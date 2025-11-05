ETV Bharat / jammu-and-kashmir
قیدیوں کی واپسی پر محبوبہ مفتی کی عرضی، عدالت نے ’درخواست کے جواز‘ پر اٹھایا سوال
کورٹ نے محبوبہ مفتی سے استفسار کیا کہ وہ اس معاملے میں کس بنیاد پر متاثرہ فریق ہیں، محبوبہ کے وکیل نے مزید وقت مانگا۔
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اینڈ لداخ نے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی اس عوامی مفاد عرضی (پی آئی ایل) پر سوال اٹھایا ہے جس میں انہوں نے ریاست کے زیر سماعت قیدیوں کو بیرون جموں و کشمیر جیلوں سے واپس لانے کی درخواست کی تھی۔
چیف جسٹس ارون پالی اور جسٹس راج نیش اوسوال پر مشتمل بنچ نے سماعت کے دوران کہا کہ عدالت کو پہلے درخواست گزار کی لوکس اسٹینڈی (قانونی جواز یا ذاتی حیثیت) پر مطمئن ہونا ہوگا۔ عدالت نے محبوبہ مفتی کے وکیل سے پوچھا، ’’آپ کو اس معاملے میں کیا نقصان پہنچا ہے، اور یہ پی آئی ایل دراصل کس مقصد کے لیے ہے؟‘‘
محبوبہ مفتی کی جانب سے پیش ہوئے وکیل آدتیہ گپتا نے عدالت کو بتایا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بڑی تعداد میں زیر سماعت قیدیوں کو جموں و کشمیر سے باہر کی جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ ان کے مطابق اس فیصلے سے ان قیدیوں کے اہلِ خانہ اور وکلا کے لیے قانونی مشاورت اور ملاقاتیں نہایت مشکل ہو گئی ہیں۔
وکیل نے دلیل دی کہ اکثر قیدی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے دور دراز سفر ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا: ’’یہ صورتحال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ عدالتی کارروائی خود ان کے لیے سزا بن گئی ہے۔‘‘ تاہم عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس سے قبل یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ درخواست واقعی قابل سماعت ہے اور کیا محبوبہ مفتی بطور عرضی گزار اس کے لیے قانونی طور پر اہل ہیں۔‘‘
سماعت کے دوران بنچ نے ریکارڈ میں درج کیا کہ محبوبہ مفتی کے وکیل نے مزید تیاری کے لیے وقت طلب کیا۔ عدالت نے کہا: ’’درخواست گزار کے وکیل نے بحث کے دوران مزید تیاری اور دلائل کے لیے وقت مانگا ہے۔‘‘ یہ معاملہ اب 18 نومبر کو آئندہ سماعت کے لیے درج کر لیا گیا ہے۔
اپنی درخواست میں محبوبہ مفتی نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ جموں و کشمیر کے قیدیوں کو دور دراز جیلوں میں رکھنا آئین کے آرٹیکل 14 اور 21 کے تحت ان کے بنیادی حقوق - مساوات اور حق زندگی - کی خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں اور ماڈل پریزن مینوئل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت پر انسانی اور آئینی - دونوں بنیادوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قیدیوں کو ان کے خاندانوں کے قریب اور متعلقہ عدالتوں کے دائرہ اختیار میں رکھا جائے۔
