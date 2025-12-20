ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چھ سالہ بچی کی بے دخلی کے کیس میں ہائی کورٹ نے کیا چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کا فیصلہ منسوخ
ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے جس کی بنیاد پر انکا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 20, 2025 at 6:28 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سرینگر کے اُس حکمنامے کو منسوخ کر دیا ہے، جس میں شہر کے ایک نجی اسکول کے خلاف چھ سالہ بچی کے اخراج پر قانونی کارروائی کی سفارش کی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ’’کمیٹی نے نابالغوں کے قوانین کے تحت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔‘‘
جسٹس سنجے دھیر نے اویسز گرلز اسکول (Oasis Girls School) کی جانب سے دائر درخواست کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی کو اس نوعیت کی شکایت سننے یا تعلیمی اداروں کے خلاف سفارشات جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ متاثرہ بچی، ’حفاظت اور نگہداشت‘ کی محتاج بی کے زمرے یا دائرے میں نہیں آتی۔
یہ معاملہ نومبر 2023 میں اس وقت اُبھرا جب ایک بچی کے والد نے اسکول پر مبینہ طور پر جعلی سالانہ فیس وصول کرنے جیسے غیر منصفانہ عمل کی نشاندہی کی، جس کے بعد اسکول انتظامیہ نے بچی کا اسکول سے اخراج کر دیا دیا۔ بعد ازاں والد نے اس بارے میں مختلف اداروں سے رجوع کیا، جس پر معاملہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے پاس پہنچا۔
کمیٹی نے انکوائری کے بعد قرار دیا کہ بچی کو ناجائز طور پر اسکول سے نکالا گیا ہے اور سفارش کی کہ اُس کی تعلیم قریبی لڑکیوں کے اسکول میں جاری کرائی جائے، جبکہ متعلقہ افسران کو اسکولوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی دی۔ تاہم، عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی صرف اُن بچوں کے معاملات دیکھ سکتی ہے جو واقعی نگہداشت اور تحفظ کے محتاج ہوں۔
جسٹس دھیر نے فیصلے میں لکھا کہ ’’چونکہ بچی کے والد خود اس کے معاملے کو ہر فورم پر اٹھا رہے تھے، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ کسی نظراندازی یا استحصال کا شکار تھی۔‘‘ عدالت نے مزید قرار دیا کہ کمیٹی کو قانون کی کسی شق کے تحت تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ اس بنا پر کمیٹی کا فیصلہ غیر قانونی اور دائرہ اختیار سے باہر قرار دے کر کالعدم کر دیا گیا۔
