ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سات ماہ تک سیل ڈیڈ لٹکانے پر ہائی کورٹ کی سب رجسٹرار پر سخت برہمی
ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ خریدار کی جانب سے تعمیر شدہ عمارت، اصل زمین کی فروخت کا حصہ نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 21, 2026 at 4:47 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے قرار دیا ہے کہ کسی کشمیری مہاجر کی زمین پر خریدار کی جانب سے تعمیر کیا گیا رہائشی ڈھانچہ خود بخود فروخت کے معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ عدالت نے سب رجسٹرار کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جس نے تقریباً سات ماہ تک سیل ڈیڈ زیر التوا رکھی مگر اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔
سرینگر میں جسٹس محمد یوسف وانی نے اپنے چھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ سب رجسٹرار نے قانون کے مطابق معاملہ نمٹانے کے بجائے "معاملے پر خاموشی اختیار برقرار رکھی۔" کورٹ نے کہا: "دستاویز پر قانون کے مطابق کوئی حکم صادر کیے بغیر اسے زیر التوا رکھنے سے فریقین کو نقصان پہنچا اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔"
کورٹ نے یہ حکم نذیرہ بیگم کی درخواست پر سنایا، جس میں عرضی گزار نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے جوا برار، اونتی پورہ علاقے میں چار کنال زمین کی سیل ڈیڈ رجسٹر کرنے کی ہدایت مانگی تھی۔ درخواست کے مطابق یہ زمین ایک کشمیری مہاجر کی تھی، جو جموں میں رہ رہا تھا اور اس نے یہ جائیداد نذیرہ بیگم کو فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس فروخت کی اجازت ڈویژنل کمشنر کشمیر نے جموں کشمیر مائیگرنٹ اموویبل پراپرٹی ایکٹ 1997 کے تحت پہلے ہی دے دی تھی۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ ریونیو تصدیق کے بعد 7 اگست 2025 کو فروخت کی اجازت جاری کی گئی تھی۔ تاہم اونتی پورہ کے سب رجسٹرار کے پاس سیل ڈیڈ اس لیے زیر التوا رہی کیونکہ زمین پر ایک رہائشی ڈھانچہ موجود تھا، جس کا ذکر اجازت نامے میں نہیں تھا۔
درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ یہ ڈھانچہ 2024 میں فروخت کے معاہدے اور پاور آف اٹارنی دستاویزات کے بعد نیک نیتی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کا مؤقف تھا کہ یہ تعمیر مہاجر فروخت کنندہ کی نہیں بلکہ ان کی اپنی ہے، اس لیے زمین کی رجسٹری میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
فیصلے میں درج ہے کہ سب رجسٹرار نے درخواست گزار سے اس ڈھانچے کی قیمت لگانے اور اس پر اسٹامپ ڈیوٹی اور رجسٹریشن فیس ادا کرنے کو بھی کہا تھا۔ جسٹس وانی نے کہا کہ اس معاملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو فیلڈ ریونیو ایجنسی نے حقائق چھپائے یا پھر تعمیر فروخت کی اجازت ملنے کے بعد کی گئی۔
عدالت نے کہا: "کورٹ کے پاس یہ ماننے کی وجہ موجود ہے کہ زمین پر تعمیر شدہ ڈھانچے کا ذکر ریونیو ریکارڈ میں نہیں کیا گیا تھا، جو فروخت کی اجازت کے سلسلے میں متعلقہ ایجنسی نے تیار کیے تھے۔"
بینچ نے مزید کہا: "ایسا لگتا ہے کہ یا تو متعلقہ ریونیو ایجنسی نے اس ڈھانچے کی حقیقت کو چھپایا یا پھر یہ تعمیر 7 اگست 2025 کی اجازت کے بعد کی گئی۔" عدالت نے زمین کی ملکیت اور خریدار کی جانب سے تعمیر کیے گئے ڈھانچے کی ملکیت میں واضح فرق بھی بیان کیا۔ فیصلے میں کہا گیا، "اگر رہائشی ڈھانچہ درخواست گزار یا خریدار نے نیک نیتی سے تعمیر کیا ہے، چاہے اجازت سے پہلے یا بعد میں، تو ایسی صورت میں یہ ڈھانچہ سیل ڈیڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ ایسی صورتحال میں درخواست گزار کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ اس ڈھانچے کا ذکر سیل ڈیڈ میں کرے یا اس کی قیمت پر اسٹامپ ڈیوٹی ادا کرے۔
ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سب رجسٹرار یہ جانچنے کا اختیار رکھتا ہے کہ یہ ڈھانچہ مہاجر مالک کا ہے یا خریدار کا، اور اگر دیگر قانونی تقاضے پورے ہوں تو رجسٹری کی کارروائی آگے بڑھا سکتا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی، "اگر تصدیق کے بعد معلوم ہو کہ زمین پر موجود رہائشی ڈھانچہ فروخت کنندہ کا نہیں بلکہ درخواست گزار یا خریدار نے تعمیر کیا ہے، تو ایسی صورت میں دستاویز رجسٹری کے لیے قبول کی جا سکتی ہے۔"
آخر میں عدالت نے درخواست نمٹا دی اور سب رجسٹرار کو ہدایت دی کہ وہ عدالت کے مشاہدات کو مدنظر رکھتے ہوئے زیر التوا دستاویز پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔
یہ بھی پڑھیں: