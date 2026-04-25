ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رام بن اجتماعی عصمت دری کیس: ملزمان کی ضمانت مسترد
عدالت نے بچے کی پیدائش، مضبوط شواہد اور گواہوں پر اثر انداز ہونے کے خدشے کو دیکھتے ہوئے ضمانت درخواستیں مسترد کیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 25, 2026 at 5:30 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے رام بن ضلع میں اجتماعی عصمت دری کے ملزمان کی ضمانتی درخواستیں مسترد کر دیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ "جرم کی سنگینی، مبینہ زیادتی کے نتیجے میں بچے کی پیدائش، اور گواہوں پر اثر انداز ہونے کے خدشات ملزمان کی آزادی کے دعوے پر بھاری ہیں۔"
نو صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس رجنیش اوسوال پر مشتمل ہائی کورٹ کی جموں بینچ نے شاہد احمد (25) اور مزمل عزیز (28) کی الگ الگ ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ دونوں ملزمان کے خلاف پولیس اسٹیشن گول میں درج ایف آئی آر نمبر 76/2024 کے تحت تعزیرات ہند کی دفعات 376-ڈی، 34 اور 506 کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔
عدالت ایک ہی چارج شیٹ سے جڑی دو درخواستوں پر سماعت کر رہی تھی، جس کا عنوان "یو ٹی آف جموں و کشمیر بنام مزمل عزیز و دیگر" ہے، اور یہ مقدمہ اس وقت رام بن کی ایک فاسٹ ٹریک عدالت میں زیر سماعت ہے۔ یہ مقدمہ متاثرہ خاتون کو بار بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے جانے سے متعلق ہے۔ جس کے نتیجے میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں اس بچی کو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے حوالے کیا گیا اور وہ اس وقت رام بن کی ایک خصوصی ایڈاپشن ایجنسی میں رکھی گئی ہے۔
دفاعی وکیل نے دلیل دی کہ شاہد احمد کا نام ابتدائی ایف آئی آر میں شامل نہیں تھا اور متاثرہ نے دوران سماعت متضاد بیانات دیے۔ دوسری جانب مزمل عزیز کے وکیل نے واقعے کی اطلاع دینے میں تاخیر اور متاثرہ کے بیانات میں تضادات کی نشاندہی کی، جن میں یہ بیان بھی شامل ہے کہ اگر وہ حاملہ نہ ہوتیں تو پولیس سے رجوع نہ کرتیں۔
تاہم، استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ متاثرہ نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنے بیان میں دونوں ملزمان کو مسلسل ملوث قرار دیا ہے اور الزامات کی سنگینی مزید حراست کی متقاضی ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ابتدائی ایف آئی آر میں صرف ایک ملزم کا نام تھا، لیکن بعد میں متاثرہ نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ دونوں افراد نے متعدد بار اس کے ساتھ زیادتی کی، جس کی بنیاد پر تفتیشی افسران نے اجتماعی عصمت دری کی دفعہ شامل کی۔
ڈی این اے رپورٹ میں تصدیق ہوئی کہ مزمل عزیز کے نطفہ سے بچی پیدا ہوئی، جبکہ شاہد احمد کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا، تاہم عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر اس سے اس کے خلاف الزامات کمزور نہیں ہوتے۔
جسٹس اوسوال نے واضح کیا کہ ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کرتے وقت عدالت شواہد کا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکتی۔ عدالت نے کہا: "درخواست گزار دراصل چاہتے ہیں کہ عدالت متاثرہ کے بیانات کا تجزیہ کرے، جو اس مرحلے پر ممکن نہیں۔"
عدالت نے "کلیان چندر سرکار بنام راجیش رنجن" اور "ایکس بنام ریاست راجستھان" جیسے مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سنگین جرائم میں، خاص طور پر جب ٹرائل شروع ہو چکا ہو، ضمانت انتہائی احتیاط سے دی جانی چاہیے۔
اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے اس مبینہ جرم کے انسانی پہلو پر بھی زور دیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزمان نے نہ صرف متاثرہ کی عزت کو مجروح کیا بلکہ ایک بچے کو بھی غیر یقینی حالت میں چھوڑ دیا۔ عدالت نے کہا: "ملزمان نے اپنے مبینہ اعمال سے نہ صرف متاثرہ کی عزت پامال کی بلکہ ایک بچے کو عملی طور پر بے سہارا کر دیا۔"
تاخیر اور تضادات کے سوال پر عدالت نے دفاعی دلائل کو اس مرحلے پر قابل قبول نہیں مانا اور کہا کہ متاثرہ نہ تو منحرف ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے اپنے بیان میں ملزمان کو بری کیا ہے۔ عدالت نے فوری ٹرائل کے حق پر بھی بات کی اور کہا کہ ایک سال دو ماہ کے دوران تقریباً دس گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ کارروائی مناسب رفتار سے جاری ہے۔
عدالت نے الزامات کو "سنگین اور ہولناک" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ "معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں"۔ عدالت نے مزید کہا کہ ایسے معاملات میں "ملزمان کی ذاتی آزادی کو معاشرے کے اجتماعی مفاد کے آگے جھکنا پڑتا ہے"۔
فیصلے کے آخر میں عدالت نے کہا کہ بظاہر ایک مضبوط مقدمہ موجود ہے، جسے طبی شواہد اور بچے کی پیدائش سے جڑے حالات سے تقویت ملتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ رہائی کی صورت میں ملزمان گواہوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔
ان تمام مشاہدات کی بنیاد پر عدالت نے دونوں ضمانتی درخواستیں مسترد کر دیں اور واضح کیا کہ اس مرحلے پر ملزمان کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے کو ٹرائل کے شواہد پر حتمی رائے نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ صرف ضمانت کی درخواستوں کے تناظر میں دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: