ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: زمین تنازع پر ہائی کورٹ کا فیصلہ، دفاعی حکام کی بے دخلی کارروائی کالعدم قرار
ہائی کورٹ نے سونہ وار، سرینگر کے زمین تنازع میں حکومت کو یکطرفہ اقدام سے روک دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 23, 2026 at 5:08 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے دفاعی حکام کی جانب سے جاری بے دخلی کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ "جب زمین کی ملکیت پر حقیقی تنازع موجود ہو تو حکومت مختصر کارروائی کے ذریعے شہریوں کو بے دخل نہیں کر سکتی۔"
سرینگر میں جسٹس ایم اے چودھری نے اپنے 10 صفحات پر مشتمل فیصلے میں غلام نبی بٹ، طارق احمد بٹ، ہلال احمد بٹ اور فرحان سمیع اللہ بٹ (ساکنان سونہ وار) کی طرف سے دائر عرضی کو منظور کرتے ہوئے 8 اگست 2022 کے حکم کو منسوخ کر دیا۔
عرضی گزار، مرحوم غلام محمد بٹ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے پبلک پریمیسز (غیر مجاز قابضین کی بے دخلی) ایکٹ 1971 کے تحت شروع کی گئی کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ فریقین میں یونین آف انڈیا بذریعہ دفاعی سیکریٹری، پرنسپل ڈائریکٹر ڈیفنس اسٹیٹس، ناردرن کمانڈ، کنٹونمنٹ بورڈ بڈامی باغ سرینگر، چیف ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ، ڈپٹی کمشنر سرینگر، اسسٹنٹ کمشنر (ریونیو) اور تحصیلدار (جنوبی) سرینگر شامل تھے۔
عرضی گزاروں کا کہنا تھا کہ بونمسر، سونہ وار میں واقع زمین پر ان کی ملکیت اور قبضہ 1950 سے پہلے سے ہے۔ انہوں نے ریونیو ریکارڈ کے ساتھ ساتھ 2006 کا ایک سول کورٹ فیصلہ بھی پیش کیا، جس میں کنٹونمنٹ بورڈ کو ان کے قبضے میں مداخلت سے روکا گیا تھا۔
سال 2022 میں دفاعی حکام نے جی ایل آر سروے نمبر 40/6 کے تحت زمین کو "دفاعی" قرار دیتے ہوئے عرضی گزاروں کو نوٹس جاری کیا اور 15 دن کے اندر ڈھانچے ہٹانے کا حکم دیا۔
عرضی گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ یہ زمین سروے نمبر 176/165 میں آتی ہے اور ان کی ذاتی ملکیت ہے۔ ریونیو حکام نے بھی زمین کے کچھ حصے کو نجی ملکیت قرار دے کر ان کے نام منتقل ہونے کی تصدیق کی۔
عدالت نے بنیادی سوال یہ قرار دیا کہ کیا کنٹونمنٹ بورڈ ملکیت کے تنازع کے باوجود 1971 کے قانون کے تحت فوری بے دخلی کی کارروائی کر سکتا ہے۔ جسٹس چودھری نے کہا کہ "ایسے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ فوری بے دخلی صرف ان افراد کے خلاف کی جا سکتی ہے جو سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضہ رکھتے ہوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ملکیت کے حوالے سے حقیقی تنازع موجود ہو تو حکومت یکطرفہ فیصلہ لے کر کسی کو بے دخل نہیں کر سکتی۔ عدالت نے واضح کیا کہ مختصر کارروائیاں پیچیدہ ملکیتی تنازعات کے حل کے لیے مناسب نہیں ہوتیں اور ایسے معاملات سول عدالتوں میں طے ہونے چاہئیں۔
عدالت نے کہا کہ جہاں ملکیت پر حقیقی اختلاف ہو، وہاں عام عدالتوں میں فیصلہ ضروری ہے، خاص طور پر جب کوئی شخص طویل عرصے سے زمین پر قابض ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ طویل مدت کا قبضہ اس بات کو مضبوط کرتا ہے کہ معاملہ غیر جانبدارانہ عدالتی فیصلے کا متقاضی ہے۔
جائیداد کے دستاویزات پر بات کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی قانونی حیثیت مضبوط ہوتی ہے اور اسے درست مانا جاتا ہے۔ عدالت نے جی ایل آر اندراجات پر انحصار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ثبوتی حیثیت فیصلہ کن نہیں ہوتی کیونکہ یہ عوامی نوٹس یا سماعت کے بغیر تیار کیے جاتے ہیں۔
عدالت نے واضح کیا کہ جی ایل آر ریکارڈ ریونیو ریکارڈ یا قانونی ملکیت پر فوقیت نہیں رکھتا۔ عرضی منظور کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ 8 اگست 2022 کا حکم کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جواب دہندگان چاہیں تو اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے متعلقہ سول عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں اور بعد میں قانونی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔
