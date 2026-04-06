جموں کشمیر ہائی کورٹ میں دواساز کمپنی کے ڈائریکٹرز کے خلاف مقدمہ خارج
ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ صرف عہدہ کافی نہیں، مخصوص کردار اور قانونی ذمہ داری کے بغیر فوجداری کارروائی جاری نہیں رکھی جا سکتی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 6, 2026 at 2:32 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے تھیون فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ (Theon Pharmaceuticals Ltd) کے کئی ڈائریکٹروں اور اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف فوجداری کارروائی ختم کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ صرف عہدے کی بنیاد پر لگائے گئے "خالی الزامات" کمپنی کے کسی افسر کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے کافی نہیں ہوتے، خاص طور پر ادویات کے معیار کے معاملات میں۔
جسٹس سنجے دھر نے اپنے 21 صفحات پر مشتمل فیصلے میں پانچ عرضیوں کو نمٹا دیا، جن میں اہم مقدمہ "امیت کمار بمقابلہ سنجیو کمار گپتا" تھا، یہ کیس اُن شکایات سے جڑا تھا جن میں کہا گیا تھا کہ کمپنی کی کچھ دوائیں، جیسے Ceftriaxone انجیکشن اور ذیابیطس کی گولیاں، معیار پر پوری نہیں اتریں۔ اس کیس میں اصل سوال یہ تھا کہ "اگر دوا کا معیار خراب ہو جائے تو کمپنی میں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟"
عدالت نے واضح کیا کہ مقدمہ کمپنی کے خلاف اور اُس شخص کے خلاف چل سکتا ہے جسے قانون کے تحت (ڈَرگز اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کی دفعہ 34) کمپنی نے باضابطہ طور پر ذمہ دار مقرر کیا ہو۔ لیکن صرف عہدے کی بنیاد پر ڈائریکٹروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جسٹس دھر نے کہا کہ محض اس وجہ سے کہ کوئی شخص منیجنگ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر ہے، اُس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا جب تک اُس کا مخصوص کردار ثابت نہ ہو۔
یہ عرضیاں کمپنی کے افسران نے دائر کی تھیں، جن کی وکالت سینیئر وکیل سنیل سیٹھی نے کی۔ شکایات میں بتایا گیا تھا کہ کچھ دواؤں کے نمونے سرکاری تجزیہ کاروں نے غیر معیاری قرار دیے تھے، جن میں Ceftriaxone کے مختلف بیچ اور Glimepiride و Metformin گولیاں شامل تھیں۔
فیصلے کا اہم پہلو یہ تھا کہ کمپنی نے پہلے ہی پورن چند جوشی کو بطور ذمہ دار افسر نامزد کیا تھا، جسے ریاستی ڈرگز کنٹرولر نے بھی منظور کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ قانونی طور پر ذمہ داری اسی شخص پر عائد ہوتی ہے جسے اس طرح نامزد کیا گیا ہو۔ اس بنیاد پر عدالت نے کئی ڈائریکٹروں کے خلاف کارروائی ختم کر دی کیونکہ ان کے خلاف کوئی واضح الزام نہیں تھا۔
تاہم، کچھ کیسز میں عدالت نے کارروائی جاری رکھنے کی بھی اجازت دی، خاص طور پر اُن افسران کے خلاف جو پیداوار اور کوالٹی کنٹرول میں براہ راست شامل تھے۔ اسی طرح کمپنی خود، نامزد افسر پورن چند جوشی اور کچھ تکنیکی عملے کے خلاف مقدمات جاری رہیں گے جہاں واضح الزامات موجود ہیں۔
