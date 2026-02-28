ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی کورٹ نے بنکر کی تعمیر کے سترہ سال پراے معاملے میں ٹھیکہ دار اور دفاعی حکام کے مابین ثالث مقرر کیا
یہ معاملہ جموں کے اکھنور علاقے میں دس بنکرز اور ایک شیڈ کی تعمیر سے متعلق ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 28, 2026 at 7:05 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے اکھنور کی ایک تعمیراتی فرم اور دفاعی حکام کے درمیان تقریباً 17 سال قبل مکمل ہونے والے بنکر کی تعمیر کے منصوبے کے مبینہ بقایا جات اور دعووں کے سلسلے میں طویل عرصے سے زیر التوا معاہدہ تنازعہ کو حل کرنے کے لیے ایک واحد ثالث مقرر کیا ہے۔
فیصلہ سناتے ہوئے، جسٹس رجنیش اوسوال نے کہا کہ ثالثی اور مفاہمت کے تحت ثالث کی تقرری کے لیے قانونی تقاضے اس وقت پورے ہوئے جب گورنمنٹ اہلکار ،ٹھیکہ دار کی ثالثی کی درخواست پر کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔
یہ تنازعہ اکتوبر 2006 میں جموں کے اکھنور میں جوریان روڈ پر واقع انجینئرنگ اور ٹھیکیداری فرم میسرز شرما کنسٹرکشن کمپنی کو دیئے گئے ایک ٹھیکے سے پیدا ہوا ہے۔ فرم کی نمائندگی اس کے پارٹنر منگو رام شرما (مرحوم) کے بیٹے کے ذریعے انجام پائی۔
کیس کے جواب دہندگان میں یونین آف انڈیا کے ذریعے وزارت دفاع، آرمی ہیڈ کوارٹر کے انجینئر ان چیف برانچ، شمالی کمان کے چیف انجینئر، اودھم پور زون کے چیف انجینئر اور گیریژن انجینئر (نارتھ) اکھنور شامل ہیں۔
عرضی گزار کے مطابق، ٹھیکیدار کو 30 اکتوبر 2006 کو ادھم پور زون کے انجینئرنگ حکام کے ذریعہ سندربنی میں 102 AP 10 INF DOU پر زمین کے اوپر دس بنکر، ایک کھلا شیڈ اور اس سے منسلک بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا کام الاٹ کیا گیا تھا۔
فرم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 23 مئی 2009 کو مقررہ وقت کے اندر کام مکمل کیا اور 29 مئی 2009 کو گیریژن انجینئر اکھنور سے تکمیل کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔
تاہم، ٹھیکیدار نے الزام عائد کیا کہ محکمہ بار بار کی درخواستوں کے باوجود حتمی بل کی تیاری کے لیے ضروری پیمائشی دستاویزات اور گوشوارے فراہم کرنے میں ناکام رہا۔
صورتحال 2010 میں اس وقت پیچیدہ ہو گئی جب منصوبے کے دوران تعمیر کی گئی ایک دیوار گر گئی۔ محکمہ کی جانب سے واقعے کی جانچ کے لیے کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی۔
ٹھیکیدار نے برقرار رکھا کہ محکمہ کی طرف سے فراہم کردہ ناقص ڈیزائن کی وجہ سے گرنے کا واقعہ پیش آیا اور کہا کہ تعمیر کے ہر مرحلے کا معائنہ کیا گیا اور انچارج انجینئر نے منظوری دی تھی۔
یہاں تک کہ جب انکوائری جاری تھی، فرم نے بار بار اپنے بل کو حتمی شکل دینے اور ادائیگیوں اور فکسڈ ڈپازٹ کی رسیدیں جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ انکوائریوں میں ٹھیکیدار کے خلاف کوئی منفی نتیجہ درج نہیں کیا گیا۔
فرم نے بعد میں جولائی 2019 میں ایک نوٹس جاری کیا جس میں ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور متنبہ کیا گیا تھا کہ اگر واجبات کی ادائیگی نہ کی گئی تو ثالثی کی درخواست کی جائے گی۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے فروری 2020 میں معاہدے کے تحت ثالثی کا مطالبہ کیا، تاہم اس کے باوجود حکام نے ثالث کا تقرر نہیں کیا۔
باوجود اسکے مئی 2021 میں بورڈ آف آفیسرز کو بلایا گیا تاکہ مبینہ طور پر خراب کام سے متعلق ڈی ویلیوایشن سٹیٹمنٹ کا تعین کیا جا سکے۔ ٹھیکیدار نے اس اعتراض کرتے اس اقدام کو "ہراسانی" قرار دیا۔
جون 2022 میں محکمہ نے ایک آزاد ثالث کی تقرری کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ "ٹھیکیدار نے بغیر کسی احتجاج کے حتمی بل پر دستخط کر دیے تھے۔"
دفاعی حکام نے عدالت میں دلیل دی کہ اپریل 2023 میں دائر کی گئی درخواست کو روک دیا گیا تھا کیونکہ کارروائی کی وجہ اس وقت پیدا ہوئی جب کام 2009 میں مکمل ہوا اور جب حتمی بل 2010 میں ادا کیا جانا چاہیے تھا۔
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹھیکیدار نے 2019 میں "نو کلیم سرٹیفکیٹ" اور ایک انڈرٹیکنگ پر دستخط کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ تاخیر سے ادائیگی پر کوئی سود کا دعوی نہیں کیا جائے گا۔
حکومت نے مزید الزام عائد کیا کہ برقرار رکھنے والی دیوار ناقص کاریگری اور غیر معیاری مواد کے استعمال کی وجہ سے گر گئی، اور کہا کہ بورڈ آف آفیسرز کے نتائج کی بنیاد پر 41.51 لاکھ روپے کی وصولی کی تجویز دی گئی تھی۔
جسٹس اوسوال نے اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ جولائی 2019 میں ثالثی کی درخواست کی گئی تھی، یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ بات چیت میں صرف ادائیگی کا مطالبہ تھا۔
یہ بھی پڑھیں:
'قیدی بھی آخر انسان ہے'، کورٹ نے دی انڈر ٹرائل کو والدہ کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت