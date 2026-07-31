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جموں کشمیر: 'متاثرہ کے متضاد بیانات' اور 'ڈی این اے شواہد' کے بعد پوکسو ملزم کی ضمانت منظور
ہائی کورٹ نے متاثرہ کے متضاد بیانات اور سائنسی شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے پوکسو ملزم کی مشرط ضمانت منظور کر لی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 31, 2026 at 6:39 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے بچوں کو جنسی جرائم سے تحفظ کے قانون (POCSO ACT) کے تحت ضمانت کے دائرہ کار سے متعلق ایک اہم فیصلے میں کہا کہ قانون کی دفعہ 29 کے تحت ملزم کے خلاف قائم ہونے والے جرم کا قانونی مفروضہ حتمی نہیں ہوتا۔ اگر ریکارڈ پر موجود مواد، بشمول دورانِ سماعت قلم بند ہونے والے شواہد، استغاثہ کے مقدمے پر سنگین شبہات پیدا کریں تو ضمانت کے مرحلے پر بھی اس مفروضے کو رد کیا جا سکتا ہے۔
ایک نابالغہ کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی عصمت دری کے معاملے میں ملزم کو ضمانت دیتے ہوئے جسٹس سنجے دھر نے کہا کہ متاثرہ لڑکی کے بیانات میں تبدیلیاں اور سائنسی شواہد کا درخواست گزار کے خلاف الزامات کی تائید نہ کرنا، ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی حد تک قانونی مفروضے کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔
اپنے 15 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس سنجے دھر نے نثار احمد جو نامی ملزم کی جانب سے جموں و کشمیر یوٹی کے خلاف دائر ضمانت درخواست نمبر 18/2026 کی سماعت کی۔ یہ معاملہ پولیس تھانہ ایم آر گنج، سرینگر میں درج ایف آئی آر نمبر 45/2024 سے متعلق ہے، جس میں بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 137(2) اور 64 کے علاوہ پوکسو ایکٹ کی دفعات 3 اور 4 شامل ہیں۔
میرٹ پر غور کرنے سے پہلے ہائی کورٹ نے استغاثہ کا یہ اعتراض مسترد کر دیا کہ ضمانت کی درخواست قابل سماعت نہیں، کیونکہ ٹرائل کورٹ پہلے ہی ملزم کی ضمانت درخواست خارج کر چکی تھی۔
سپریم کورٹ کے ایک سابق فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ سیشن کورٹ کی جانب سے ضمانت درخواست مسترد کیے جانے سے ہائی کورٹ اسی حقائق اور اسی جرم کی بنیاد پر سی آر پی سی کی دفعہ 439 یا بی این ایس ایس کی دفعہ 483 کے تحت اسی نوعیت کی درخواست کے لیے مانع نہیں۔
استغاثہ کے مطابق، مقدمہ اس وقت شروع ہوا جب ایک نابالغ لڑکی کے والد نے 11 نومبر 2024 کو اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ گھر سے دور رہنے کے دوران لڑکی کو مبینہ طور پر چار مختلف افراد نے الگ الگ مقامات پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔
ہائی کورٹ کے مطابق، مقدمے کا بنیادی الزام یہ ہے کہ نابالغہ (متاثرہ) کو چار مختلف افراد نے چار مختلف تاریخوں پر چار الگ الگ مقامات پر زبردستی عصمت دری کا نشانہ بنایا۔ بی این ایس ایس کی دفعہ 183 کے تحت قلم بند اپنے بیان میں لڑکی نے گھر چھوڑنے کے بعد سرینگر کے مختلف مقامات پر مختلف افراد کے ساتھ پیش آنے والے الگ الگ واقعات بیان کیے تھے۔
تحقیقات کے دوران پولیس نے درخواست گزار نثار احمد جو سمیت چار دیگر ملزمان کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کیا اور بھارتیہ نیائے سنہتا اور پوکسو ایکٹ کے تحت ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔ تاہم، مقدمے کی سماعت کے دوران متاثرہ لڑکی اور اس کے والد کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے ضمانت درخواست مسترد کیے جانے کے بعد درخواست گزار نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔
ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ تین شریک ملزمان کو پہلے ہی ضمانت دی جا چکی ہے۔ تاہم، ٹرائل کورٹ نے درخواست گزار کے معاملے کو اس بنیاد پر الگ قرار دیا تھا کہ متاثرہ لڑکی نے اس کے خلاف الزامات کی تائید کی تھی۔ فیصلے میں سب سے اہم قانونی نکتہ پوکسو ایکٹ کی دفعہ 29 کے اطلاق سے متعلق ہے۔
ہائی کورٹ نے تسلیم کیا کہ پوکسو ایکٹ کے تحت الزامات طے ہونے کے بعد قانون کے تحت ملزم کے خلاف جرم کا ایک مفروضہ قائم ہو جاتا ہے۔ تاہم، عدالت نے واضح کیا کہ یہ مفروضہ قطعی یا حتمی نہیں ہے۔
عدالت نے کہا کہ پوکسو ایکٹ کی دفعہ 29 کے تحت قائم ہونے والے جرم کا قانونی مفروضہ قابل تردید نوعیت رکھتا ہے۔ جسٹس دھر نے مزید کہا کہ ملزم عدالت کے سامنے ایسا مواد یا مواد کی عدم موجودگی پیش کر سکتا ہے، جس سے بادی النظر میں یہ ظاہر ہو کہ اس قانونی مفروضے کی بنیاد بننے والے بنیادی حقائق مقدمے میں قائم نہیں ہوئے یا مقدمے کی سماعت کے دوران پیش کیے گئے شواہد اس کے خلاف قائم مفروضے کو رد کرتے ہیں۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ پوکسو ایکٹ کے تحت جرائم سے متعلق مقدمات میں ضمانت دینے پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے اور ہر معاملے کا فیصلہ اس کے مخصوص حقائق اور حالات کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔
متاثرہ کے متضاد بیانات
جسٹس دھر نے مشاہدہ کیا کہ متاثرہ لڑکی نے کارروائی کے مختلف مراحل میں متضاد مؤقف اختیار کیے۔ ابتدائی طور پر اس نے درخواست گزار سمیت کئی ملزمان پر الزام عائد کیا تھا، لیکن بعد میں دورانِ سماعت اس نے تین شریک ملزمان کو بے قصور قرار دے دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں چاہتی اور مقدمہ خارج کیا جانا چاہیے۔
عدالت نے کہا کہ بی این ایس ایس کی دفعہ 183 کے تحت متاثرہ کے بیان اور ضمنی چارج شیٹ پیش کیے جانے کے بعد اس کے دیے گئے بیان کا موازنہ کرنے سے دونوں میں نمایاں تضادات اور اختلافات سامنے آتے ہیں۔
عدالت نے مزید کہا کہ تحقیقات اور مقدمے کی سماعت کے مختلف مراحل میں متاثرہ کا بدلتا ہوا موقاف ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جو درخواست گزار کو ضمانت دینے کے حق میں جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کے خلاف عائد الزام کے دفاع کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔
ہائی کورٹ نے فرانزک شواہد کو بھی خاص اہمیت دی
فیصلے میں کہا گیا کہ ڈی این اے پروفائلنگ کے دوران کوئی بیرونی ڈی این اے نہیں ملا، جس کی وجہ سے درخواست گزار کے خلاف الزامات کی سائنسی تائید نہیں ہوئی۔
عدالت نے کہا کہ متاثرہ کی ڈی این اے پروفائلنگ میں کسی بیرونی ڈی این اے کی موجودگی سامنے نہیں آئی، اس لیے مبینہ جرم میں درخواست گزار کے ملوث ہونے سے متعلق متاثرہ کا بیان سائنسی شواہد سے تقویت نہیں پاتا۔
عدالت نے مزید نوٹ کیا کہ ماہر کی رپورٹ میں ویجائنل سواب میں کوئی بیرونی ڈی این اے نہیں ملا، جبکہ طبی شواہد سے بھی متاثرہ کے نجی اعضا پر حالیہ جنسی تعلق یا تشدد کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے۔
ان شواہد کی بنیاد پر جسٹس دھر نے کہا کہ یہ محفوظ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ درخواست گزار پوکسو ایکٹ کی دفعات 3 اور 4 کے تحت الزامات طے ہونے کے بعد اس کے خلاف قائم ہونے والے جرم کے قانونی مفروضے کو رد کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ٹرائل کورٹ نے ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرتے وقت دستیاب شواہد کا مناسب جائزہ نہیں لیا۔
جسٹس دھر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے درخواست گزار کی ضمانت درخواست مسترد کرتے ہوئے، کم از کم ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی حد تک، متاثرہ لڑکی کے بیان کا تجزیہ نہیں کیا۔ عدالت نے دوبارہ واضح کیا کہ صرف الزامات کی سنگینی کسی شخص کو مسلسل حراست میں رکھنے کے لیے کافی جواز نہیں ہو سکتی، خاص طور پر جب شواہد مقدمے پر نمایاں شبہات پیدا کرتے ہوں۔
جسٹس دھر نے کہا کہ صرف یہ حقیقت کہ درخواست گزار سنگین جرائم کے مقدمے کا سامنا کر رہا ہے، جن کی سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے، اسے ضمانت نہ دینے کے لیے کافی وجہ نہیں ہے، جبکہ بادی النظر میں مبینہ جرم میں اس کا ملوث ہونا انتہائی مشکوک ہے۔
فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ان حالات میں درخواست گزار کو ضمانت سے صرف اس لیے محروم نہیں رکھا جا سکتا کہ اسے سبق سکھایا جائے یا معاشرے کے ضمیر کو مطمئن کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنا مقدمے کے فیصلے سے پہلے ہی اسے سزا دینے کے مترادف ہوگا، جس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔
درخواست منظور کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ضمانت کے لیے 50 ہزار روپے کا ذاتی مچلکہ اور اسی رقم کے دو ضمانتی پیش کرنے کی شرط عائد کی۔
عدالت نے ملزم کو ہر سماعت پر ٹرائل کورٹ میں حاضر ہونے، پیشگی اجازت کے بغیر جموں و کشمیر سے باہر نہ جانے اور گواہوں کو دھمکانے یا شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے باز رہنے کی ہدایت بھی دی۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ فیصلے میں کیے گئے مشاہدات صرف ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرنے تک محدود ہیں اور ان کا مقدمے کی اصل سماعت یا حتمی فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
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