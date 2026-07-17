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'نابالغی کے اعمال مستقل حراست کا جواز نہیں بن سکتے'، کشمیری نوجوان پر عائد PSAکالعدم
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے نوٹ کیاکہ جووینائل بورڈ سے ضمانت کے بعد نوجوان کا کسی بھی نئی سرگرمی میں ملوث ہونے کا نہیں دیاگیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 17, 2026 at 9:01 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعہ کو ایک اہم فیصلے میں قرار دیا کہ تازہ شواہد کے بغیر احتیاطی نظر بندی برقرار نہیں رکھی جا سکتی، جبکہ نابالغی کے دوران مبینہ طور پر کیے گئے اعمال کو برسوں بعد پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت نظر بندی کی بنیاد بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت نے شوپیان کے ایک نوجوان کی پی ایس اے (Public Safety Act)کے تحت نظر بندی کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کی فوری رہائی کا حکم دیا۔
جسٹس سنجے دھر نے پانچ صفحات پر مشتمل فیصلے میں زاہد احمد میر کے خلاف پی ایس اے (PSA)کے تحت جاری نظر بندی کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ حکام یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ 2022 میں ضمانت پر رہائی کے بعد نوجوان کسی نئی سرگرمی میں ملوث رہا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ جب کوئی شخص نابالغ ہو تو اس دوران اس کے خلاف لگائے گئے الزامات کو برسوں بعد احتیاطی نظر بندی کی قانونی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔
درخواست میں 28 اپریل 2025 کو ضلع مجسٹریٹ شوپیاں کی جانب سے جاری آرڈر نمبر 03/DMS/PSA/2025 کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے تحت زاہد احمد میر کو یہ کہتے ہوئے پی ایس اے کے تحت نظر بند کیا گیا تھا کہ وہ "ریاست (یونین ٹیریٹری) کی سلامتی کے لیے نقصان دہ سرگرمیوں" سے باز رہے۔
درخواست گزار کا مؤقف تھا کہ نظر بندی کا حکم بغیر مناسب غور و فکر کے جاری کیا گیا، اس کی بنیاد مبہم الزامات پر رکھی گئی، ضمانت پر رہائی کے بعد کسی نئی سرگرمی کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ تمام دستاویزات فراہم کی گئیں جن کی بنیاد پر یہ حکم جاری کیا گیا۔
دوسری جانب، جموں و کشمیر انتظامیہ نے نظر بندی کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نظر بند نوجوان لشکرِ طیبہ (LeT) اور حزب المجاہدین (HM) کا ایک سرگرم اوور گراؤنڈ ورکر (OGW) تھا اور عسکری سرگرمیوں میں سہولت کاری کرتا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق وہ ایک قید اوور گراؤنڈ ورکر سے خفیہ سوشل میڈیا ایپلی کیشنز کے ذریعے رابطے میں تھا، جبکہ نظر بندی کا حکم جاری کرتے وقت تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے۔
تاہم، نظر بندی سے متعلق ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد جسٹس دھر نے قرار دیا کہ احتیاطی نظر بندی کی بنیادی وجہ قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکتی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ایف آئی آر نمبر 97/2022 میں، جو شوپیان میں غیر مقامی مزدوروں پر حملے کی مبینہ سازش سے متعلق تھی، زاہد احمد میر کو 16 اگست 2022 کو جووینائل جسٹس بورڈ نے ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ نہ تو نظر بندی کی وجوہات میں اور نہ ہی سرکاری ریکارڈ میں ضمانت پر رہائی کے بعد کسی ایسی نئی سرگرمی کا ذکر ہے جو پی ایس اے کے تحت نظر بندی کو جائز قرار دے سکے۔
جسٹس دھر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نظر بندی کی وجوہات سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ ضمانت کے بعد ایسی کون سی نئی سرگرمیاں سامنے آئیں جن کی بنیاد پر نظر بندی کا حکم جاری کرنا ضروری سمجھا گیا؟
عدالت نے مزید کہا کہ جواب دہندگان کی جانب سے پیش کیے گئے ریکارڈ میں بھی ضمانت کے بعد نوجوان کی کسی نئی سرگرمی کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ نظر بندی کی وجوہات میں نہ تو مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے اور نہ ہی مبینہ سرگرمیوں کی کوئی تفصیل دی گئی ہے۔ جسٹس دھر نے قرار دیا کہ ضمانت کے بعد مبینہ سرگرمیوں کی کوئی واضح تفصیل یا ان کی تائید میں کوئی مواد ریکارڈ پر موجود نہیں، اس لیے نظر بندی کا حکم قانونی طور پر کمزور ہے اور اسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔
ہائی کورٹ نے اس بات کو بھی خاص اہمیت دی کہ 2022 کی ایف آئی آر میں گرفتاری کے وقت زاہد احمد میر نابالغ تھا۔ عدالت نے اسکول ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تاریخ پیدائش 15 اکتوبر 2006 ہے، جس کے مطابق متعلقہ وقت میں اس کی عمر 18 برس سے کم تھی۔
فیصلے کے اہم مشاہدات میں جسٹس دھر نے کہا کہ نابالغ کی جانب سے کیا گیا کوئی بھی غیر قانونی عمل اس کے مستقبل پر مستقل داغ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی نابالغی کے دوران کیے گئے کسی مبینہ عمل کو بعد میں پی ایس اے کے تحت نظر بندی کی بنیاد بنایا جا سکتا، خصوصاً جب قانون کے مطابق نابالغ کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند نہیں کیا جا سکتا۔
عدالت نے مزید قرار دیا کہ جن سرگرمیوں کا الزام زاہد احمد میر پر اس وقت لگایا گیا جب وہ نابالغ تھا، ان کی بنیاد پر بعد میں احتیاطی قوانین کے تحت اسے نظر بند نہیں کیا جا سکتا۔
اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے عدالت نے اپنے سابقہ ڈویژن بینچ کے فیصلے طاہر ریاض ڈار بنام یو ٹی آف جموں و کشمیر و دیگر (LPA نمبر 121/2025، فیصلہ مؤرخہ 6 نومبر 2025) پر بھی انحصار کیا۔
آخر میں ہائی کورٹ نے حبیس کارپس کی درخواست منظور کرتے ہوئے پی ایس اے کے تحت جاری نظر بندی کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ زاہد احمد میر کو فوری طور پر احتیاطی حراست سے رہا کیا جائے، بشرطیکہ وہ کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہ ہو۔
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