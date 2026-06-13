آلوچی باغ ایس ٹی پی منصوبہ: ہائی کورٹ نے دی تعمیر کی اجازت، رہائشیوں کے اعتراضات مسترد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آلوچی باغ ایس ٹی پی منصوبہ: ہائی کورٹ نے دی تعمیر کی اجازت، رہائشیوں کے اعتراضات مسترد
پولیوشن کنٹرول کمیٹی کی منظوری اور بلیو کیٹیگری درجہ بندی کے بعد ہائی کورٹ نے آلوچی باغ کے رہائشیوں کی عرضی کو مسترد کر دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 13, 2026 at 1:57 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے سرینگر کے آلوچی باغ علاقے میں مجوزہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ (ایس ٹی پی) کی تعمیر کی راہ ہموار کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ منصوبے کی تعمیر میں اب کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ جموں و کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی (جے کے پی سی سی) کی جانب سے منصوبے کو "کنسنٹ ٹو اسٹیبلش" (CTE) جاری کرنے اور اسے "بلیو کیٹیگری" میں شامل کرنے کے بعد سنایا۔
جسٹس ایم اے چودھری نے 13 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں اپنے 10 فروری 2026 کے عبوری حکم کی وضاحت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو منصوبے پر کام آگے بڑھانے کی اجازت دی۔ اس منصوبے کو آلوچی باغ اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں نے ایک عرضی کے ذریعے چیلنج کیا تھا۔
یہ معاملہ "ریذیڈنٹس آف الوچی باغ اینڈ ادرز" کی جانب سے دائر کی گئی عرضی WP(C) نمبر 213/2026 سے متعلق ہے، جس میں فرینڈز کالونی اور آلوچی باغ کے قریب ایس ٹی پی کی تعمیر کے لیے دیے گئے اجازت ناموں کو منسوخ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ عرضی گزاروں کا مؤقف تھا کہ مجوزہ مقام رہائشی آبادی کے بہت قریب ہے اور ماحولیاتی اصولوں اور مقام کے تعین سے متعلق ضابطوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
عدالت CM نمبر 3323/2026 کی سماعت کر رہی تھی، جو سیما ایکواٹیک (جوائنٹ وینچر) کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ یہ کمپنی دودھ گنگا نالہ میں خارج ہونے والے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے سروے، ڈیزائن اور تعمیر کی ذمہ دار ہے۔ معاہدے کے مطابق کمپنی کو چھ ماہ کے آزمائشی مرحلے کے بعد پانچ برس تک پلانٹ کی دیکھ بھال اور آپریشن بھی انجام دینا ہے۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق کمپنی نے 10 فروری 2026 کے عبوری حکم کی وضاحت طلب کی تھی۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ تمام ضروری منظوریوں کے حصول کے باوجود منصوبے پر کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔
سماعت کے دوران بنیادی سوال ایس ٹی پی کی درجہ بندی کا تھا۔ عرضی گزاروں نے پولیوشن کنٹرول کمیٹی کے سابقہ مؤقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کو پہلے "ریڈ کیٹیگری" میں رکھا گیا تھا، جس کے تحت ایسی سرگرمیوں کے لیے رہائشی علاقوں سے کم از کم 500 میٹر کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ تاہم جے کے پی سی سی نے اپنے چیئرمین واسو یادو کے ذریعے عدالت میں داخل حلف نامے میں بتایا کہ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) نے 12 فروری 2025 کے نوٹیفکیشن کے تحت سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کو باضابطہ طور پر "بلیو کیٹیگری" میں شامل کر دیا ہے۔
حلف نامے میں کہا گیا کہ ایس ٹی پیز کو اب آلودگی پھیلانے والی صنعتی اکائی نہیں بلکہ آلودگی کے خاتمے، عوامی صحت کے تحفظ اور ماحولیات کی بقا کے لیے ضروری ماحولیاتی خدمت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔
جسٹس چودھری نے حلف نامے اور سی پی سی بی کے نوٹیفکیشن کا جائزہ لینے کے بعد نئی درجہ بندی کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس اب بلیو کیٹیگری میں شامل ہیں۔
عدالت نے قرار دیا کہ عرضی گزاروں کی جانب سے جن فاصلاتی ضابطوں کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ اب اس منصوبے پر لاگو نہیں ہوتے۔ عدالت کے مطابق بلیو کیٹیگری میں شامل ایس ٹی پی کے لیے رہائشی علاقوں سے مخصوص فاصلے کی شرط ضروری نہیں ہے۔
عدالت نے مزید کہا کہ ایس ٹی پی آلودگی پیدا کرنے والا یونٹ نہیں بلکہ آلودگی پر قابو پانے والا یونٹ ہے، اس لیے اس سے مقامی آبادی کی صحت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ نہیں ہے، جبکہ یہی بنیادی اعتراض عرضی میں اٹھایا گیا تھا۔
سماعت کے دوران عرضی گزاروں نے استدلال کیا کہ پولیوشن کنٹرول کمیٹی کے ایک سابقہ معائنے میں مجوزہ مقام رہائشی گھروں سے صرف تقریباً 25 میٹر کے فاصلے پر پایا گیا تھا اور کمیٹی نے اسے کم از کم 500 میٹر دور منتقل کرنے کی سفارش کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مذکورہ زمین کا ایک حصہ پہلے کھیل کے میدان اور ڈگری کالج کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔
دوسری جانب سرکاری فریقین اور مداخلت کار کمپنی نے مؤقف اختیار کیا کہ تمام قانونی اور انتظامی تقاضے مکمل کیے جا چکے ہیں اور یہ منصوبہ عوامی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیوشن کنٹرول کمیٹی نے ایس ٹی پیز کی نئی درجہ بندی کے بعد 21 مئی 2026 کو نظرثانی شدہ کنسنٹ ٹو اسٹیبلش جاری کیا تھا۔
عدالت نے نشاندہی کی کہ 10 فروری کے عبوری حکم میں صرف اس وقت تک تعمیراتی کام روکنے کی ہدایت دی گئی تھی جب تک تمام ضروری منظوریوں اور این او سیز کا حصول یقینی نہ بنایا جائے۔
موجودہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس چودھری نے کہا کہ 21 مئی 2026 کو جاری شدہ کنسنٹ ٹو اسٹیبلش اور 12 فروری 2025 کے سی پی سی بی نوٹیفکیشن کی روشنی میں منصوبے کی تعمیر میں کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ پولیوشن کنٹرول کمیٹی کی جانب سے جاری کنسنٹ ٹو اسٹیبلش کو الگ سے چیلنج نہیں کیا گیا، اس لیے یہ منظوری بدستور مؤثر ہے اور حکام مجوزہ مقام پر ایس ٹی پی قائم کرنے کے مجاز ہیں۔ اسی بنیاد پر عدالت نے 10 فروری کے عبوری حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کمپنی کی درخواست نمٹا دی۔
یہ بھی پڑھیں: