ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈل جھیل میں ایندھن سے چلنے والی موٹر بوٹس پر ہائی کورٹ کی پابندی
ہائی کورٹ نے ہنگامی خدمات کو پابندی سے مستثنیٰ کیا اور کہ "الیکٹرک، شمسی توانائی پر چلنے والی کشتیاں متبادل ہو سکتی ہیں۔"
Published : October 15, 2026 at 9:09 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ڈل جھیل میں پٹرول یا دوسرے ایندھن سے چلنے والی موٹر بوٹس، موٹرائزڈ شکاروں اور جیٹ اسکیز کے چلانے پر اگلے حکم تک پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ جھیل کے ماحولیاتی نظام کے تحفظ، آلودگی پر قابو پانے اور سیاحتی سرگرمیوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ضرورت کے پیش نظر سنایا۔
چیف جسٹس ڈاکٹر پشپندر سنگھ بھاٹی اور جسٹس راجیش سیکری پر مشتمل ڈویژن بنچ نے لیکس کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (LCMA)، محکمہ سیاحت اور پولیس کو حکم پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی۔
عدالت نے خبردار کیا کہ "اگر کوئی موٹر بوٹ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلتی پائی گئی تو اسے توہینِ عدالت تصور کیا جائے گا۔" اس کے ساتھ ہی جموں و کشمیر انتظامیہ کو ہدایت دی گئی کہ وہ "ماہرین کی رائے لے کر موٹر بوٹس کے لیے ایک جامع پالیسی تیار کرے، تاکہ آلودگی کو کم کرنے کے ساتھ سیاحت اور ماحولیات کے تحفظ کے درمیان توازن قائم رکھا جا سکے۔"
یہ حکم 14 اکتوبر کو محمد رفیق میر اور دیگر کی جانب سے جموں و کشمیر مرکز کے زیر انتظام علاقے اور دیگر فریقین کے خلاف دائر عرضی، ڈبلیو پی (سی) نمبر 3196/2025، پر سماعت کے دوران جاری کیا گیا۔ عدالت نے معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 30 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔
معاملہ عدالت کیسے پہنچا؟
یہ عرضی ڈل جھیل میں چلنے والی موٹر بوٹس کے لائسنس جاری کرنے اور ان کی تجدید کے طریقۂ کار سے متعلق خدشات کے بعد دائر کی گئی تھی۔ سماعت کے دوران عرضی گزاروں کے وکیل، سینئر ایڈووکیٹ بی اے بشیر اور ایڈووکیٹ فلک بشیر نے عدالت کو بتایا کہ موٹر بوٹس چلانے کی اجازت دینے کے نظام میں واضح معیار اور شفافیت کا فقدان ہے۔
عدالتی حکم کے مطابق عرضی گزاروں نے بتایا کہ پہلے محکمہ سیاحت ایسی بوٹس کے لائسنس جاری کرتا تھا، لیکن اب یہ ذمہ داری ریجنل ٹرانسپورٹ آفس (آر ٹی او) کے پاس ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لائسنس جاری کرنے کے واضح اور عوامی طور پر دستیاب معیار نہ ہونے سے ڈل جھیل میں موٹر بوٹس کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
عرضی گزاروں نے لائسنس جاری کرنے والے اداروں کی غیر جانب داری اور اعتبار، موٹر بوٹس سے پیدا ہونے والی آلودگی اور جھیل میں چلنے والی کشتیوں کی تعداد، بشمول جیٹ اسکیز، کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے۔
انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم رجسٹریشن کو ہدایت دی جائے کہ وہ آر ٹی او کشمیر کی جانب سے 19 ستمبر 2025 کو لکھے گئے خط کا فوری جواب دیں، تاکہ لائسنس کی تجدید کا عمل تاخیر کا شکار نہ ہو۔ عدالت نے ریکارڈ کیا کہ عرضی گزاروں نے ایک یکساں، شفاف اور ماحول دوست ضابطۂ کار کی ضرورت پر زور دیا۔
حکم نامے کے مطابق عرضی گزاروں نے کہا کہ معیار جو بھی ہو، اسے یکساں، شفاف اور ماحولیات کے تحفظ کو مدنظر رکھنے والا ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ موٹر سے چلنے والی سواریوں (بوٹس) سے ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیٹ اسکیز، موٹر بوٹس یا جھیل میں چلنے والی کسی بھی موٹر والی سواری سے جھیل کے ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
عرضی گزاروں نے حکام پر زور دیا کہ وہ ایک ایسا ضابطہ اپنائیں جو کشتیوں کے استعمال کو منظم کرنے کے ساتھ جھیل کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے۔
انتظامیہ کا مقف
سماعت کے دوران فریق مخالف کی جانب سے سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل محسن ایس قادری پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ لیکس کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی، آر ٹی او اور محکمہ سیاحت سمیت متعلقہ حکام سے ہدایات حاصل کر چکے ہیں۔
عدالتی حکم کے مطابق، قادری نے بتایا کہ موٹر بوٹس کے لیے نیلامی کا عمل انجام دیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو سیاحتی مقاصد کے لیے انہیں چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاحتی لائسنسوں کا کبھی جائزہ نہیں لیا گیا۔
انتظامیہ نے تسلیم کیا کہ ڈل جھیل میں آلودگی ایک اہم مسئلہ ہے اور کہا کہ وہ جھیل کی سیاحتی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس مسئلے سے نمٹنا چاہتی ہے۔ قادری نے کہا کہ حکام آلودگی کے مسئلے سے براہِ راست نمٹنا چاہتے ہیں اور سیاحتی سرگرمیوں، صفائی اور جھیل کے تقدس کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن قائم کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے جموں و کشمیر کی تاریخ اور ثقافت میں ڈل جھیل کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ حکم نامے میں ان کا یہ مؤقف درج ہے کہ ڈل جھیل نے اس خطے کی تہذیب و تمدن میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ انتظامیہ سیاحتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی کشتیوں، خاص طور پر موٹر سے چلنے والی بوٹس اور جیٹ اسکیز کے لائسنس کے معاملے میں سائنسی بنیادوں پر اور ماہرین کی رائے کے مطابق پالیسی اپنائے گی۔
قادری نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو کارروائیوں اور ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والی کشتیوں کو عدالت کی پابندی سے مستثنیٰ رکھا جانا چاہیے۔
سیاحت اور ماحولیات میں توازن پر زور
بنچ نے مشاہدہ کیا کہ جھیلوں کے ماحولیاتی نظام سے متعلق خدشات کے پیش نظر ایسی سرگرمیوں کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے جو آلودگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ عدالت کے مطابق، موٹر بوٹس سے متعلق پالیسی میں سیاحت، ماحولیات کے تحفظ اور اس کاروبار سے وابستہ افراد کے ساتھ یکساں سلوک کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پالیسی بناتے وقت سیاحتی سرگرمیوں، آلودگی پر قابو پانے اور اس شعبے سے وابستہ تمام افراد کے لیے یکساں ضابطے کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
ایندھن سے چلنے والی بوٹس پر پابندی
تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے ڈل جھیل میں ایندھن سے چلنے والی موٹر بوٹس کے آپریشن پر پابندی لگا دی۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگلے حکم تک ڈل جھیل میں کوئی بھی ایندھن سے چلنے والی موٹر بوٹ نہیں چلائی جائے گی، خواہ وہ موٹرائزڈ شکارا ہو یا جیٹ اسکی۔
یہ پابندی ایندھن سے چلنے والی موٹر بوٹس، موٹرائزڈ شکاروں اور جیٹ اسکیز پر لاگو ہوگی اور عدالت کے اگلے حکم تک برقرار رہے گی۔
ہنگامی خدمات کے لیے استثنیٰ
عدالت نے واضح کیا کہ پابندی تمام سرکاری کشتیوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے ہنگامی خدمات، امن و قانون کی صورتحال برقرار رکھنے، آفات سے نمٹنے اور حفاظتی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے والی کشتیوں کو اس حکم سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ عدالت نے کہا "ایسی کشتیاں پابندی سے مستثنیٰ رہیں گی۔"
جامع پالیسی پیش کرنے کی ہدایت
بنچ نے محسن ایس قادری کو ہدایت دی کہ وہ ماہرین سے مشاورت کے بعد مرکز کے زیر انتظام علاقے کی حکومت کی جانب سے تیار کی جانے والی جامع پالیسی عدالت میں پیش کریں۔ اس پالیسی میں آلودگی کم کرنے کے طریقوں کے ساتھ سیاحت اور ماحولیات کے تحفظ کے درمیان مناسب توازن قائم رکھنے کے اقدامات شامل ہونے چاہئیں۔
عدالت نے سرکاری وکیل کو الگ سے یہ بھی ہدایت دی کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا روایتی موٹر انجنوں کی جگہ شمسی توانائی سے چلنے والے الیکٹرک انجن استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اس بارے میں اپنی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کریں۔
یہ بھی پڑھیں: