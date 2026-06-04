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' کاپی پیسٹ کلچر ناقابل قبول': ہائی کورٹ نے پی ایس اے کے تحت نظربندی ختم کر دی
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ طالب حسین کی نظر بندی غلط بنیادوں، ناقص غور و فکر اور غیر متعلقہ الزامات پر تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 4, 2026 at 3:51 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جنگلاتی اراضی پر مبینہ طور قبضے کرنے کے معاملے میں طالب حسین نامی شہری کی جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ احتیاطی نظر بندیوں سے متعلق ایک اہم فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ حکام نے سخت قانون کو "غلط اور غیر موجود بنیادوں" پر اور بغیر مناسب غور و فکر کے لاگو کیا۔
جموں میں جسٹس راجیش سیکھری نے اپنے 13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں طالب حسین کی "ہیبیس کارپس"(habeas corpus ) عرضی منظور کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ جموں کی جانب سے 7 جون 2024 کو جاری کیے گئے نظر بندی کے دو احکامات کو منسوخ کر دیا۔ دونوں احکامات ایک ہی نمبر اور تاریخ کے ساتھ جاری کیے گئے تھے۔
عدالت نے کہا کہ "طالب حسین کے خلاف بنیادی الزامات جنگلاتی اراضی پر قبضے اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق ہیں، جو ان پی ایس اے دفعات کے دائرہ کار میں نہیں آتے جن کے تحت انہیں نظر بند کیا گیا تھا۔"
جموں کے چھتہ سنجواں علاقے کے رہائشی 39 سالہ طالب حسین نے پی ایس اے کی دفعہ 8(1)(a) اور 8(1)(a-1) کے تحت نظر بندی کے حوالہ سے جاری کیے گئے دو احکامات کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔
ڈویژنل فاریسٹ آفیسر، جموں، کی جانب سے پیش کردہ ڈوزیئر کے مطابق طالب حسین کو زمین پر قبضہ کرنے والا 'عادی' قرار دیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے باہو فاریسٹ رینج میں جنگلاتی اراضی پر قبضہ کیا، غیر قانونی طور تعمیرات کیں، زمین کی کھدائی اور کان کنی کی سرگرمیوں میں ملوث رہے اور جنگلاتی زمین کو رہائشی پلاٹوں کے طور پر فروخت کرنے کی کوشش کی۔
حکام کا دعویٰ تھا کہ ان کی سرگرمیاں عوامی بے چینی کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے احتیاطی نظر بندی ضروری تھی۔ تاہم ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ یہ الزامات پی ایس اے کی دفعہ 8(1)(a-1) کے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ یہ دفعہ خاص طور پر لکڑی یا شراب کی اسمگلنگ اور اس سے متعلق سرگرمیوں سے متعلق ہے۔
جسٹس سیخری نے کہا کہ طالب حسین کے خلاف الزامات صرف جنگلاتی زمین پر قبضے اور اس سے جڑی سرگرمیوں تک محدود ہیں۔ نظر بندی احکامات کی بنیادی خامی کی نشاندہی کرتے ہوئے عدالت نے کہا: "الزامات کے سرسری جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ متنازعہ احکامات غلط اور غیر موجود بنیادوں پر جاری کیے گئے ہیں۔ دفعہ 8(1)(a-1) کے تحت نظر بندی کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ نظر بندی کرنے والے افسر کی جانب سے قائم کیا گیا "ذاتی اطمینان" قانونی طور پر ناقص ہے اور صرف اسی بنیاد پر یہ احکامات کالعدم قرار دیے جا سکتے ہیں۔
عدالت کے فیصلے میں ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ بعض الزامات طالب حسین کے بجائے ان کے والد سائیں دتہ سے متعلق تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حکام کی جانب سے پیش کردہ مقدمات کی فہرست میں ایسے معاملات شامل تھے جن میں مبینہ قبضے طالب حسین کے والد سے منسوب تھے۔
جسٹس سیکھری نے کہا: "یہ واضح ہے کہ درخواست گزار کو ایسے کام کے لیے پی ایس اے کے تحت نظر بند کیا جا رہا تھا جس کا الزام ان کے والد پر ہے، جو نظر بندی کرنے والے افسر کی جانب سے مکمل عدمِ غور و فکر کو ظاہر کرتا ہے۔"
ہائی کورٹ نے حکومت کا یہ اعتراض بھی مسترد کر دیا کہ چونکہ نظر بندی حکم پر عمل درآمد سے پہلے عرضی دائر کی گئی تھی، اس لیے یہ قابل سماعت نہیں ہے۔
عدالت نے سپریم کورٹ کے تاریخی مقدمے Additional Secretary to the Government of India vs Alka Subash Gadia کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غیر معمولی حالات میں نظر بندی حکم پر عمل درآمد سے پہلے بھی عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
عدالت نے قرار دیا کہ موجودہ معاملہ انہی استثنائی حالات میں شامل ہے کیونکہ نظر بندی احکامات غلط مقصد، غلط شخص اور مبہم و غیر متعلقہ بنیادوں پر جاری کیے گئے تھے۔
جسٹس سیکھری کے مطابق: "یہ معاملہ الکا سبھاش گاڈیا فیصلے میں بیان کردہ بنیادوں (ii)، (iii) اور (iv) کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ متنازعہ احکامات غلط مقصد کے لیے، غلط شخص کے خلاف اور مکمل طور پر مبہم، غیر متعلقہ اور بے بنیاد وجوہات پر جاری کیے گئے۔"
عدالت نے حکام کی اس دلیل پر بھی سخت تنقید کی کہ دفعہ 8(1)(a-1) کا حوالہ محض دفتری غلطی تھی۔ جج نے کہا کہ نظر بندی حکم اور اس کے اسباب سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ متعلقہ افسر اس بات پر واضح نہیں تھا کہ طالب حسین کو آخر کس دفعہ کے تحت نظر بند کیا جانا تھا۔
جسٹس سیخری نے کہا: "کسی شخص کی شخصی آزادی کے ساتھ اس انداز میں نہیں کھیلا جا سکتا۔ نظر بندی کرنے والے حکام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ریاست اور شہری کی آزادی کے درمیان غیر جانبدارانہ کردار ادا کریں، نہ کہ اسپانسرنگ ایجنسیوں کی محض ربڑ اسٹیمپ بن جائیں۔"
عدالت نے ’’کاپی پیسٹ کلچر‘‘ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرزِ عمل سے آئین میں دیے گئے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔
فیصلے میں مزید کہا گیا: "احتیاطی نظر بندی ایک سخت احتیاطی اقدام ہے جس کا مقصد مستقبل میں ممکنہ جرائم کو روکنا ہے، لیکن اسے غیر ثابت شدہ الزامات کی بنیاد پر کسی شہری کو سزا دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔"
عدالت نے آخر میں قرار دیا کہ اس معاملے میں نہ تو ریاستی سلامتی کو کوئی خطرہ تھا، نہ ہی عوامی امن و امان یا لکڑی کی اسمگلنگ سے متعلق ایسا کوئی پہلو موجود تھا جو متعلقہ پی ایس اے دفعات کے تحت آتا ہو۔
عرضی منظور کرتے ہوئے جسٹس سیخری نے حکم دیا: "مندرجہ بالا وجوہات کی بنیاد پر عرضی منظور کی جاتی ہے، متنازعہ نظر بندی احکامات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں اور درخواست گزار کو فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔"
تاہم عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اس فیصلے سے حکام جنگلاتی اراضی پر مبینہ قبضے کے معاملے میں مناسب قانونی کارروائی کرنے سے نہیں رکیں گے۔
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