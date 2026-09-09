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جسٹس پشپیندر سنگھ بھاٹی نے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا
جسٹس پشپیندر سنگھ بھاٹی جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے 39ویں چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے جسٹس سنجیو کمار کی جگہ لی ہے۔
Published : September 9, 2026 at 12:41 PM IST
سرینگر: جسٹس پشپیندر سنگھ بھاٹی نے جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس، جسٹس سنجیو کمار کی جگہ لی ہے۔ وہ جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے 39ویں چیف جسٹس ہوں گے۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ، جو منوج سنہا کی عدم موجودگی میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، نے جسٹس پشپیندر سنگھ بھاٹی کو جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف دلایا۔ منوج سنہا اس وقت تعطیل پر امریکہ میں ہیں۔
حلف برداری کی یہ تقریب شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، سرینگر کے کنونشن سینٹر میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ، جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر، کابینی وزراء، ہائی کورٹ کے ججز اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
اس سے قبل، 31 اگست 2026 کو سپریم کورٹ کولیجیم نے جسٹس ڈاکٹر پشپیندر سنگھ بھاٹی کو جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی سفارش کی تھی۔ ان کی تقرری کا اعلامیہ وزارتِ قانون و انصاف کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ صدرِ مملکت نے آئینِ ہند کے آرٹیکل 217 کے کلاز (1) کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جسٹس بھاٹی کو جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا ہے۔ اس نوٹیفکیشن کے بعد، مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ان کی تقرری کو حتمی منظوری دی۔
جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر اپنی تقرری سے قبل، جسٹس پشپیندر سنگھ بھاٹی راجستان ہائی کورٹ کے جج تھے، جہاں انہیں 16 نومبر سال 2016 کو جج کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔
21 ستمبر سنہ 1970 کو پیدا ہونے والے جسٹس بھاٹی ایک وسیع تعلیمی پس منظر اور متنوع قانونی مہارت کے حامل ہیں۔ ان کی تعلیمی اسناد میں بی اے، ایل ایل بی، تجارتی قانون میں ایل ایل ایم، اور پی ایچ ڈی شامل ہیں۔ جسٹس بھاٹی نے سال 1992 میں بطور وکیل اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد سے ایک وکیل کے طور پر ان کی قانونی مہارت محصولات، انتخابات، کان کنی، تعلیم، پنچایتی راج، فوجداری معاملات، اور عوامی مفاد عامہ کی درخواستوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے راجستان ہائی کورٹ، جودھپور میں بڑے پیمانے پر وکالت کی اور ان تمام شعبوں میں کیسز کی ایک وسیع رینج کو سنبھالا۔
ڈاکٹر جسٹس بھاٹی نے سال 2008 میں اور سال 2014 سے لے کر 2016 تک بطور جج تقرری تک، راجستان ہائی کورٹ، جودھپور کے لیے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ سال 2009 سے 2015 تک بار کونسل آف راجستان کے منتخب ممبر بھی رہے۔ اس کے علاوہ، ڈاکٹر جسٹس بھاٹی نے سال 2011 سے 2013 تک راجستان ہائی کورٹ لائرز ایسوسی ایشن کے صدر اور سال 2001 میں راجستان ہائی کورٹ ایڈوکیٹس ایسوسی ایشن کے جنرل سکریٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ وہ انڈین لاء انسٹی ٹیوٹ (راجستان چیپٹر) کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں اور سال 1992 سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی رکن ہیں۔
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