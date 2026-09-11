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جموں کشمیر 2012 جنسی زیادتی کیس: بچے کے ڈی این اے ٹیسٹ کی درخواست ہائی کورٹ میں بھی خارج
ہائی کورٹ نے کہا کہ دفاع میں ثبوت پیش کرنے کاموقع پہلے ہی طے شدہ ڈی این اے معاملے کودوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 7:11 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے 2012 کے ایک جنسی زیادتی کیس میں متاثرہ لڑکی سے پیدا ہونے والے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی درخواست مسترد کیے جانے کو چیلنج کرنے والی فوجداری نظرثانی درخواست خارج کردی ہے۔
جسٹس رجنیش اوسوال نے 10 ستمبر کو سنائے گئے سات صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار کو پہلے کی اپیلیٹ عدالت کے حکم کے تحت دفاع میں ثبوت پیش کرنے کا جو موقع دیا گیا تھا، اسے استعمال کرکے وہ اس معاملے کو دوبارہ نہیں کھول سکتا جس پر ٹرائل کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔
عدالت کے تازہ فیصلے سے نہ تو پہلے کی سزا بحال ہوئی ہے اور نہ ہی سزا کی مدت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ عدالت نے صرف ٹرائل کورٹ کی جانب سے ڈی این اے ٹیسٹ کی نئی درخواستیں مسترد کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ مقدمے کی کارروائی پہلے کی اپیلیٹ عدالت کی ہدایات کے مطابق جاری رہے گی۔
یہ معاملہ Crl R No. 65/2025 سے متعلق ہے اور اس کی بنیاد سرینگر کے صورہ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 33/2012 ہے۔ سرینگر کے سیکنڈ ایڈیشنل سیشنز جج نے 29 مئی 2023 کے فیصلے میں ملزم کو رنبیر پینل کوڈ (RPC) کی دفعہ 376 کے تحت قصوروار قرار دیا تھا۔ 31 مئی 2023 کو ٹرائل کورٹ نے اسے 10 سال کی سخت قید اور 25 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔
اس کے بعد ملزم نے سزا اور جرم ثابت ہونے کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں CrlA(S) No. 05/2023 کے ذریعے چیلنج کیا۔ اپیلیٹ کارروائی کے بعد 27 دسمبر 2024 کو ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سزا اور جرم ثابت ہونے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے معاملہ مزید کارروائی کے لیے واپس بھیج دیا۔
کوآرڈینیٹ بینچ نے پایا کہ ٹرائل کورٹ نے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ، جسے EXC.W-1 کے طور پر ریکارڈ پر لیا گیا تھا، ملزم کے خلاف استعمال کیا، لیکن دفعہ 342 کے تحت اس کا بیان ریکارڈ کرتے وقت اسے اس سرٹیفکیٹ کے بارے میں وضاحت کا موقع نہیں دیا گیا۔
یہ دفعہ استغاثہ کے ثبوت میں سامنے آنے والے حالات کے بارے میں ملزم سے پوچھ گچھ سے متعلق ہے۔ اپیلیٹ عدالت نے کہا کہ یہ خامی ملزم کے لیے سنگین نقصان کا باعث بنی۔
ملزم کا مؤقف تھا کہ اس کی نس بندی ہو چکی ہے اور وہ جنسی تعلق قائم کرنے یا بچے کا باپ بننے کے قابل نہیں تھا۔ اس دفاع کو رد کرنے کے لیے استغاثہ نے ڈاکٹر شبیر احمد کو بطور گواہ پیش کیا تاکہ مذکورہ سرٹیفکیٹ کو ثابت کیا جا سکے۔
اپیلیٹ عدالت نے نوٹ کیا کہ اگرچہ ٹرائل کورٹ نے سرٹیفکیٹ کو ملزم کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا، لیکن اسے ملزم کے سامنے پیش کرکے وضاحت طلب نہیں کی گئی۔ پہلے کے فیصلے میں عدالت نے کہا تھا کہ واقعہ 2012 میں پیش آیا تھا اور اس وقت تک 12 سال گزر چکے تھے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ الزام ایک نابالغ لڑکی پر جنسی زیادتی سے متعلق تھا اور بادی النظر میں وہ استغاثہ کے مؤقف کی حمایت کرتی دکھائی دیتی تھی۔
عدالت نے دو اہم سوالات طے کرنے کے لیے سامنے رکھے تھے: اول، کیا واقعے کے وقت متاثرہ لڑکی نابالغ تھی؟ دوم، کیا اس وقت ملزم جنسی تعلق قائم کرنے کے قابل تھا؟
اپیلیٹ عدالت نے کہا کہ صرف طریقہ کار کی خامی کی بنیاد پر ملزم کو بری کرنا انصاف کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ملزم کو اس کے خلاف موجود حالات کی وضاحت کا موقع دینے سے اس کے حق میں بھی انصاف کی ناکامی نہیں ہوگی۔
چنانچہ ٹرائل کورٹ کو ہدایت دی گئی کہ وہ دفعہ 342 کے تحت ملزم کا مزید بیان ریکارڈ کرے، اسے دفاع میں ثبوت پیش کرنے کا موقع دے اور اس کے بعد قانون کے مطابق نیا فیصلہ سنائے۔ ٹرائل کورٹ کو اپیلیٹ فیصلے کی نقل موصول ہونے کی تاریخ سے چھ ماہ کے اندر یہ کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
معاملہ ٹرائل کورٹ میں واپس آنے کے بعد ملزم نے 15 اپریل 2025 کو متاثرہ لڑکی سے پیدا ہونے والے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ مقدمے کے منصفانہ فیصلے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ انتہائی اہم ہے اور یہ بچے کی ولدیت ثابت یا مسترد کرنے کا قابل اعتماد طریقہ ہے۔
21 مئی 2025 کو دائر دوسری درخواست میں کہا گیا کہ نئی درخواست کو 28 نومبر 2014 کو دائر کی گئی ایک سابقہ درخواست کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے۔ درخواست گزار کا دعویٰ تھا کہ 2014 والی درخواست ابھی زیر التوا ہے اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔
ٹرائل کورٹ نے 16 جولائی 2025 کو دونوں درخواستیں مسترد کردیں۔ عدالت نے کہا کہ سابقہ درخواست پر 26 مئی 2018 کو ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس بنیاد پر ٹرائل کورٹ نے قرار دیا کہ اسی نوعیت کی ریلیف کے لیے دوبارہ درخواست دائر نہیں کی جا سکتی۔
اس کے بعد ملزم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے جرم یا بے گناہی طے کرنے میں ڈی این اے ثبوت کی اہمیت کو درست طور پر نہیں سمجھا۔ اس نے مؤقف اختیار کیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ یا تو استغاثہ کے مقدمے کی تائید کرسکتا ہے یا اس کی بے گناہی ثابت کرسکتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پہلے کے اپیلیٹ فیصلے میں اسے دفاع میں ثبوت پیش کرنے کا موقع دیا گیا تھا، لیکن ٹرائل کورٹ نے اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا مؤثر موقع نہیں دیا۔
تازہ فیصلے میں جسٹس اوسوال نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور ڈی این اے ٹیسٹ سے متعلق پہلے کی درخواست کے بارے میں درخواست گزار کے مؤقف میں تضاد کی نشاندہی کی۔
عدالت نے کہا کہ 15 اپریل 2025 کی درخواست میں بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی درخواست کی گئی تھی، جبکہ بعد کی درخواست میں اسے نومبر 2014 میں دائر کی گئی سابقہ درخواست کے ساتھ جوڑنے کی بات کی گئی۔ تاہم، ٹرائل کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق سابقہ درخواست پر 26 مئی 2018 کو ہی فیصلہ ہوچکا تھا۔
ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ درخواست گزار نے ٹرائل کورٹ کے سامنے کہا تھا کہ 2014 کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور وہ زیر التوا ہے۔ لیکن ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے پیراگراف 10 میں اس نے کہا کہ سابقہ درخواست کو خامیوں کے ساتھ نمٹا دیا گیا تھا، جس سے اس کے مؤقف میں ابہام پیدا ہوا۔
ہائی کورٹ نے اس فرق کو نئی درخواست کی قابل سماعت ہونے کے معاملے میں اہم قرار دیا۔ ہائی کورٹ کا بنیادی فیصلہ پہلے کے اپیلیٹ فیصلے کے دائرہ کار سے متعلق تھا۔
جسٹس اوسوال نے کہا کہ کوآرڈینیٹ بینچ نے مقدمہ صرف اس مقصد کے لیے واپس ٹرائل کورٹ بھیجا تھا کہ استغاثہ کے ثبوت میں سامنے آنے والے تمام ایسے حالات، جو ملزم کے خلاف تھے، اس کے سامنے رکھ کر اس کا بیان دوبارہ ریکارڈ کیا جائے۔
اپیلیٹ عدالت نے اسے دفاع میں ثبوت پیش کرنے کا موقع دینے کی بھی ہدایت کی تھی۔ تاہم، ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ پہلے کے اپیلیٹ فیصلے میں ملزم کی ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی درخواست منظور نہیں کی گئی تھی۔
اس فیصلے میں صرف متاثرہ لڑکی کی عمر اور ملزم کی جنسی تعلق قائم کرنے کی صلاحیت سے متعلق سوالات کو طے کرنے کے لیے اہم قرار دیا گیا تھا۔ مقدمہ دفعہ 342 کے تحت ضروری کارروائی مکمل کرنے اور اس کے بعد ملزم کو دفاع میں ثبوت پیش کرنے کا موقع دینے کے لیے واپس بھیجا گیا تھا۔
جسٹس اوسوال نے کہا کہ دفاع میں ثبوت پیش کرنے کا موقع اس معاملے کو دوبارہ کھولنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جس پر ٹرائل کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار ’’دفاع میں ثبوت پیش کرنے کی آڑ میں‘‘ اس معاملے کو دوبارہ نہیں کھول سکتا جس پر سابقہ درخواست میں فیصلہ ہوچکا ہے۔
عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کا یہ مؤقف بھی ریکارڈ کیا کہ درخواست گزار کا بیان پہلے ہی ریکارڈ کیا جاچکا ہے۔ وکیل کے مطابق اب ٹرائل کورٹ کو صرف 27 دسمبر 2024 کے فیصلے کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے درخواست گزار کو دفاع میں ثبوت پیش کرنے کا موقع دینا تھا۔ ٹرائل کورٹ کے حکم کا جائزہ لینے کے بعد ہائی کورٹ نے مداخلت کی کوئی وجہ نہیں پائی۔
جسٹس اوسوال نے قرار دیا، ’’یہ درخواست غلط بنیاد پر دائر کی گئی ہے، اس لیے اسے خارج کیا جاتا ہے۔‘‘ اس طرح 16 جولائی 2025 کا ٹرائل کورٹ کا حکم برقرار رہا۔
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