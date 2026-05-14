حزب ملی ٹنٹ نوید بابو کے بھائی کی ضمانت مسترد
کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ سید عرفان احمد کے خلاف ابتدائی مواد موجود ہونے کی بنا پر ضمانت عرضی منظور نہیں کی جا سکتی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 14, 2026 at 5:21 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے حزب المجاہدین سے وابستہ ملی تنٹ نوید مشتاق عرف نوید بابو کے بھائی سید عرفان احمد کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ معاملہ معطل شدہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، دیویندر سنگھ، سے جڑی دہشت گرد سازش سے متعلق ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریکارڈ پر ایسا "کافی ابتدائی مواد" موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرفان احمد "بھارت کے خلاف جنگ" چھیڑنے جیسی سرگرمیوں میں ملوث سازش کا حصہ تھا۔ جسٹس سندھوش شرما اور جسٹس شہزاد عظیم پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جموں میں یہ فیصلہ سنایا۔
عدالت نے 22 اپریل 2025 کو این آئی اے (NIA) کی خصوصی عدالت کی جانب سے دیے گئے اس حکم کو برقرار رکھا جس میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت عرفان کی ضمانت درخواست مسترد کی گئی تھی۔
جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے نازنین پورہ، کیگام علاقے کے رہنے والے سید عرفان احمد، مرحوم سید مشتاق احمد شاہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ مسماۃ شفیقہ اختر کے ذریعے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی جبکہ اس مقدمے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) جموں فریق تھی۔
عدالت نے کہا کہ مقدمے میں ملزم نمبر 6 کے طور پر نامزد عرفان احمد نے اپنے بھائی نوید بابو، وکیل عرفان شفیع میر اور معطل پولیس افسر دیویندر سنگھ کے درمیان رابطہ کار کا کردار ادا کیا تاکہ ملی ٹنٹس کی نقل و حرکت اور دیگر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
عدالت نے اپنے 12 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ عرفان اس بڑی سازش کا حصہ تھا اور اس نے فروری 2019 میں شوپیاں سے جموں تک حزب ملی ٹنٹ نوید بابو اور دیگر ملی ٹینٹوں کی محفوظ منتقلی میں مدد کی تاکہ انہیں حزب قیادت کی مدد سے پاکستان بھیجا جا سکے۔ بینچ نے مزید کہا کہ "ریکارڈ پر ایسا ابتدائی مواد موجود ہے جس سے فنڈ جمع کرنے اور معطل ڈی ایس پی دیویندر سنگھ تک رقم پہنچانے کے الزامات کی بھی تائید ہوتی ہے تاکہ ملی ٹنٹس کو محفوظ راستہ فراہم کیا جا سکے۔"
فیصلے کے مطابق این آئی اے کے اس مقدمے میں دہشت گردی کی مالی معاونت، اسلحہ کی اسمگلنگ، ملی تنٹس کو پناہ دینے اور حکومت ہند کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش جیسے سنگین الزامات شامل ہیں۔ عرفان احمد سمیت 11 ملزمان کے خلاف آئی پی سی اور یو اے پی اے کی مختلف دفعات کے تحت چارج شیٹ دائر کی گئی ہے۔
عدالت نے کہا کہ تفتیشی مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرفان مسلسل اپنے شریک ملزمان کے رابطے میں تھا اور اس نے مبینہ طور پر ملی ٹنٹس کو محفوظ راستہ اور دیگر مدد فراہم کرنے کا انتظام کیا۔ کورٹ نے کہا کہ "کال ڈیٹیل ریکارڈ سے ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ عرفان نے نوید بابو، دیویندر سنگھ اور عرفان شفیع میر کے ساتھ سینکڑوں فون کالیں کیں جو اس سازش کا حصہ تھیں، جس کا مقصد اسلحہ اور گولہ بارود کی فراہمی، ملی ٹنٹس کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنا تھا۔
طویل مقدمے کی بنیاد پر ضمانت دینے کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ "یو اے پی اے کے تحت درج دہشت گردی سے متعلق معاملات عام مقدمات سے مختلف نوعیت رکھتے ہیں۔" عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو اے پی اے مقدمات میں "ضمانت اصول اور جیل استثنیٰ" والا روایتی اصول لاگو نہیں ہوتا۔
ہائی کورٹ نے عرفان احمد پر یہ تنقید بھی کی کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل زیر سماعت ہونے کے باوجود نچلی عدالت سے "توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے حقائق" کے ساتھ رجوع کیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ عدالتی عمل کا غلط استعمال اور مختلف فورمز پر سہولت تلاش کرنے کے مترادف ہے، اس رویے کے بعد درخواست گزار کسی رعایتی ریلیف کا حقدار نہیں رہتا۔
جج صاحبان نے مزید کہا کہ اس مرحلے پر کسی بھی قسم کی نرمی نہ صرف قبل از وقت ہے بلکہ غیر ضروری بھی ہے۔
ملزم کی ضمانت عرضی
عرفان احمد نے ضمانت کی درخواست میں کہا تھا کہ مقدمے کی سماعت سست رفتاری سے چل رہی ہے، ان کے پاس سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی، وہ سرکاری ملازم اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ان کا ماضی بے داغ ہے۔ انہوں نے صحت کی بنیاد پر ہریانہ کی کرنال جیل سے جموں و کشمیر کی کسی جیل میں منتقلی کی بھی درخواست کی تھی۔
تاہم عدالت نے میڈیکل رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی بیماری معمولی نوعیت کی ہے جس کے لیے صرف ایک چھوٹا آپریشن درکار ہے اور کسی معاون کی ضرورت نہیں۔
کیا ہے اصل معاملہ
یہ مقدمہ جنوری 2020 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب کالعدم عسکری تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ ملی تنٹ سید نوید مشتاق، رفیع احمد راتھر، معطل ڈی ایس پی دیویندر سنگھ اور وکیل عرفان شفیع میر کو کولگام میں اُس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب ان کی گاڑی کو جموں کی طرف جاتے ہوئے روکا گیا تھا۔
بعد میں تفتیش میں الزام عائد کیا گیا کہ دیویندر سنگھ نے ملی تنٹس کو ٹرانسپورٹ، پناہ اور دیگر سہولیات فراہم کیں۔ نوید بابو کو 2012 میں جموں و کشمیر پولیس میں کانسٹیبل بھرتی کیا گیا تھا، لیکن 2017 میں وہ بڈگام کے چندپورہ علاقے میں ایف سی آئی گارڈ روم سے چار رائفلیں لے کر فرار ہوکر حزب المجاہدین میں شامل ہو گیا۔
این آئی اے نے اس پر 28 ستمبر 2018 کو سرینگر میں ایک رکن اسمبلی کی رہائش گاہ سے ہتھیار چھیننے کے واقعے میں ملوث ہونے کا بھی الزام عائد کیا تھا۔ گرفتاری کے بعد دیویندر سنگھ کو معطل کر دیا گیا تھا جبکہ این آئی اے نے بعد میں اس سازش کیس میں کئی ملزمان کے خلاف چارج شیٹ دائر کی۔
