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جموں کشمیر، 145 کانسٹیبل آپریٹرز بھرتی کیس، ہائی کورٹ نے توہینِ عدالت کی درخواستیں نمٹا دیں
ہائی کورٹ نے درخواستیں نمٹاتے ہوئے درخواست گزاروں کا عدالت سے رجوع کرنے کا حق برقرار رکھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 17, 2026 at 8:29 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعہ کو 145 کانسٹیبل (آپریٹرز) کی بھرتی سے متعلق توہینِ عدالت کی درخواستوں کا ایک مجموعہ نمٹا دیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہائی کورٹ کے سابقہ احکامات اور اس معاملے میں مزید کارروائی پر روک کے حکم کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا۔
جسٹس رجنیش اوسوال اور جسٹس سنجے دھر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے دو صفحات پر مشتمل اپنے حکم میں کہا کہ 145 کانسٹیبل (آپریٹرز) کی تقرری سے متعلق ایک گروپ کی توہین عدالت کی درخواستیں بند کی جاتی ہیں، جبکہ باقی درخواستیں بھی اس اجازت کے ساتھ نمٹا دی گئی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں زیر سماعت اسپیشل لیو پٹیشنز (SLPs) مسترد ہو جائیں تو درخواست گزار دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔
یہ حکم باہم منسلک توہین عدالت کی درخواستوں پر سنایا گیا، جن میں CCP(D) نمبر 34/2024 مرکزی مقدمہ تھا، جس کا عنوان بلال احمد بٹ اور دیگر بنام چندرکر بھارتی، پرنسپل سیکریٹری محکمہ داخلہ، حکومت جموں و کشمیر اور دیگر ہے۔
ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ سپریم کورٹ نے SLP (Civil) Diary نمبر 33036/2026 کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے 6 فروری 2026 اور 15 مئی 2026 کے احکامات پر عمل درآمد روک دیا ہے، اور اس معاملے میں ہائی کورٹ کی مزید کارروائی پر بھی روک لگا دی ہے۔
بینچ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مذکورہ ایس ایل پی میں ہائی کورٹ کے دونوں احکامات پر عمل درآمد اور عدالت کی مزید کارروائی کو معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت چار دیگر متعلقہ مقدمات میں جواب دہندگان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حلف نامے جمع کرائیں، جن میں یہ یقین دہانی ہو کہ وہ متعلقہ عدالتی احکامات پر 8 جولائی 2026 سے تین ماہ کے اندر عمل کریں گے۔
حکم کے مطابق یہ مقدمات Diary نمبر 33581/2026، 33583/2026، 33586/2026 اور 33960/2026 ہیں۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی ان پیش رفتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے توہینِ عدالت کی کارروائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
145 کانسٹیبل (آپریٹرز) کی بھرتی سے متعلق درخواستوں کے بارے میں بینچ نے کہا کہ ان مقدمات میں توہینِ عدالت کی کارروائی بند کی جاتی ہے۔ دیگر توہینِ عدالت کی درخواستوں کے بارے میں عدالت نے درخواست گزاروں کا یہ حق برقرار رکھا کہ اگر جواب دہندگان کی جانب سے دائر ایس ایل پیز مسترد ہو جائیں تو وہ دوبارہ ان درخواستوں کو بحال کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔
آخر میں عدالت نے تمام درخواستیں نمٹا دیں اور ہدایت دی کہ اس حکم کی ایک نقل ہائی کورٹ کے سرینگر ونگ میں زیرِ سماعت CCP(D) نمبر 38/2024 کے ریکارڈ پر بھی رکھی جائے۔
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