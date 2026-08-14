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جموں کشمیر ہائی کورٹ نے کیا ایک پی ایس اے منسوخ، چار برقرار؛ منشیات ملزم کی ضمانت بھی خارج
جسٹس سنجے دھر نے چھ مقدمات میں چار PSA حراستیں برقرار رکھیں، ایک منسوخ کی، جبکہ NDPS ملزم کی ضمانت مسترد کردی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 14, 2026 at 9:00 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعہ کو چھ اہم مقدمات میں فیصلے سناتے ہوئے پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت جاری چار حراستی احکامات برقرار رکھے، ایک حراستی حکم کو الزامات کے مبہم ہونے کی وجہ سے منسوخ کردیا، جبکہ ایک شخص کی حراست سے قبل دائر درخواست بھی خارج کردی۔
عدالت نے اس کے علاوہ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج ایک مقدمے میں استغاثہ کی کارروائی میں مداخلت سے انکار کرتے ہوئے تجارتی مقدار میں منشیات کے کیس میں ملزم کی ضمانت بھی مسترد کردی۔
یہ تمام چھ فیصلے جسٹس سنجے دھر نے الگ الگ مقدمات میں سنائے۔ ان میں PSA کے تحت زیرحراست محمد آصف شیخ، شبیر احمد گنائی، باسط احمد میر، اطہر مشتاق خان اور تصدق حسین ڈار جبکہ این ڈی پی ایس (NDPS) کیس میں ملزم سجاد احمد گورو شامل تھے۔
مبہم الزامات پر PSA حراست منسوخ
سب سے اہم فیصلے میں عدالت نے محمد آصف شیخ کی حراست منسوخ کردی، جنہیں ضلع مجسٹریٹ بارہمولہ کے 28 اپریل 2025 کے PSA حکم کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ جسٹس سنجے دھر نے قرار دیا کہ حراست کی بنیاد بنائے گئے الزامات اتنے مبہم تھے کہ زیرحراست شخص اپنے دفاع میں مؤثر نمائندگی نہیں کرسکتا تھا۔
حراستی ریکارڈ میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ شیخ نے ملی ٹنٹس کو کھانا، پناہ اور دیگر لاجسٹک مدد فراہم کی اور انکرپٹڈ ایپلی کیشنز کے ذریعے اوور گراؤنڈ ورکرز سے رابطے میں تھا۔ تاہم، عدالت نے نوٹ کیا کہ ریکارڈ میں نہ مبینہ ملی ٹنٹس کی شناخت بتائی گئی تھی، نہ اوور گراؤنڈ ورکرز کے نام، نہ مقامات اور نہ ہی وہ مدت بتائی گئی تھی جس دوران یہ سرگرمیاں انجام دی گئیں۔
عدالت نے کہا: "ان مقامات کی تفصیلات اور مبینہ ملی ٹنٹس کی شناخت کا کوئی ذکر نہیں ہے جنہیں درخواست گزار لاجسٹک مدد اور معاونت فراہم کررہا تھا۔" عدالت نے مزید کہا کہ "الزامات مبہم اور ضروری تفصیلات سے خالی ہونے کی وجہ سے زیرحراست شخص اپنی حراست کے خلاف مؤثر نمائندگی نہیں کرسکتا تھا۔"
جسٹس دھر نے سابق ڈویژن بینچ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مبہم اور غیر واضح حراستی بنیادیں آئینی تحفظات کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور حراست کا حکم جاری کرنے والی اتھارٹی کے اطمینان کو متاثر کرتی ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ حراست کی بنیادوں میں ابہام حراست کا حکم جاری کرنے والی اتھارٹی کے اطمینان کی بنیاد ہی کو متاثر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں حراستی حکم غیر مؤثر ہوجاتا ہے۔
اپیل منظور کرتے ہوئے عدالت نے محمد آصف شیخ کی حراست کا حکم منسوخ کردیا اور ہدایت دی کہ اگر وہ کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔
شبیر احمد گنائی کی حراست برقرار
اس کے برعکس، عدالت نے شبیر احمد گنائی کی پی ایس اے کے تحت حراست برقرار رکھتے ہوئے حراست کے خلاف ان کے اعتراضات مسترد کردیئے۔ گنائی نے الزام عائد کیا تھا کہ انہیں ضروری مواد فراہم نہیں کیا گیا، حراست کی بنیادیں مبہم تھیں اور ان کی نمائندگی پر مناسب غور نہیں کیا گیا۔
جسٹس دھر نے ریکارڈ کیا کہ زیرحراست شخص کو حراستی مواد کے 24 صفحات فراہم کیے گئے تھے، جن میں پولیس ڈوزیئر، ایف آئی آر اور ان شکایات کی نقول بھی شامل تھیں جن پر حکام نے انحصار کیا تھا۔
باسط احمد میر کی حراست بھی برقرار
اسی طرح باسط احمد میر کی PSA کے تحت حراست کو بھی ہائی کورٹ نے برقرار رکھا۔ ان کی حراست کے خلاف درخواست میں الزامات کے پرانے ہونے، مبہم ہونے اور ضروری مواد فراہم نہ کیے جانے کو بنیاد بنایا گیا تھا۔
عدالت نے کہا کہ اگرچہ انہیں پہلے ایک UAPA اور آرمز ایکٹ کے مقدمے میں ضمانت مل گئی تھی، تاہم ریکارڈ میں ایسا مواد موجود تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی ریاست کی سلامتی کے لیے نقصان دہ سرگرمیوں میں ملوث رہے۔
اطہر مشتاق خان کی حراست بھی برقرار
ایک اور PSA مقدمے میں عدالت نے اطہر مشتاق خان کی حراست بھی برقرار رکھی۔ خان نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ ان کا سابق حراستی حکم پہلے ہی منسوخ کیا جاچکا ہے اور اس کے بعد ان کے خلاف کسی نئی سرگرمی کا الزام نہیں لگایا گیا۔
فیصلے کے مطابق، احتیاطی حراست سے رہائی کے بعد بھی حکام نے اگست 2024، جنوری 2025 اور اپریل 2025 میں ان کے خلاف BNSS کے تحت متعدد شکایات درج کیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ ریاست کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ان کی احتیاطی حراست ضروری قرار دینے کے لیے کافی مواد موجود تھا۔
حراست سے پہلے دائر درخواست بھی مسترد
ہائی کورٹ نے تصزدق حسین ڈار کے معاملے میں PSA کے تحت حراستی حکم پر عمل درآمد سے پہلے دائر کی گئی درخواست بھی سننے سے انکار کردیا۔ ڈار نے حراست میں لیے جانے سے پہلے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ حراستی حکم ضمانت کے حکم کو ناکام بنانے کے لیے جاری کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پرانے الزامات ہیں۔
جسٹس دھر نے حراستی ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد نوٹ کیا کہ درخواست گزار پر متعدد افراد کو دھوکہ دینے اور زمین کے سودوں، کاروباری منصوبوں اور باغبانی کی سرمایہ کاری کے نام پر جعلی لین دین کے ذریعے کروڑوں روپے وصول کرنے کے الزامات تھے۔
80.83 کلو پوست کیس میں چارجز اور ضمانت کا چیلنج مسترد
ایک الگ فوجداری مقدمے میں ہائی کورٹ نے پولیس اسٹیشن چاڈورہ کے FIR نمبر 108/2025 سے متعلق سجاد احمد گورو کی دو درخواستیں خارج کردیں۔ یہ مقدمہ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج کیا گیا تھا اور اس میں شریک ملزم کے ٹھکانے سے 80.83 کلوگرام پوست کا بھوسہ برآمد ہونے کا معاملہ شامل ہے۔
چھ کیسز میں فیصلے صادر
مجموعی طور پر جسٹس سنجے دھر کے ان چھ فیصلوں میں عدالت نے ایک طرف مبہم اور غیر واضح الزامات کی بنیاد پر پی ایس اے حراست کو کالعدم قرار دیا، جبکہ دیگر مقدمات میں حراست کے لیے موجود مواد اور قانونی تقاضوں کو کافی قرار دیتے ہوئے چار حراستی احکامات برقرار رکھے۔ NDPS مقدمے میں بھی تجارتی مقدار کی وجہ سے ضمانت کے لیے سخت قانونی شرائط کو برقرار رکھا گیا۔
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