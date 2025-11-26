ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے دی 18سالہ خاتون کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت
کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ہر ایک بالغ کو اپنی پسند سے شادی کرنے اور اس کے ساتھ رہنے کا قانونی حق ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 26, 2025 at 8:57 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ خاتون کو اس شخص کے ساتھ جانے کی اجازت دی جس کے بارے میں اس نے کورٹ کو بتایا کہ اس نے ’’اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی‘‘ کی ہے۔
جسٹس سنجے دھر نے اپنے حکمنامے میں کہا کہ ’’کوئی بھی عدالت ایک بالغ فرد کی اپنی مرضی سے کی گئی شادی کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔‘‘ عدالت کے مطابق بالغ لڑکی کو قانونی طور یہ حق اور اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کے شخص کے ساتھ شادی کرے یا اس کے ساتھ رہے۔
یہ حکم ہیبس کارپس (حبسِ بے جا habeas corpus) کے سلسلے میں دائر کی گئی عرضی پر صادر کیا گیا جو الطاف حسین بٹ نامی ایک شہری نے دائر کی تھی۔ انہوں نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ درخواست میں دائر مدعیٰ علیہ سیریل نمبر 10 کے قانونی طور شوہر ہے اور اس کے گھر والوں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر مدعی سے الگ کر دیا۔ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک سول عدالت نے پہلے ہی ایک عبوری حکم میں جوڑے کے تعلق میں مداخلت سے روک لگائی تھی۔
بٹ نے عدالت کو بتایا کہ دونوں نے 4 جولائی 2024 کو مسلم پرسنل لا کے تحت نکاح کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کی بیوی سوگام کی ایک عدالت میں پیش ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اسے زبردستی اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی مرضی کے خلاف کسی نامعلوم جگہ پر رکھا۔
ہائی کورٹ نے 4 نومبر کو لالپورہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کو خاتون کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ 12 نومبر کو عدالت میں حاضر ہوئی، جہاں اسے اپنا حتمی بیان دینے سے پہلے غور کرنے کا وقت دیا گیا۔
بعد ازاں 24 نومبر کو رجسٹرار جوڈیشل نے اس کا بیان قلم بند کیا، جس میں اس نے واضح طور پر کہا کہ اس نے ’’اپنی آزاد مرضی اور بغیر کسی دباؤ‘‘ کے بٹ کے ساتھ شادی کی ہے۔ خاتون نے مزید کہا کہ اس کی والدہ، بھائی اور ماموں اس شادی سے خوش نہیں تھے، مگر اس سے اغوا کیے جانے کو بھی رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ’’اپنے شوہر کے ساتھ پُرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔‘‘
بٹ نے عدالت میں خاتون کا یوم پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا، جس کے مطابق اس کی پیدائش 7 اکتوبر 2007 کو ہوئی تھی، یعنی وہ قانونی طور پر بالغ ہو چکی تھی۔
جسٹس دھر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ وہ بطور بالغہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اہل ہے۔ انہوں نے کہا: ’’بالغ شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کے کسی بھی فرد سے شادی کرے یا اس کے ساتھ رہے۔‘‘ عدالت نے خاتون کو یہ اجازت دی کہ وہ ’’اپنی پسند کے کسی بھی شخص‘‘، بشمول درخواست گزار، کے ساتھ جا سکتی ہے۔
