ دائر کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا۔
فیصلے میں عدالت نے اہم مشاہدہ کرتے ہوئے کہا: "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر خلیل نیڈو نے بغیر کسی قانونی اختیار کے بار بار معاوضے کے حصول کے لیے درخواستیں دائر کیں۔"
عدالت نے مزید کہا: "جب یہ ثابت ہو گیا کہ عمر خلیل کو خواجہ نظام شاہ کی جانب سے رِٹ پٹیشن دائر کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا، تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ خواجہ نظام شاہ نے اس زمین کے معاوضے کے لیے کبھی کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا۔" ڈویژن بنچ نے 12 جنوری 2021 کی اس رپورٹ پر بھی سخت تنقید کی، جو اُس وقت کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سرینگر نے تیار کی تھی جس کی بنیاد پر 4 کروڑ روپے معاوضے کا حکم دیا گیا تھا۔
عدالت کے مطابق اس رپورٹ میں 2016 کے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کی متضاد رپورٹ کو نظر انداز کیا گیا اور پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ (R&B) کو شامل کیے بغیر رپورٹ تیار کی گئی، حالانکہ الزام تھا کہ محکمہ نے کئی دہائی قبل زمین پر قبضہ کیا تھا۔ عدالت نے کہا: "12 جنوری 2021 کی رپورٹ، جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سرینگر نے محکمہ صحت و طبی تعلیم کو پیش کی، محکمہ آر اینڈ بی کی شمولیت کے بغیر تیار کی گئی تھی۔"
جج صاحبان نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے معاوضہ مقرر کرنے کے اختیار پر بھی سوال اٹھایا اور کہا: "ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سرینگر نے غلط طور پر خود کو کلکٹر کے اختیارات کا حامل سمجھتے ہوئے جموں و کشمیر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت حصول اراضی کا عمل شروع کیے بغیر 4 کروڑ روپے معاوضے کا ایوارڈ جاری کردیا۔"
عدالت نے یہ بھی کہا کہ افسر نے یہ واضح نہیں کیا کہ معاوضے کی رقم کس بنیاد پر طے کی گئی۔
یہ تنازعہ 1986 سے شروع ہوا تھا، جب خواجہ نظام شاہ نے پہلی بار ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ حکومت نے حصول اراضی کی کارروائی مکمل کیے بغیر زمین پر قبضہ کیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ 1998 میں حکام کو معاوضے کی ادائیگی کا جائزہ لینے کی ہدایت کے بعد درخواست گزار تقریباً 15 برس تک غیر فعال رہا۔
بعد ازاں 2023 میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کی بنیاد پر رِٹ کورٹ نے یو ٹی انتظامیہ کو 4 کروڑ روپے کے ساتھ 6 فیصد سود ادا کرنے کی ہدایت دی تھی، جسے اب ڈویژن بنچ نے مکمل طور پر کالعدم قرار دے دیا ہے۔
اپیل منظور کرتے ہوئے عدالت نے کہا: "ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ہمیں اس اپیل میں وزن نظر آتا ہے، لہٰذا اسے منظور کیا جاتا ہے اور 20 مئی 2025 کا رِٹ کورٹ کا حکم کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔" تاہم عدالت نے خواجہ نظام شاہ کے لیے قانونی راستہ کھلا رکھا اور واضح کیا کہ اگر وہ تمام ضروری فریقین بشمول محکمہ آر اینڈ بی کو شامل کرتے ہوئے اور زمین کی ملکیت و قبضہ ثابت کرتے ہوئے مناسب قانونی کارروائی اختیار کرنا چاہیں تو موجودہ فیصلہ اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔
