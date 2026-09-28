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'تخیلی' بیٹی کا وجود کورٹ میں ثابت نہیں کر سکا، عدالت نے مدعی کے خلاف کیس درج کرنے کا دیا حکم
تین سالہ عدالتی کارروائی اور متعدد تحقیقات کے بعد مدعی 'شبینہ کوثر' نامی اپنی بیٹی کے وجود کو کورٹ میں ثابت نہیں کر سکا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 28, 2026 at 9:01 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ایک شخص کے خلاف فوجداری شکایت درج کرنے کی ہدایت دی ہے، جس نے مبینہ طور پر پولیس اور عدالت کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ اس کی بیٹی شبینہ کوثر کو پولیس اہلکار زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔
جسٹس سنجے دھر نے جموں میں HCP نمبر 61/2023 میں آٹھ صفحات پر مشتمل حکم جاری کیا۔ یہ عرضی تصدق حسین نے اس خاتون کے حوالے سے دائر کی تھی، جسے اس نے اپنی نابالغ بیٹی قرار دیا تھا۔
عدالت نے تین سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی متعدد تحقیقات کے بعد پایا کہ تصدق حسین کی "شبینہ کوثر" نام کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ عدالت نے راجوری کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے کی گئی انکوائری پر بھی بھروسہ کیا، جس میں نتیجہ اخذ کیا گیا کہ تصدق نے ایک فرضی کردار یا ایسی شخصیت تخلیق کی جو حقیقت میں موجود ہی نہیں تھی۔
یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب حسین نے الزام عائد کیا کہ 21 جون 2023 کو پولیس اہلکار اس کے گھر سے اس کی بیٹی کو زبردستی لے گئے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے اور عدالت سے اسے پیش کرنے کی درخواست کی۔
عرضی کے مطابق، حسین نے اس سے قبل اپنی زرعی زمین سے فصلیں مبینہ طور پر ہٹائے جانے کے معاملے میں پولیس سے شکایت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156(3) کے تحت عدالت سے رجوع کرنے کے بعد پولیس نے کارروائی کی۔ بعد ازاں متعدد افراد کے خلاف بھارتی تعزیرات ہند کی دفعات 447، 379، 336، 34، 504 اور 506 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی۔
تصدق حسین نے بعد میں الزام عائد کیا کہ اس کے خلاف پانچ بکریوں کی مبینہ چوری سے متعلق ایک الگ ایف آئی آر انتقامی کارروائی کے طور پر درج کی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بعد پولیس اہلکار اس کے گھر آئے اور اس کی نابالغ بیٹی شبینہ کوثر کو ہراساں کیا۔
اس نے مزید الزام عائد کیا کہ 21 جون 2023 کو خواتین پولیس اہلکاروں اور دیگر افراد نے اس کے گھر میں داخل ہو کر شبینہ کوثر کو نامعلوم مقام پر لے گئے۔ تاہم پولیس نے ان الزامات کی تردید کی۔
راجوری پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی اسٹیٹس رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس اہلکار یکم جون، 2 جون یا 17 جون 2023 کو حسین کی رہائش گاہ پر نہیں گئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک ایف آئی آر کے سلسلے میں تفتیشی افسر 21 جون کو گھر گیا تھا، تاہم شبینہ کوثر کو زبردستی لے جانے کے الزام کی واضح طور پر تردید کی گئی۔
پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ شبینہ کوثر حسین کی بیٹی تھی۔ گاؤں کے لمبردار نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ ہائی کورٹ نے حسین کو بار بار شبینہ کوثر کی شناخت اور وجود ثابت کرنے کا موقع دیا۔ 18 نومبر 2023 کو عدالت نے حسین سے اس کی شناخت سے متعلق دستاویزات، بشمول تصویر، پیش کرنے کو کہا۔
کئی سماعتیں
6 فروری 2024 کو عدالت نے ریکارڈ کیا کہ حسین مطلوبہ شناختی دستاویزات یا تصویر ایس ایچ او کو فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ 14 مارچ 2024 کو عدالت نے نوٹ کیا کہ دستاویزات فراہم کر دی گئی ہیں، تاہم سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کی تصدیق سے معلوم ہوا ہے کہ حسین کی شبینہ کوثر نام کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔
اس کے بعد عدالت نے معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے لیا اور 15 مئی 2024 کو عدالت نے ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ حسین کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ اصل صورت حال کا جائزہ لیا جا سکے۔ حسین نے ابتدا میں پولیس اہلکار کے ساتھ جانے سے انکار کیا، تاہم بعد میں اسے 7 جون 2024 کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ 3 اکتوبر 2024 کو حسین اور اس کی اہلیہ اختر جان عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہوئے۔
انکوائری اور انکشاف
پولیس کی ایک مزید انکوائری میں بھی اہم باتیں سامنے آئیں ہیں: 11 اکتوبر 2024 کی انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ شبینہ کوثر کی شناخت سے متعلق حسین کی جانب سے پیش کیے گئے دستاویزات قابل اعتبار نہیں تھے۔ منجاکوٹ کے بلاک میڈیکل آفیسر نے مبینہ طور پر تصدیق کی کہ اس کے نام پر موجود ویکسینیشن کارڈ درست نہیں تھا۔
ڈونگی کے ڈی ڈی سی رکن نے بھی کہا کہ انہیں شبینہ کوثر کے حسین کی بیٹی ہونے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ پنچایت پنجگرائیں کے چوکیدار اور سرپنچ نے بھی اسی طرح کی معلومات فراہم کیں۔
انکوائری کا حکم
ہائی کورٹ نے ایک اور انکوائری کا حکم دیا: 2 جنوری 2025 کی تازہ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ حسین کی پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، لیکن شبینہ کوثر نام کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملے کی جانچ راجوری کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے کی۔
28 مئی 2025 کی انکوائری رپورٹ میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے نتیجہ اخذ کیا کہ حسین کی شبینہ کوثر نام کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ حسین نے جواب دہندگان کو ہراساں کرنے اور اپنے غصے اور مایوسی کو تسکین دینے کے لیے ایک فرضی کردار یا ایسی شخصیت تخلیق کی جو حقیقت میں موجود نہیں تھی۔
حسین کو اس رپورٹ پر اعتراضات داخل کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس نے بالآخر 14 اگست 2025 کو اعتراضات دائر کیے اور انکوائری کے دوران ریکارڈ کیے گئے گواہوں کے بیانات کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، ہائی کورٹ نے پایا کہ انکوائری رپورٹ حسین کے اس الزام کی تائید نہیں کرتی کہ شبینہ کوثر کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا۔
11 دسمبر 2025 کو عدالت نے راجوری کے ڈپٹی کمشنر سے بھی جوابی تصدیق طلب کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ شبینہ کوثر کے نام پر کوئی آدھار کارڈ یا دیگر دستاویز جاری ہوئی تھی یا نہیں۔ اسی روز حسین نے ایک حلف نامہ بھی داخل کیا، تاہم عدالت نے نوٹ کیا کہ اس میں اس بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ شبینہ کوثر کا وجود تھا بھی یا نہیں۔
اس کے بعد حسین نے عدالت میں حاضر ہونا بند کر دیا۔ 9 اپریل 2026 کو ہائی کورٹ نے اس کے خلاف منفی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے رِٹ عرضی خارج کر دی۔ تاہم، مبینہ جھوٹی گواہی کے معاملے میں مناسب قانونی کارروائی پر غور کرنے کے لیے کارروائی جاری رکھی گئی۔
تازہ حکم میں جسٹس دھر نے اسی معاملے پر غور کیا۔ عدالت نے کہا کہ واقعات کی پوری کڑی اور چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی انکوائری سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسین نے پولیس اور عدالت، دونوں کے سامنے غلط معلومات فراہم کیں۔
جج نے نوٹ کیا کہ رِٹ عرضی کے ساتھ ایک حلف نامہ بھی منسلک تھا، جس میں حسین نے اعلان کیا تھا کہ اس میں درج تمام باتیں اس کے ذاتی علم کے مطابق درست اور صحیح ہیں۔ حکم میں کہا گیا کہ حسین نے کارروائی کے دوران بعد میں بھی کئی حلف نامے داخل کیے۔
عدالت نے کہا کہ حسین نے صرف پولیس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ ہائی کورٹ کو بھی ایک ایسے شخص کے معاملے میں کارروائی میں الجھائے رکھا، جس کے بارے میں تحقیقات میں پایا گیا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔
جسٹس دھر نے کہا کہ حسین نے عدالت کو "تین سال سے زائد عرصے تک" اس معاملے میں مصروف رکھا، جس کے نتیجے میں عدالت کے قیمتی وقت کا ضیاع ہوا۔ جسٹس دھر نے کہا، "ایسے عناصر کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔"
عدالت نے قرار دیا کہ حسین کا طرز عمل بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعات 216 اور 217 کے ساتھ ساتھ دفعات 227، 229، 233، 236 اور 237 کے تحت قابلِ سزا دفعات کو متوجہ کرتا ہے۔ جج نے کہا کہ حسین "قانون کے مطابق مقدمہ چلائے جانے کا مستحق ہے۔"
اس کے بعد عدالت نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 215 کے تحت مقررہ طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ یہ دفعہ عدالت کے سامنے یا عدالتی کارروائی سے متعلق بعض جرائم کے لیے مقدمہ چلانے کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ اگر ایسے جرائم عدالتی کارروائی سے متعلق ہوں تو عدالت یا اس کے مجاز افسر کی جانب سے تحریری شکایت کے بغیر ان کا نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔
اسی شق کو لاگو کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے تصدق حسین کے خلاف جموں کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے شکایت درج کرنے کی ہدایت دی۔ جسٹس دھر نے رجسٹرار جوڈیشل، جموں کو ہائی کورٹ کی جانب سے شکایت درج کرنے کا اختیار دیا۔
رجسٹرار جوڈیشل کو متعلقہ دستاویزات کی فوٹو کاپیاں اپنے پاس رکھنے کے بعد انہیں شکایت کے ساتھ منسلک کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ عدالت نے حکم دیا، "موجودہ عرضی میں کارروائی اسی کے ساتھ ختم کی جاتی ہے۔"
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