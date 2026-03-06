ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی کورٹ نے کیا رام بن کے ایک گاؤں کا تحصیل تبدیل کرنے کا حکومتی فیصلہ کالعدم
کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ حکومت محض خانہ پوری کیلئے آرڈر جاری نہیں کر سکتی۔
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے حکومت کا ایک آرڈر منسوخ کر دیا ہے جس کے تحت ضلع رام بن کے ایک دور دراز گاؤں کو ایک تحصیل سے نکال کر دوسری تحصیل میں شامل کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ "یہ فیصلہ پہاڑی اور مشکل علاقے میں رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو نظر انداز کر کے لیا گیا تھا۔"
عام زندگی کی حقیقتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامی فیصلے لینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جسٹس ایم اے چودھری نے حکومت کا جارہ کردہ حکم نمبر 155-Rev(S) آف 2018 مورخہ 30 اگست 2018 کو کالعدم قرار دیا۔ اس حکم کے تحت ریونیو گاؤں 'دھنمستا' کو تحصیل رامسو کی نیابت نیل میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل یہ گاؤں تحصیل پوگل پرستان کے ریونیو کا حصہ تھا جس کا صدر دفتر اُکھرال میں ہے۔
عدالت نے یہ حکم منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ "حکومت کسی سادہ انتظامی حکم کے ذریعے کسی قانونی نوٹیفکیشن کو ختم نہیں کر سکتی۔ عدالت نے کہا کہ اس طرح کے فیصلے لیتے وقت علاقے کی جغرافیائی حقیقت اور مقامی لوگوں کی سہولت کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔"
عدالت نے کہا: "حکومتی حکمنامہ کسی ایسے قانونی نوٹیفکیشن کو ختم نہیں کر سکتا جو ایس آر او کی شکل میں جاری کیا گیا ہو۔" عدالت نے واضح کیا کہ انتظامی یونٹس کی حدود میں کسی بھی تبدیلی کے لیے لینڈ ریونیو ایکٹ، 1996 کے تحت مقررہ قانونی طریقہ کو اپنانا اور عملانا ضروری ہے۔
کورٹ میں یہ عرضی ضلع رام بن کی تحصیل پوگل پرستان کے گاؤں دھنمستا کے 13 رہائشیوں نے دائر کی تھی جن میں کئی سابق پنچایت نمائندے بھی شامل ہیں۔ درخواست گزاروں میں اومیش سنگھ، ہرنام سنگھ، مدن لال (سابق پنچ)، رومل سنگھ (سابق نائب سرپنچ)، سیوا سنگھ (سابق پنچ)، بلوان سنگھ (سابق پنچ)، چین سنگھ (سابق پنچ)، تیرتھ سنگھ (سابق پنچ)، رانو دیوی (سابق نائب سرپنچ)، امر سنگھ (سابق سرپنچ)، کلویر سنگھ، تیرتھ سنگھ اور جسونت سنگھ شامل ہیں۔ یہ سب گاؤں دھنمستا کی مختلف بستیوں کے رہنے والے ہیں۔
درخواست گزاروں نے عدالت کو بتایا کہ گاؤں دھنمستا ایک ہی بستی نہیں بلکہ کئی الگ الگ بستیوں کا مجموعہ ہے جن میں دھنمستا، سلی، بٹرو، دھرنی، اوگلین، داردنبت، احما، کاوالین، خودملا، تجنیہل، رونگام، کھرواں اور ڈھک شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تاریخی طور پر یہ گاؤں پہلے تحصیل بانہال کا حصہ تھا اور بعد میں حکومت نے 2014 میں ایس آر او 443 کے ذریعے انتظامی یونٹوں کی نئی تنظیم کی تو اسے تحصیل پوگل پرستان میں شامل کیا گیا۔
تاہم 2018 کے حکم میں دھنمستا کو تحصیل رامسو کی نیابت نیل میں شامل کرنے کی ہدایت دی گئی، جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس سے سرکاری دفاتر تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔
گاؤں والوں نے عدالت کو بتایا کہ اس تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کو تحصیل رامسو کے دفتر تک پہنچنے کے لیے پہاڑی اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے زیادہ اور لمبا سفر کرنا پڑے گا۔
عدالت میں پیش دستاویزات کے مطابق موہرا بٹرو سے اُکھرال تک کا فاصلہ تقریباً تین کلومیٹر ہے، جبکہ رامسو تک تقریباً سات کلومیٹر ہے۔ بہت سے لوگوں کو سڑک تک پہنچنے سے پہلے پہاڑی راستوں پر پیدل چلنا پڑتا ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سردیوں میں علاقے میں سخت موسم ہوتا ہے اور برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے اکثر سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔
درخواست گزاروں نے عدالت میں کہا: "گاؤں دھنمستا کی کئی بستیوں تک سڑک نہیں ہے اور لوگوں کو پہلے پیدل چل کر نیچے اترنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی وہ گاڑیوں والی سڑک تک پہنچ کر تحصیل رامسو کے دفتر جا سکتے ہیں۔"
حکومت نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم جموں و کشمیر میں انتظامی یونٹوں کی نئی تنظیم کے ایک بڑے عمل کا حصہ تھا۔
سرکاری حکام نے عدالت کو بتایا کہ ماہرین کی ایک کمیٹی کی سفارشات اور 2014 میں کابینہ کے فیصلے کے بعد تحصیل رامسو نئی تحصیل کے طور پر قائم کی گئی تھی۔ حکومت کے مطابق نئی تحصیل کی حدود ضلع رام بن کے ڈپٹی کمشنر کی تجاویز ملنے کے بعد طے کی گئی تھیں۔
حکومت نے یہ بھی کہا کہ انتظامی تنظیم نو ایک پالیسی فیصلہ ہے اور عدالتوں کو ایسے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔
تاہم جسٹس چودھری نے کہا کہ اگرچہ انتظامی تبدیلیاں پالیسی کا معاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن حکومت کو ان لوگوں کی سہولت کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ان دفاتر سے براہ راست کام لیتے ہیں۔
عدالت نے پہلے کے قانونی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب انتظامی دفاتر عوام کو براہ راست خدمات فراہم کرتے ہیں تو ان کے دائرہ اختیار کے بارے میں فیصلے کرتے وقت عوام کی سہولت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
اپنے 14 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جج نے کہا کہ "علاقے کی جغرافیائی ساخت اور رسائی وہ اہم عوامل ہیں جن کی بنیاد پر مقامی لوگوں کی سہولت کا اندازہ لگایا جانا چاہیے۔"
عدالت نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ حکم صرف رامسو میں نئی تحصیل کے قیام کو درست ثابت کرنے کے لیے جاری کیا تھا۔
جسٹس چودھری نے کہا، "حکومت کو صرف فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے معروضی بنیادوں پر اور مقامی آبادی کی سہولت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔"
ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد ہائی کورٹ نے نتیجہ اخذ کیا کہ حکومت کا یہ حکم مناسب غور و فکر کے بغیر اور قانونی طریقہ کار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جاری کیا گیا تھا۔
عدالت نے کہا، "متنازعہ حکم، حکومت نے بغیر مناسب غور و فکر کے جاری کیا ہے اور یہ اس قانونی حکم کے بھی خلاف ہے جو پہلے اسی موضوع پر جاری کیا گیا تھا۔"
اسی بنیاد پر عدالت نے اس حکم کو اس حد تک منسوخ کر دیا جس میں گاؤں دھنمستا کو تحصیل رامسو کی نیابت نیل میں شامل کیا گیا تھا۔
عدالت نے درخواست گزاروں کو راحت دیتے ہوئے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے پر دوبارہ قانون کے مطابق غور کرے اور گاؤں کے لوگوں کو سننے کے بعد ہی کوئی نیا فیصلہ لے۔
جب تک ایسا فیصلہ نہیں لیا جاتا، عدالت نے حکم دیا کہ گاؤں دھنمستا بدستور نیابت اُکھرال (خاص) تحصیل پوگل پرستان میں ہی شامل رہے گا۔
