جموں کشمیر ہائی کورٹ نے ہماچل کی دوا ساز کمپنی کے خلاف مقدمہ کو کیا خارج
ہائی کورٹ نے کہا کہ حکام نے کمپنی کو دوا کے نمونے اور تجزیہ رپورٹ چیلنج کرنے کا قانونی حق نہیں دیا۔
Published : March 12, 2026 at 1:48 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ہماچل پردیش کی ایک دوا ساز کمپنی کے خلاف درج فوجداری کارروائی کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکام نے کمپنی کو سرکاری تجزیہ کار کی رپورٹ کو چیلنج کرنے کا قانونی حق نہیں دیا۔
جسٹس سنجیو کمار نے اپنے فیصلے میں کہا کہ "حکام نے قانون کے مطابق دوا کے نمونے کا ایک حصہ کمپنی کو فراہم نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح نہیں کہ سرکاری تجزیہ کار کی رپورٹ کمپنی تک صحیح وقت پر پہنچی یا نہیں۔ اس وجہ سے کمپنی اپنے حق کے مطابق دوبارہ جانچ کی درخواست نہیں دے سکی۔ عدالت نے کہا کہ اس صورتحال میں مقدمہ قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکتا اور اسے آگے بڑھانا قانون کے عمل کا غلط استعمال ہوگا۔
یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب ایک ڈرگ انسپکٹر نے جموں میں ایک میڈیکل اسٹور سے دوا Tab CEFAM-250 کا نمونہ لیا۔ بعد میں سرکاری لیبارٹری کی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ دوا معیار کے مطابق نہیں ہے۔
تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ دوا مختلف سپلائی چین کے ذریعے آئی تھی اور اس کی تیاری ہماچل پردیش کی کمپنی August Remedies نامی دوا ساز کمپنی نے کی تھی۔ کمپنی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اسے قانون کے مطابق دوا کے نمونے کا حصہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ آزاد لیبارٹری سے دوبارہ جانچ نہیں کرا سکی۔
عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق دوا کے نمونے کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ کمپنی کو بھی دیا جانا ضروری تھا، تاکہ وہ رپورٹ کو چیلنج کر سکے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر سرکاری تجزیہ کار کی رپورٹ کمپنی کو صحیح طریقے سے نہیں دی گئی تو 28 دن کے اندر اسے چیلنج کرنے کا حق بھی متاثر ہوتا ہے۔
ان خامیوں کو دیکھتے ہوئے عدالت نے کہا کہ کمپنی کو اپنے قانونی حقوق سے محروم کیا گیا، اس لیے مقدمہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ عدالت نے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ جموں کی عدالت میں زیر سماعت شکایت اور اس سے جڑی تمام کارروائیوں کو منسوخ کر دیا۔
