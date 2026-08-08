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ذاکر نائیک کا حوالہ، کرایے کا تنازع؛ ہائی کورٹ نے وِژن اسکول کی ایف آئی آر خارج کردی
ہائی کورٹ نے عمارت کے تنازع کو بنیادی طور پر دیوانی معاملہ قرار دیتے ہوئے فوجداری کارروائی کو قانون کا غلط استعمال کہا۔
Published : August 8, 2026 at 7:00 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اینڈ لداخ نے وژن پبلک اسکول، ہُمہامہ، سے وابستہ ٹرسٹیوں اور دیگر افراد کے خلاف درج فوجداری مقدمہ خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملہ بنیادی طور پر اسکول کی عمارت، کرایے اور ادائیگیوں سے متعلق ایک دیوانی تنازع تھا، جس میں دھوکہ دہی کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔
جسٹس سنجے دھر نے 15 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں دو عرضیوں کو منظور کرتے ہوئے بڈگام پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 252/2021 اور اس سے پیدا ہونے والی تمام کارروائیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایف آئی آر تعذیرات ہند (IPC) کی دفعات 420، 354 اور 120-B کے تحت درج کی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ فوجداری کارروائی کو ایک دیوانی تنازع نمٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جو قانون کے عمل کا غلط استعمال ہے۔
دھوکہ دہی کے الزامات کا جائزہ لیتے ہوئے جسٹس دھر نے کہا کہ شکایت میں بیان کردہ الزامات میں درخواست گزاروں کی جانب سے ایسا کوئی فریب یا دھوکہ دہی کا عمل سامنے نہیں آیا جو جرم کے دائرے میں آتا ہو۔
عدالت نے ضابطۂ فوجداری (CrPC) کی دفعہ 482 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایف آئی آر اور اس سے پیدا ہونے والی تمام کارروائیاں منسوخ کردیں۔ کورٹ نے فیصلے میں کہا: ”دونوں عرضیاں منظور کی جاتی ہیں اور زیر اعتراض ایف آئی آر سمیت اس سے پیدا ہونے والی تمام کارروائیاں خارج کی جاتی ہیں۔“
شکایت کیسے سامنے آئی؟
یہ معاملہ 12 اگست 2021 کو غزالہ گلزار کی جانب سے دائر شکایت کے بعد شروع ہوا تھا، جنہوں نے وژن پبلک اسکول کا انتظام سنبھالا تھا۔ شکایت کے مطابق انہوں نے 2012 میں ہمہامہ کے انٹرنیشنل اسلامک اسکول، ملت آباد، کی انتظامیہ سے اسکول حاصل کیا تھا۔ ان کا الزام تھا کہ اسکول منتقل کرنے والے افراد نے خود کو ممبئی کے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن (IRF) ایجوکیشنل ٹرسٹ کے عہدیدار کے طور پر خود کو ظاہر کیا اور بتایا کہ وہ ذاکر نائیک کے زیر اثر غیر منافع بخش اسلامی تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔
ذاکر نائیک کا نام شکایت میں صرف اس حوالے سے آیا کہ اسکول کی انتظامیہ نے اصل معاملے کے وقت خود کو کس طرح پیش کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے نہ تو ذاکر نائیک کے مبینہ لین دین میں ملوث ہونے کا کوئی فیصلہ دیا اور نہ ہی انہیں اس ایف آئی آر میں ملزم قرار دیا گیا تھا۔
غزالہ گلزار نے الزام عائد کیا کہ اسکول کو روشن مستقبل رکھنے والے ادارے کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن عمارت اور انتظامیہ سے متعلق کئی مسائل ان سے چھپائے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسکول سے وابستہ ایک پارٹنر غلام محمد راتھر نے بعد میں عمارت کی ملکیت کا دعویٰ کیا اور دیگر ادائیگیوں کے علاوہ 10 لاکھ روپے بطور ’گڈ وِل‘ طلب کیے۔
شکایت میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اسکول میں 80 لاکھ روپے سے زیادہ سرمایہ کاری کی جبکہ ان پر 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی واجبات بھی تھیں۔
سیلاب، طالب علم کے داخلے اور دیگر الزامات
شکایت میں الزام عائڈ کیا گیا کہ نومبر 2013 میں اچانک آنے والے سیلاب کے باعث اسکول میں تقریباً 12 انچ پانی داخل ہوگیا تھا۔ گزالہ کا کہنا تھا کہ بار بار سیلاب آنے کے اس مسئلے سے اسکول سنبھالتے وقت انہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔
شکایت میں مکان مالک غلام رسول راتھر کے خلاف اپریل 2017 کے ایک مبینہ واقعے کا بھی ذکر تھا۔ غزالہ نے الزام عائد کیا تھا کہ وہ اسکول میں داخل ہوا، ان کے ساتھ مارپیٹ کی اور ان کی عصمت و عزت کو مجروح کیا۔
ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ یہ واقعہ اپریل 2017 کے پہلے ہفتے میں پیش آنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن پولیس کو اس کی اطلاع چار سال سے زیادہ عرصے کے بعد یعنی 12 اگست 2021 کو دی گئی، جب اسے اس شکایت میں شامل کیا گیا جس کی بنیاد پر موجودہ ایف آئی آر درج ہوئی۔
'دھوکہ دہی کا جرم ثابت نہیں ہوا'
مقدمے میں بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا شکایت میں بیان کردہ الزامات تعزیرات ہند کی دفعہ 420 کے تحت دھوکہ دہی کا جرم بنتے ہیں؟ جسٹس سنجے دھر نے وضاحت کی کہ دھوکہ دہی کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص کو شروع ہی میں فراڈ یا بدنیتی کے ذریعے اس طرح آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی جائیداد یا رقم دوسرے کے حوالے کردے۔
عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں، جن میں 'ہریدے رنجن پرساد ورما بمقابلہ ریاست بہار' اور 'الپیک فائنانس لمیٹڈ بمقابلہ پی سداسیشن' شامل ہیں، کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لین دین کے آغاز ہی میں بدنیتی پر مبنی ارادہ موجود ہونا ضروری ہے۔
فیصلے میں واضح کیا گیا کہ محض معاہدے کی خلاف ورزی کو دھوکہ دہی کا فوجداری مقدمہ نہیں بنایا جاسکتا، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ معاہدہ کرتے وقت ہی فریق کا ارادہ فراڈ یا بے ایمانی پر مبنی تھا۔
سیلاب ’قدرتی آفت‘ قرار
عدالت نے شکایت میں عائد کیے گئے الزامات کا ایک ایک کرکے جائزہ لیا۔ کورٹ نے قرار دیا کہ اسکول کی عمارت میں سیلابی پانی داخل ہونے کی حقیقت سے دھوکہ دہی ثابت نہیں ہوتی۔ عدالت نے کہا کہ ٹرسٹیوں نے اسکول کی انتظامیہ اس کی ’گڈ وِل‘ سمیت منتقل کی تھی اور عمارت کے معیار یا اچانک سیلاب آنے کے ذمہ دار نہیں تھے۔
جسٹس دھر نے سیلاب کو ”ایکٹ آف گاڈ“ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے دھوکہ دینے کے ارادے کا ثبوت نہیں سمجھا جاسکتا۔ اسی طرح ایک طالب علم کے داخلے سے متعلق تحقیقات بھی اس بات کا ثبوت نہیں بن سکتیں کہ اسکول منتقل کرتے وقت ٹرسٹیوں کی نیت دھوکہ دہی کی تھی۔
اصل تنازع کرایے اور عمارت پر تھا
ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ معاملے کی اصل جڑ اسکول کی عمارت کے قبضے اور کرایے سے متعلق تنازع میں تھی۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق 2 جنوری 2013 کے کرایہ نامے کے تحت ماہانہ کرایہ 30 ہزار روپے مقرر کی گئی تھی۔ بعد میں 27 اپریل 2018 کو ایک نئے کرایہ نامے کے ذریعے یکم دسمبر 2016 سے ماہانہ کرایہ بڑھا کر 66 ہزار روپے ،کر دی گئی تھی، جبکہ مستقبل میں کرایہ بڑھانے کی شرائط بھی شامل تھیں۔
مکان مالک غلام رسول راتھر نے بقایا کرایہ وصول کرنے کے لیے دیوانی عدالت سے بھی رجوع کیا تھا۔ دوسری جانب غزالہ گلزار نے یکم اگست 2017 کے کرایہ نامے کو کالعدم قرار دینے کے لیے دیوانی مقدمہ دائر کیا اور عمارت سے بے دخل کیے جانے سے تحفظ بھی مانگا تھا۔
ان حالات میں ہائی کورٹ نے پایا کہ فوجداری مقدمہ پہلے سے جاری دیوانی مقدمات سے براہِ راست جڑا ہوا تھا۔ عدالت نے کہا کہ فریقین کے درمیان جاری دیوانی مقدمات کی وجہ سے ہی درخواست گزاروں پر دباؤ ڈالنے اور اپنے حق میں سمجھوتہ کرانے کے لیے ایف آئی آر درج کرائی گئی۔
'دیوانی تنازع کو فوجداری رنگ دینے سے گریز کیا جائے'
ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خالصتاً دیوانی نوعیت کے تنازعات کو فوجداری مقدمات میں تبدیل کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کورٹ نے کئی فیصلوں کا بھی حوالہ دیا۔
ہائی کورٹ نے متیش کمار جے شاہ بمقابلہ ریاست کرناٹک کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا، جس میں سپریم کورٹ نے محض جلدی ریلیف حاصل کرنے کے لیے دیوانی تنازع کو فوجداری رنگ دینے کو ناپسند کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس طرح قانون کے عمل کا غلط استعمال ہوتا ہے اور ایسے عمل کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔
عدالت نے غلام رسول راتھر کی CRM(M) نمبر 430/2022 اور غلام محمد راتھر و دیگر کی CRM(M) نمبر 285/2021 عرضیاں منظور کرلیں۔ بڈگام پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 252/2021 اور اس سے پیدا ہونے والی تمام کارروائیاں خارج کردی گئیں۔ عدالت نے سرکاری فریق کے وکیل کو کیس ڈائری واپس کرنے کی بھی ہدایت دی۔
ذاکر نائک کا کیس کے ساتھ کنکشن
عدالت نے واضح کیا کہ ذاکر نائیک کا نام فیصلے میں صرف شکایت کنندہ کے اس بیان کے حوالے سے آیا ہے کہ اسکول کی منتقلی کے وقت انتظامیہ نے خود کو کس طرح متعارف کرایا تھا۔ ہائی کورٹ کے سامنے قانونی سوال ذاکر نائیک یا ان کی تنظیم کی سرگرمیوں سے متعلق نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ آیا ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات درخواست گزاروں کے خلاف کوئی فوجداری جرم ظاہر کرتے ہیں۔
عدالت نے ذاکر نائیک کو اس معاملے میں ملزم قرار نہیں دیا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی فوجداری ذمہ داری کا کوئی نتیجہ اخذ کیا۔
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